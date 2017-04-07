​В Белгороде только семь процентов опрошенных довольны своей зарплатой

Сотрудники управления ФССП проконсультируют граждан, разъяснят действующее законодательство и ответят на их вопросы. В пятницу, 20 ноября, в Белгороде, Старом Осколе и Борисовке сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов проведут день правовой помощи детям. Организаторы приглашают на встречи детей, которые остались без попечения родителей, детей-сирот и детей-инвалидов. Также за информацией к ним смогут обратиться законные представители детей, родителей детей-инвалидов или люди, которые хотят взять в семью ребёнка.— Сотрудники управления будут разъяснять права и обязанности в той части, где речь идёт о Семейном кодексе. В частности, совершеннолетние дети-сироты, которые имеют право на получение жилья, смогут узнать, как действовать, чтобы воспользоваться своим законным правом. Если родители были лишены родительских прав и у них есть задолженность по выплатам алиментов детям, то детям объяснят, каким образом можно взыскать деньги с неплательщиков. Все встречи будут проводиться совместно с сотрудниками учреждений социальной защиты, — пояснил начальник УФССП по Белгородской области Игорь Рудаков.Адреса, где пройдут встречи:Белгород, проспект Славы, 24 (вместе с юрисконсультом службы содействия уполномоченному по правам ребенка в Белгородской области)Белгород, Народный бульвар, 93 (вместе с советником по юридическим вопросам Ассоциации «Совет муниципальных образований»)Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, 109 (помещение управления ФССП России по Белгородской области)Старый Оскол, Старооскольский детский дом, улица Рубежная, 30 (лекция по вопросам детей — права, обязанности, льготы)посёлок Борисовка, МБОУ Борисовская СОШ № 2, улица Советская, 67 (лекция «Права и обязанности несовершеннолетних») Администрация Шебекинского района выделила чуть больше миллиона рублей на изготовление постамента для памятника основателю города спустя почти три недели после того, как памятник был торжественно открыт. Во время прокурорской проверки контракт на установку памятника расторгли, а главе города грозит штраф в 30 тысяч рублей. Журналист «Фонаря» Гульнара Тагирова рассказывает, как поучаствовала в экономии бюджетных денег. 30 июля 2016 года в Шебекине торжественно открыли памятник основателю слободы Шебекино Ивану Дмитриевичу Шибеко. Сообщалось, что памятник установили при финансовой поддержке администрации Шебекинского района и фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг». Открыли монумент глава Шебекинского района Алексей Калашников и руководитель фонда «Айсберг» Владимир Тебекин. А 19 августа на сайте госзакупок появился лот № 0126300017916000155 — его заказчиком значился комитет муниципальной собственности и земельных отношений администрации Шебекинского района, искавший желающих изготовить постамент под памятник «Основателю Слободы Шебекино подполковнику Ивану Дмитриевичу Шибеко». Начальная цена контракта — 1 189 168 рублей. При этом на снимках с открытия памятника было чётко видно, что постамент уже есть, поэтому показалось странным желание администрации потратить на него чуть больше миллиона рублей. В этот же день я на всякий случай позвонила в управление культуры Шебекинского района и уточнила, в порядке ли нынешний постамент основателю Шебекина, а там жизнерадостно ответили, что постамент на месте и в ремонте или замене пока не нуждается.— Корректно ли человеку и журналисту звонить в администрацию аж целого района и высказывать подозрения в попытке бесцельно потратить бюджетные деньги? Вдруг я чего-то не понимаю, вдруг так и должно быть? — подумала я и решила разобраться законным путём. Открытие памятника основателю Шебекина, фото belpressa.ruНа сайте УФАC по Белгородской области есть раздел «Обратная связь» в котором любой желающий может отправить в ведомство жалобу или обращение. Туда я и сообщила о лоте, о том, что памятник уже давно открыт и там есть постамент, приложила снимки и ссылки на публикацию об открытии памятника и на сам лот на сайте госзакупок. Я отправила обращение 29 августа, а 16 сентября на электронную почту, оставленную в качестве способа связи со мной, пришёл ответ за подписью начальника регионального УФАС Сергея Петрова. В документе подробно на двух листах объяснялось, что моё обращение немного не по адресу. — Установление постамента под памятник до проведения торгов по его установке не подпадают под действие закона о контрактной системе. Вместе с тем, указанные в обращении факты могут указывать на наличие признаков нарушения статьи 15-й закона «О защите конкуренции», который запрещает органам власти «осуществлять действия или бездействие, которые могут привести к ограничению конкуренции», — сообщили мне в антимонопольном органе и написали, что переправили моё обращение в Шебекинскую межрайонную прокуратуру.14 октября 2016 года на всё ту же электронную почту мне пришёл ответ от Шебекинской межрайонной прокуратуры. — В ходе проверки установлено, что администрацией Шебекинского района 19 августа размещено уведомление о проведении закупки в виде электронного аукциона. Объектом закупки указано оказание услуги по изготовлению постамента под памятник «Основателю Слободы Шебекино подполковнику Ивану Дмитриевичу Шибеко». Вместе с тем, работы по установке памятника проведены до проведения электронного аукциона и заключения контракта. Таким образом муниципальный заказчик не нуждался в приобретении требуемой услуги ни на стадии размещения аукционной документации, ни на стадии заключения контракта, — говорится в ответе прокуратуры на моё обращение.