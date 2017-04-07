​В Белгороде только семь процентов опрошенных довольны своей зарплатой

В Белгороде только семь процентов белгородцев довольны своей зарплатой. Сайт по поиску работы Зарплата.ру опросил 730 белгородцев и составил статистику по уровню реального и предпочитаемого ими дохода.
— На сегодняшний день 30 процентов белгородцев в целом довольны своей зарплатой, оставшиеся — нет, при этом 27 процентов это абсолютно не устраивает. Счастливчиков, которых полностью удовлетворяет, сколько они зарабатывают, лишь 7 процентов, — пишет Зарплата.ру.
На вопрос: «какой уровень заработной платы вас бы удовлетворил?» 22 процента белгородцев ответили — от 40 до 50 тысяч рублей. Второй по популярности ответ с 20 процентами голосов — от 50 до 60 тысяч рублей. 18 процентов хотят зарабатывать больше 80 тысяч рублей.
При этом, если смотреть на реальные доходы белгородцев, то почти две трети из них (64 процента) получают меньше 30 тысяч рублей в месяц. Напомним, что официальная средняя зарплата по региону — 26 669 рублей. 17 процентов горожан зарабатывают от 30 до 40 тысяч рублей, 8 процентов — от 41 до 50 тысяч рублей, 6 процентов — от 51 до 60 тысяч рублей, и только 2 процента — от 61 до 70 тысячи рублей. Зарплату больше 70 тысяч рублей получают только 3 процента белгородцев.
— Несмотря на то, что немногие близки к заветной цифре, 8 процентов белгородцев сказали, что чувствуют себя счастливыми. Среди оставшихся, 58 процентов чаще чувствуют себя счастливыми, чем несчастными. Несчастными себя назвали лишь 6 процентов опрошенных. Больше всего счастливых белгородцев оказалось среди тех, кто зарабатывает меньше 30 тысяч рублей — 76процентов ответов. Тогда как среди горожан, зарабатывающих свыше 70 тысяч рублей, оказалось меньшее количество довольных жизнью — лишь 3 процента, — резюмирует пресс-служба сайта.