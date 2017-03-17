«Люди стали по-другому смотреть на своё здоровье». Замгубернатора Наталия Зубарева — о зарплате медработников, диспансеризации и новых подходах к работе

О зарплате медработников
Зарплата в медицинских организациях региона складывается из базовых ставок (окладов), доплат, надбавок компенсационного характера и стимулирующих выплат. Работников могут поощрять за достижение целевых результатов и высокое качество работы. Всё эти фиксируется в коллективных договорах, соглашениях и локальных нормативных актах.
В облздраве поясняют, что зарплата конкретного медработника зависит от его квалификации, сложности выполняемых им работ, количества и качества труда. В ведомстве уверяют, что за труд равной ценности все медики получают равную оплату, и в больницах и поликлиниках не может быть никакой дискриминации.
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Сегодня изменился сам подход к начислению заработной платы медицинским работникам за качество оказываемой помощи. Теперь платят не только за отработанное время, но и за конкретный результат. В основу материального стимулирования заложена позиция эффективности. Правда, отдельным сотрудникам это априори трудно принять.
В основе предыдущей методики были стаж и образование: стабильные выплаты независимо от результатов работы за месяц. Человек получал фиксированную заработную плату. Так было, и люди к этому привыкли. А сегодня медицинскому специалисту необходимо стать в какой-то степени менеджером — планировать свою деятельность, заботиться о времени прибытия автомобиля скорой помощи к месту вызова, думать о выполнении стандартов, обращать внимание на жалобы граждан и прочее. И если здесь есть какие-то сбои, конечно, специалист не может рассчитывать на стимулирующие выплаты. Но если медицинский работник имеет хорошие результаты, он получит заработную плату с учётом критериев качества. Именно поэтому и нет таких массово-категорийных жалоб: тот, кто добросовестно выполняет свою работу и имеет хорошую динамику показателей, может гарантировано рассчитывать на прирост своей заработной платы. А там, где люди не ставят показатели в приоритет, а относят их как бы к объективным причинам: „Ну что здесь от меня зависело? Вот так вот получилось: ну образовалась пробка, не успели, не доехали — и что я теперь должен финансово страдать?“ — этот подход будет иметь место однозначно. Для этого и вводится такое понятие, как стимулирование.
В каждой медицинской организации утверждается своё положение о стимулирующей части заработной платы, в котором заложены определённые критерии: часть из них общие, другие — конкретизируются в зависимости от специфики работы организации. Если же у работников возникают вопросы по начислению заработной платы, то они должны решаться на уровне учреждения, а при необходимости — с участием департамента. Есть частные случаи, в которых следует разбираться отдельно и принимать управленческие решения, чтобы не допустить фактов несправедливости по отношению к работникам.
В 2016 году среднемесячная зарплата у наших врачей была 40 369 рублей (это почти 162 процента от средней зарплаты в регионе — прим. ред.), у средних медицинских работников — 22 383 рубля (89 процентов от средней зарплаты в регионе — прим. ред.), у младших медработников (санитарки, медсёстры, медбратья — прим. ред.) — 16 991 рубль.
Что касается жалоб по вопросам заработной платы, — они, как правило, могут возникать у работников старшей возрастной категории, которые привыкли жить в стабильно фиксированных границах заработной платы. Им трудно принять то, что стимулирующую часть зарплаты нужно заработать показателями, которые ежемесячно нужно подтверждать результатами своей работы».
О результатах проекта «Управление здоровьем»
В 2016 году после того, как губернатор Евгений Савченко заявил о «медицинской перестройке» в регионе, в районах начали появляться офисы семейных врачей. Планируется, что всего в регионе их будет более 700. Как объясняют в облздраве, уже сейчас это позволило организовать тесный контакт «врач-пациент»: медики посещают пациентов на дому в привычных условиях и там же оказывают первичную помощь (они дома теперь могут сделать ЭКГ и проверить биохимические показатели), люди стали чаще обследоваться у специалистов, не дожидаясь появления признаков болезни.
Белгородцев стали лично приглашать на диспансеризацию, больше времени уделять профилактике (до 60 процентов — прим. ред.), а прийти к семейному врачу в некоторых районах человек может в то время, когда ему самому удобно, даже в выходной или праздник. В некоторых офисах врачей уже ввели гибкий график работы медиков, чтобы люди могли прийти на приём даже в вечернее время.
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«Сегодня проект „Управление здоровьем“ планово реализуется во всех муниципалитетах без исключения. У нас есть очень интересные практики, где уже можно увидеть результаты работы. Например, в Уразовской районной больнице № 2 в Валуйском районе работает офис семейного врача в режиме семидневной рабочей недели с восьми утра и до 20:00 часов вечера. Там работает врач, фельдшер и медицинская сестра в режиме патронажа (дворовый обход фельдшером и медсестрой по графику — прим. ред.), планового приёма и вызовов на дом. При дворовом обходе специалисты делают экспресс-анализы, измеряют давление, проводят визуальный осмотр всех членов семьи и фиксируют результаты диагностики. Если состояние кого-либо из обследуемых вызывает настороженность, его приглашают на приём к доктору. Дальше методика наблюдения и лечения определяется для каждого индивидуально.
Первые итоги проекта очень показательные. У нас стабилизировался показатель смертности. Это в значительной мере связано со снижением смертности в трудоспособном возрасте на 125 человек (на 3,3 процента — прим. ред.). За несколько месяцев работы мы выявили несколько случаев онкологических заболеваний и заболеваний туберкулёзом. Этим больным в экстренном режиме была определена логистика лечения и проведены все необходимые манипуляции. Теперь они уже не станут инвалидами, вернутся к нормальному образу жизни, останутся полноценными гражданами и полноценными работниками.