Очевидно, на момент проведения проверки аукцион завершился, и администрация успела заключить контракт на изготовление постамента. Согласно данным в карточке лота, участников аукциона было два: ИП «Герасимов» предложил изготовить монумент за 1 141 601,28 рубль, ООО «СтройНео» соглашалось выполнить работу за 1 147 547,11. Победил в аукционе индивидуальный предприниматель Герасимов, с которым, по данным прокуратуры, 21 сентября администрация Шебекинского района заключила контракт. Но уже 23 сентября контракт был расторгнут, и деньги исполнитель не получил. — Таким образом муниципальным заказчиком не допущено неэффективное расходование бюджетных средств, — сообщила мне прокуратура. По итогам проверки и обнаруженных нарушений главе администрации города Шебекино направили представление «о недопущении впредь подобных нарушений». Кроме того, прокуратура возбудила административное дело на всё того же главу города Шебекино, которое предстоит рассмотреть УФАС по Белгородской области. За нарушение пункта 1.6 статьи 7.30 «Размещение в единой информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае, если информация о такой закупке не включена в план-график» Кодекса административных правонарушений главе Шебекина грозит штраф в 30 тысяч рублей. В ГУ МЧС сообщили об ухудшении погоды 31 мая. В ГУ МЧС по Белгородской области сообщили, что во вторник, 31 мая, в регионе ожидаются дожди, грозы и град. По данным ведомства, местами возможны порывы ветра скоростью до 19 метров в секунду. Температура воздуха днём до 27 градусов выше нуля, ночью 15–18 градусов тепла. Спасатели советуют белгородцам не пользоваться личными автомобилями, избегать шатких конструкций, деревьев и линий электропередач. Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Николай Унковский рассказал, как начинался его молочный бизнес, за счёт чего сегодня удаётся двигаться вперёд, и поделился секретом производства экологически чистой продукции. Николай Унковский — фермер из села Архангельское Шебекинского района. Он давно и успешно занимается молочным животноводством и производит из молока большой ассортимент продукции: сметану, творог, масло и йогурты.— Мы с 2002 года работаем. Я в этом году первый раз за 14 лет пошёл в отпуск: всё время строили, создавали предприятие. До этого я работал заместителем председателя колхоза по капитальному строительству, главным энергетиком… а потом ушёл и занялся семейным бизнесом. У меня два сына, внуки, жена. Все они работают в нашем хозяйстве.Крестьянско-фермерское хозяйство начиналось с 200 гектаров земли. Поначалу Унковские занимались растениеводством и свиноводством, потом завели крупный рогатый скот. Сейчас у предпринимателя почти 1,5 тысячи гектаров земли и более 300 коров. — Потихоньку кредитовались, брали хорошую технику. Сейчас проблем с обработкой земли нет, и не может быть! С 2008 года мы плотно работаем с Россельхозбанком, до этого нарабатывали базу, чтобы к нам было доверие. Кредиты берём ежегодно, чётко и достойно работаем. Я добросовестный клиент. Сейчас подал заявку на 5 миллионов рублей на проведение сезонных работ: зерновые уже начали подниматься, надо удобрения вносить.Николай Иванович выращивает сою, пшеницу, сахарную свёклу, кукурузу, ячмень, подсолнечник, многолетние травы — часть продаёт, часть пускает на корм скоту. В этом году в хозяйстве собрали неплохой урожай: например, пшеница дала 80 центнеров с гектара.Не так давно фермер выиграл грант на строительство молокоперерабатывающего завода. На данном этапе завод ежедневно перерабатывает около 1,5 тонн молока.На производстве трудятся 30 человек. Есть среди них и пастух, который на коне сопровождает всё стадо на пастбищах — чтобы коровы питались не только сбалансированным кормом, но и травой.— Жирность нашего молока — пять процентов, потому что питание у животных — полноценное, натуральное. Мы не добавляем в свое продукцию ни пальмовое масло, ни другие добавки. Мы — за качество. Только качественный продукт может выдержать конкуренцию.Николай Иванович успевает помогать и местным животноводам: если в личных подсобных хозяйствах есть излишки молока, сотрудники предприятия скупают их, проверяют качество, и прошедшее проверку молоко отправляют на свой завод. Это небольшое здание, в котором располагается производственный цех, лаборатория и холодный склад. — Нам надо развиваться, двигаться вперёд, вкладывать деньги в производство: нам ещё ферму надо ремонтировать, надо сушилку привести в нормальное состояние, сделать подъездные дороги, оградить территорию… проблем столько! Но мы их решаем последовательно, не спеша, с чувством, с толком, с расстановкой. Берёшь кредит, вкладываешь его в производство, и деньги начинаю