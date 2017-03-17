«Люди стали по-другому смотреть на своё здоровье». Замгубернатора Наталия Зубарева — о зарплате медработников, диспансеризации и новых подходах к работе

Всего за время выборов в избирком поступило 45 жалоб. В понедельник, 19 сентября, в Белгородском районе на 233-м участке в селе Беловском избирком признал недействительными около 300 бюллетеней. Об этом сообщила «БелПресса». В одном из переносных ящиков для голосования оказалось больше бюллетеней, чем избирателей, которые захотели проголосовать вне помещения для голосования. Всего в облизбирком поступило 45 жалоб. Но все остальные нарушения были незначительными. Напомним, что вечером 18 сентября председатель Избирательной комиссии Белгородской области Николай Плетнёв признал факт нарушения на участке в Томаровке. Там члены УИК вбросили бюллетени в урну для голосования. Выборы на 1198 участке признали недействительными. 13 человек согласились оплатить долги, чтобы не прерывать путешествие. В Белгороде судебные приставы шесть дней искали должников в самолёта и поездах. В пресс-службе УФССП по Белгородской области рассказали, что информацию о должниках узнали с помощью организаторов перевозок — белгородского аэропорта и РЖД. В ведомстве пояснили, что судебные приставы вместе с сотрудникам линейного отдела на транспорте нашли 13 неплательщиков. Каждому из них предложили оплатить задолженность на месте. Люди согласились, испугавшись штрафов за неисполнение требований судебного пристава и препятствие работе должностных лиц. В субботу, 13 февраля, в кинотеатре «Синема Стар» прошёл закрытый показ фильма «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». Презентовать картину о себе и ещё двух олимпийских чемпионах приехала Светлана Хоркина. Она раздала автографы и рассказала о художественном вымысле в фильме и объяснила, почему его не назвали «Чемпионы-2». — Фильм прекрасный, — без лишней скромности про собственный байопик (кинофильм, повествующий о судьбе знаменитой, известной личности на протяжении всей жизни или в наиболее важные драматические её моменты — прим. ред.) начинает рассказывать Светлана Хоркина. — Думаю, что вам очень понравится этот фильм. Хочу, чтобы все наши учебные заведения, спортивные секции, вся наша область посмотрела этот фильм. Он очень интересный и поучительный, основан на настоящих событиях из нашей жизни. Мне приятно приехать домой и лично привезти эту картину.«Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» выйдет в прокат 18 февраля. Фильм рассказывает об историях олимпийских побед трёх российских спортсменов: борца Александра Карелина, пловца Александра Попова и гимнастки Светланы Хоркиной. Их роли соответственно играют Сергей Бондарчук, Евгений Пронин и Кристина Асмус.— Я участвовала в корректировке сценария и утверждала актрису. Кристина Асмус, которая меня играла, мне кажется, очень хорошо передала характер, волю к победе, переживания, сомнения и, конечно, ощущение победы. Наши прототипы очень похожи на нас. Для роли они долго занимались нашими видами спорта: учились плавать, занимались борьбой, а Кристина вообще до этого десять лет была спортивной гимнасткой. За спортивную составляющую я спокойна. Олимпийская чемпионка поясняет, что во время съёмок с ней постоянно консультировались о некоторых моментах биографии. — Фильм насыщен хорошими моментами для каждого из нас. Я думаю, что после фильма вы пересмотрите отношение к своей жизни и не будете опускать руки, когда на пути к успеху будете встречать преграды. Они будут… Всегда. И наши истории показывают, что каждый имеет право на мечту и никто не может нам помешать. Никакие гадости, которые меня лично преследовали в спортивной жизни. Конечно, есть небольшой художественный вымысел, но только для того, чтобы вам было легче понять ту непростоту спортивной жизни, которая нас окружала. В работе над картиной «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» принимали участие те же люди, которые до этого в 2014 году сняли фильм «Чемпионы». Фактически, фильм 2016 года является второй частью, в которой рассказывают истории уже других легендарных спортсменов. Стоит отметить, что фильм «Чемпионы» на «Кинопоиске» сейчас имеет рейтинг 4,87 из десяти. — К зимней Олимпиаде выходил фильм «Чемпионы». Сегодня продюсеры сказали, что они не могут назвать фильм «Чемпионы-2», потому что не бывает вторых чемпионов. Поэтому в итоге фильм назван именно так, как вы сейчас видите.— У прошлого фильма был довольно низкий рейтинг. Как думаете, что ждёт этот фильм?— Мне и прошлый фильм тоже понравился. Понимаете, первопроходцем быть очень сложно. Наконец-то мы пришли к тому, чтобы гордиться своими чемпионами. Нам не нужны чужие, у нас своих и так очень много. Хочу, чтобы было продолжение, и чтобы государство в лице Министерства культуры, да хоть кого угодно, поддерживает эту идею. Она добрая, она отечественная. Давайте гордиться своими, нам не надо придумывать. Думаю, что фильм ждёт большой успех. Я даже не о кассовых сборах говорю. Самое главное — добиться успеха в сердцах людей. Активисты заявляют, что состояние железнодорожных переездов создаёт угрозу безопасности дорожного движения. Белгородское отделение Общероссийского народного фронта направило в администрацию Белгорода обращение с указанием на аварийное состояние железнодорожных переездов на улице Коммунальной. Как