Старый Оскол и Губкин показали очень интересный опыт на городской территории... Губкин пошёл по пути создания мини-проекта в каждой сельской территории исходя из условий, которые там есть. Проект уже разросся далеко за рамки медицинской специфики: сюда включаются управление физкультуры и спорта, соцзащита, общественные организации. Популяризация здорового образа жизни, профилактика и раннее выявление заболеваний — самые главные задачи. Их выполнение снижает риски дорогостоящего, сложного с моральной, физической и экономической сторон формата лечения на более поздних стадиях развития заболевания. Гораздо проще, комфортнее и дешевле выявлять и локализовать эти проблемы, нежели потом лечить последствия. Такой подход практикуется во всём мире. В первую очередь, это профилактика, сохранение работоспособного населения и увеличение продолжительности жизни.
Люди сегодня начинают по-другому смотреть на собственное здоровье. Загруженность спортивных объектов и тренажёрных залов — яркое свидетельство того, что они включаются в режим заботы о здоровье. Пересмотр питания, образа жизни — это радует. И здесь нужна ещё более кропотливая работа...
У нас строятся, реконструируются ФАПы, открываются офисы семейных врачей в селе и в городе — вся эта работа должна завершиться к концу года, а врачи в этом формате работают и сегодня, и будут работать завтра. Они перестраиваются и переходят на работу... нельзя сказать, что в новом формате, скорее на более усовершенствованном».
О стоимости медицинских услуг
«Все виды и объёмы медицинской помощи в рамках программы госгарантий предоставляются и будет предоставляться бесплатно. Единственный источник финансирования — средства фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). За работу врача-педиатра, врача-терапевта, врача общей практики раньше плата не взымалась — она была гарантирована государством. Сейчас ничего не изменится тоже, просто будет перестроена методика работы медицинских работников и подход.
Никакого снижения объёма помощи не будет. Объём средств фонда обязательного медицинского страхования в этом году хоть и незначительно, но вырос».
О диспансеризации населения
— В 2016 году в ходе диспансеризации мы выявили, что у белгородцев на 39 процентов выросло количество заболеваний системы кровообращения, почти на семь процентов — органов дыхания, почти на 10 процентов увеличилось количество больных с новообразованиями и на четыре процента — больных сахарным диабетом. Каждого пятого пациента специалисты предупредили о высоком риске преждевременной смерти при скрытом течении болезни и предложили индивидуальные программы оздоровления.
Сегодня бывают и такие случаи, когда люди, возможно, уже имеют другое место жительства, появляются в своей квартире очень редко, а информации о другом адресе просто нет... Медицинским организациям сегодня тоже непросто. На сайтах информация есть, но сознательность населения очень маленькая. У большей части инфантильный подход к возможности пройти плановое обследование: найдут меня — тогда пойду. Очень часто вешаются объявления о диспансеризации на подъездах, но люди посмотрели и пошли дальше.
Сегодня у команды веб-разработчиков есть задание — создать единый ресурс, где будет по годам накапливаться информация о состоянии здоровья каждого человека: прошёл он диспансеризацию, осмотр специалистом или профосмотр и т.д.. Эта база будет аккумулироваться и дополняться контактными данными для того, чтобы и врач общей практики, и узкий специалист имели возможность получить мобильный доступ к данным о каждом человеке. Пока медицинские работники в большинстве своём используют стандартные каналы связи, а на сегодня используемые — электронную почту, мобильную связь, Skype, Viber, WhatsApp и так далее — пока настроя нет. Но в ближайшем будущем будут использоваться и эти ресурсы.
О сбоях в работе «Электронной регистратуры»
«Мы начали серьёзный анализ работы сервиса „Электронная регистратура“. Как же так: человека отметили, а его там не было? Но когда мы разбираемся в конкретном случае, может получиться так: человек зашёл в свой „Личный кабинет“, отметил, что не получал этой услуги, а потом сам стал разбираться, вспоминать, и понял, что ошибся, но исправить отметку он уже не может из-за технических особенностей ресурса. Бывают и такие ситуации, когда семейный доктор пришёл по вызову к одному члену семьи, а потом параллельно к специалисту обратились и другие, осмотр которых не входил в план визита. Такие случаи тоже фиксируются в электронных картах пациентов и транслируются в их „Личные кабинеты“. За это не взымается никаких средств, но отметка имеет место быть. Человек может подумать: „Я же никуда не ходил, как же так?“, но в диалоге с доктором выясняется: да, это действительно было. Но изменить отметку пока невозможно. Сейчас дано поручение разработчикам доработать возможность исправления ошибочных отметок.
Мы не говорим, что сейчас система работает на сто процентов идеально. Она требует доработки. Мы будем владеть этой информацией после того, как обработаем каждый случай отдельно... По большей части сегодня нам нужна хорошая разъяснительная работа: объяснить людям, в чём разница между осмотром и посещением, как это классифицируется в медицинской терминологии и как фиксируется в интернет-ресурсе. Такая задача поставлена перед первичным звеном».
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Напомним, что раньше редакция «Фонаря» рассказывала об особенностях работы «Электронной регистратуры», когда белгородцы жаловались на то, что в их кабинетах есть записи о походах в поликлинику, хотя они туда не обращались. С 1 марта записаться на приём к врачу через «Электронную регистратуру» уже нельзя — здесь можно посмотреть только график работы медиков, а онлайн-запись доступна на сайте «Госуслуги». Чтобы записать ребёнка к врачу, понадобится добавить информацию о нём в свой аккаунт и предупредить об этом в регистратуре детской поликлиники.