отметили активисты, на коротком участке дороги находятся сразу два переезда, а резиновое покрытие возле рельсов высоко выступает над уровнем дорожного полотна. В некоторых местах такого покрытия вообще нет, а на его месте образовались глубокие ямы. Кроме этого, между двумя переездами находится перекрёсток с улицей Кооперативной. Всё это затрудняет движение автомобилей. — Прежде всего, необходимо разобраться в ведомственной принадлежности данных переездов, чтобы понимать, кто должен навести здесь порядок. Такое состояние проезжей части не только пагубно влияет на техническое состояние автомобилей, но и создаёт угрозу безопасности дорожного движения, — пояснил сопредседатель регионального штаба ОНФ Константин Хлебников. Мужчина не выполнил распоряжение сотрудников ДПС. Полицейским пришлось силой заставить его выйти из машины. Белгородский районный суд арестовал на пять суток председателя одной из участковых избирательных комиссий областного центра. Ранее в Разумном мужчину задержали сотрудники ДПС. Его остановили для проверки и попросили предъявить водительские права и предложили пройти медицинское освидетельствование, так как, по словам полицейских, из автомобиля доносился запах спиртного. Водитель закрылся в машине, и полицейским почти час пришлось убеждать его выйти, а затем они применили физическую силу, вывели его из машины и доставили в отдел. За неповиновение законным требованиям правоохранителей на мужчину завели административное дело. То, что водитель является председателем участкового избиркома, выяснилось только в суде. Для вынесения решения об административном наказании понадобилось согласие прокурора области, которое было получено. В первом матче «Раунда 12» европейского турнира белгородские волейболисты оказались сильнее, обыграв на выезде французский клуб со счётом 3:0 (25:19, 25:16, 25:23). В среду, 17 февраля, в «Раунде 12» Лиги чемпионов белгородские волейболисты во Франции встретились с местным клубом «Тур». Встреча завершилась уверенной победой «Белогорья» в трёх партиях.Первыми к техническому тайм-ауту первого сета с минимальным преимуществом пришли французы (8:7), после перерыва старший тренер «львов» на один розыгрыш поставил в диагональ центрального блокирующего Дмитрия Мусэрского, который своей атакой сравнял счёт. «Качели» начались с первых минут встречи, но благодаря рывку в три мяча белгородцы всё-таки вышли вперёд ко второму техническому — 16:14. К концовке сета «Белогорье» в какой-то момент и вовсе лидировало плюс шесть — 22:16. «Туру» удалось отыграть пару очков и даже один сетбол, но победа осталась за Белгородом — 25:19. Доигровщик «Белогорья» Сергей Тетюхин, вышедший на площадку со стартовым свистком, с семью очками стал самым результативным игроком первой партии.Во второй партии к первому техническому тайм-ауту подопечные Вадима Хамутцких опережали «Тур» на шесть очков (8:2), а ко второму белгородцы уже имели двукратное преимущество — 16:8. «Белогорье» меньше ошибалось и играло более организованно, а тайм-ауты главного тренера французов Виталя Хейнена не помогали сбить темп игры. Как результат — «львы» уходят вперёд на десять очков (18:8) и в итоге выигрывают и вторую партию — 25:16. Примерно по этому же сценарию развивался и третий сет: сначала 8:4 к первому техническому перерыву и 16:13 ко второму в пользу Белгорода. Но французы не сдавались и смогли навязать борьбу ближе к концовке третьей партии против «Белогорья». После эйса Тетюхина (19:15) «Тур» сделал последний заметный рывок, забив подряд четыре мяча и сравняв счёт — 19:19. Хамутцких берёт тайм-аут, и больше французы вперёд в этом матче не выходят. Связующий Сергей Антипкин с подачи зарабатывает первый матчбол (24:20). Благодаря ошибкам «Белогорья» в защите и атаке «Тур» успевает отыграть только три — победа «Белогорья» в третьем сете 25:23 и во встрече 3:0 (25:19, 25:16, 25:23).Накануне в другом матче «Раунда 12» подопечные Владимира Алекно из казанского «Зенита» обыграли на выезде польский «Лотос» со счётом 3:1 (25:19, 22:25, 25:17, 25:15). Теперь оба российских клуба сыграют ответные матчи дома 2 марта. Для выхода в «Раунд шести» и «Белогорью», и «Зениту» достаточно выиграть хотя бы две партии на домашней площадке.Напомним, подопечные Вадима Хамутцких успешно прошли групповой этап Лиги чемпионов, заняв первое место в группе A. В их активе было пять побед и одно техническое поражение от турецкого «Аркаса». Медицинское учреждение построили при поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча. В Старооскольском городском округе открыли 15-ый за последние два года фельдшерско-акушерский пункт. В его постройке городской администрации помог фонд «Поколение» Андрея Скоча.По информации пресс-службы администрации Старого Оскола, новые фельдшерско-акушерские пункты построены по новым технологиям, поэтому конструкции компактны, комфортны и долговечны. Здесь будут оказывать помощь местным жителям также медики из городских больниц, специализирующиеся на отдельных медицинских профилях. — В Старооскольском округе осталось построить еще 7 ФАПов, тогда можно смело говорить — сельские территории наиболее полно охвачены вниманием со стороны медиков и их помощь будет еще доступнее и комфортнее, — рассказал г
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«Люди стали по-другому смотреть на своё здоровье». Замгубернатора Наталия Зубарева — о зарплате медработников, диспансеризации и новых подходах к работе

Заместитель губернатора Наталия Зубарева, курирующая работу областного департамента здравоохранения и соцзащиты населения, рассказала журналисту «Фонаря», как сейчас начисляют зарплаты медицинским специалистам и почему на них появляются жалобы, какова эффективность проекта «Управление здоровьем», и когда врачи станут писать пациентам по электронной почте, в месседжерах и звонить на мобильник.

О зарплате медработников

Зарплата в медицинских организациях региона складывается из базовых ставок (окладов), доплат, надбавок компенсационного характера и стимулирующих выплат. Работников могут поощрять за достижение целевых результатов и высокое качество работы. Всё эти фиксируется в коллективных договорах, соглашениях и локальных нормативных актах.

В облздраве поясняют, что зарплата конкретного медработника зависит от его квалификации, сложности выполняемых им работ, количества и качества труда. В ведомстве уверяют, что за труд равной ценности все медики получают равную оплату, и в больницах и поликлиниках не может быть никакой дискриминации.

Наталия Зубарева, скриншот youtube.com

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Сегодня изменился сам подход к начислению заработной платы медицинским работникам за качество оказываемой помощи. Теперь платят не только за отработанное время, но и за конкретный результат. В основу материального стимулирования заложена позиция эффективности. Правда, отдельным сотрудникам это априори трудно принять.

В основе предыдущей методики были стаж и образование: стабильные выплаты независимо от результатов работы за месяц. Человек получал фиксированную заработную плату. Так было, и люди к этому привыкли. А сегодня медицинскому специалисту необходимо стать в какой-то степени менеджером — планировать свою деятельность, заботиться о времени прибытия автомобиля скорой помощи к месту вызова, думать о выполнении стандартов, обращать внимание на жалобы граждан и прочее. И если здесь есть какие-то сбои, конечно, специалист не может рассчитывать на стимулирующие выплаты. Но если медицинский работник имеет хорошие результаты, он получит заработную плату с учётом критериев качества. Именно поэтому и нет таких массово-категорийных жалоб: тот, кто добросовестно выполняет свою работу и имеет хорошую динамику показателей, может гарантировано рассчитывать на прирост своей заработной платы. А там, где люди не ставят показатели в приоритет, а относят их как бы к объективным причинам: „Ну что здесь от меня зависело? Вот так вот получилось: ну образовалась пробка, не успели, не доехали — и что я теперь должен финансово страдать?“ — этот подход будет иметь место однозначно. Для этого и вводится такое понятие, как стимулирование.

В каждой медицинской организации утверждается своё положение о стимулирующей части заработной платы, в котором заложены определённые критерии: часть из них общие, другие — конкретизируются в зависимости от специфики работы организации. Если же у работников возникают вопросы по начислению заработной платы, то они должны решаться на уровне учреждения, а при необходимости — с участием департамента. Есть частные случаи, в которых следует разбираться отдельно и принимать управленческие решения, чтобы не допустить фактов несправедливости по отношению к работникам.

В 2016 году среднемесячная зарплата у наших врачей была 40 369 рублей (это почти 162 процента от средней зарплаты в регионе — прим. ред.), у средних медицинских работников — 22 383 рубля (89 процентов от средней зарплаты в регионе — прим. ред.), у младших медработников (санитарки, медсёстры, медбратья — прим. ред.) — 16 991 рубль.

Что касается жалоб по вопросам заработной платы, — они, как правило, могут возникать у работников старшей возрастной категории, которые привыкли жить в стабильно фиксированных границах заработной платы. Им трудно принять то, что стимулирующую часть зарплаты нужно заработать показателями, которые ежемесячно нужно подтверждать результатами своей работы».

О результатах проекта «Управление здоровьем»

В 2016 году после того, как губернатор Евгений Савченко заявил о «медицинской перестройке» в регионе, в районах начали появляться офисы семейных врачей. Планируется, что всего в регионе их будет более 700. Как объясняют в облздраве, уже сейчас это позволило организовать тесный контакт «врач-пациент»: медики посещают пациентов на дому в привычных условиях и там же оказывают первичную помощь (они дома теперь могут сделать ЭКГ и проверить биохимические показатели), люди стали чаще обследоваться у специалистов, не дожидаясь появления признаков болезни.

Новый офис семейного врача в селе Ерик Белгородского района, фото beladm.ru

Белгородцев стали лично приглашать на диспансеризацию, больше времени уделять профилактике (до 60 процентов — прим. ред.), а прийти к семейному врачу в некоторых районах человек может в то время, когда ему самому удобно, даже в выходной или праздник. В некоторых офисах врачей уже ввели гибкий график работы медиков, чтобы люди могли прийти на приём даже в вечернее время.

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«Сегодня проект „Управление здоровьем“ планово реализуется во всех муниципалитетах без исключения. У нас есть очень интересные практики, где уже можно увидеть результаты работы. Например, в Уразовской районной больнице № 2 в Валуйском районе работает офис семейного врача в режиме семидневной рабочей недели с восьми утра и до 20:00 часов вечера. Там работает врач, фельдшер и медицинская сестра в режиме патронажа (дворовый обход фельдшером и медсестрой по графику — прим. ред.), планового приёма и вызовов на дом. При дворовом обходе специалисты делают экспресс-анализы, измеряют давление, проводят визуальный осмотр всех членов семьи и фиксируют результаты диагностики. Если состояние кого-либо из обследуемых вызывает настороженность, его приглашают на приём к доктору. Дальше методика наблюдения и лечения определяется для каждого индивидуально.

Первые итоги проекта очень показательные. У нас стабилизировался показатель смертности. Это в значительной мере связано со снижением смертности в трудоспособном возрасте на 125 человек (на 3,3 процента — прим. ред.). За несколько месяцев работы мы выявили несколько случаев онкологических заболеваний и заболеваний туберкулёзом. Этим больным в экстренном режиме была определена логистика лечения и проведены все необходимые манипуляции. Теперь они уже не станут инвалидами, вернутся к нормальному образу жизни, останутся полноценными гражданами и полноценными работниками.

Старый Оскол и Губкин показали очень интересный опыт на городской территории... Губкин пошёл по пути создания мини-проекта в каждой сельской территории исходя из условий, которые там есть. Проект уже разросся далеко за рамки медицинской специфики: сюда включаются управление физкультуры и спорта, соцзащита, общественные организации. Популяризация здорового образа жизни, профилактика и раннее выявление заболеваний — самые главные задачи. Их выполнение снижает риски дорогостоящего, сложного с моральной, физической и экономической сторон формата лечения на более поздних стадиях развития заболевания. Гораздо проще, комфортнее и дешевле выявлять и локализовать эти проблемы, нежели потом лечить последствия. Такой подход практикуется во всём мире. В первую очередь, это профилактика, сохранение работоспособного населения и увеличение продолжительности жизни.

Люди сегодня начинают по-другому смотреть на собственное здоровье. Загруженность спортивных объектов и тренажёрных залов — яркое свидетельство того, что они включаются в режим заботы о здоровье. Пересмотр питания, образа жизни — это радует. И здесь нужна ещё более кропотливая работа...

У нас строятся, реконструируются ФАПы, открываются офисы семейных врачей в селе и в городе — вся эта работа должна завершиться к концу года, а врачи в этом формате работают и сегодня, и будут работать завтра. Они перестраиваются и переходят на работу... нельзя сказать, что в новом формате, скорее на более усовершенствованном».

О стоимости медицинских услуг

«Все виды и объёмы медицинской помощи в рамках программы госгарантий предоставляются и будет предоставляться бесплатно. Единственный источник финансирования — средства фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). За работу врача-педиатра, врача-терапевта, врача общей практики раньше плата не взымалась — она была гарантирована государством. Сейчас ничего не изменится тоже, просто будет перестроена методика работы медицинских работников и подход.

Никакого снижения объёма помощи не будет. Объём средств фонда обязательного медицинского страхования в этом году хоть и незначительно, но вырос».

Операция в городской больнице № 2, фото Александра Кокорева

О диспансеризации населения

— В 2016 году в ходе диспансеризации мы выявили, что у белгородцев на 39 процентов выросло количество заболеваний системы кровообращения, почти на семь процентов — органов дыхания, почти на 10 процентов увеличилось количество больных с новообразованиями и на четыре процента — больных сахарным диабетом. Каждого пятого пациента специалисты предупредили о высоком риске преждевременной смерти при скрытом течении болезни и предложили индивидуальные программы оздоровления.

Сегодня бывают и такие случаи, когда люди, возможно, уже имеют другое место жительства, появляются в своей квартире очень редко, а информации о другом адресе просто нет... Медицинским организациям сегодня тоже непросто. На сайтах информация есть, но сознательность населения очень маленькая. У большей части инфантильный подход к возможности пройти плановое обследование: найдут меня — тогда пойду. Очень часто вешаются объявления о диспансеризации на подъездах, но люди посмотрели и пошли дальше.

Сегодня у команды веб-разработчиков есть задание — создать единый ресурс, где будет по годам накапливаться информация о состоянии здоровья каждого человека: прошёл он диспансеризацию, осмотр специалистом или профосмотр и т.д.. Эта база будет аккумулироваться и дополняться контактными данными для того, чтобы и врач общей практики, и узкий специалист имели возможность получить мобильный доступ к данным о каждом человеке. Пока медицинские работники в большинстве своём используют стандартные каналы связи, а на сегодня используемые — электронную почту, мобильную связь, Skype, Viber, WhatsApp и так далее — пока настроя нет. Но в ближайшем будущем будут использоваться и эти ресурсы.

О сбоях в работе «Электронной регистратуры»

«Мы начали серьёзный анализ работы сервиса „Электронная регистратура“. Как же так: человека отметили, а его там не было? Но когда мы разбираемся в конкретном случае, может получиться так: человек зашёл в свой „Личный кабинет“, отметил, что не получал этой услуги, а потом сам стал разбираться, вспоминать, и понял, что ошибся, но исправить отметку он уже не может из-за технических особенностей ресурса. Бывают и такие ситуации, когда семейный доктор пришёл по вызову к одному члену семьи, а потом параллельно к специалисту обратились и другие, осмотр которых не входил в план визита. Такие случаи тоже фиксируются в электронных картах пациентов и транслируются в их „Личные кабинеты“. За это не взымается никаких средств, но отметка имеет место быть. Человек может подумать: „Я же никуда не ходил, как же так?“, но в диалоге с доктором выясняется: да, это действительно было. Но изменить отметку пока невозможно. Сейчас дано поручение разработчикам доработать возможность исправления ошибочных отметок.

Мы не говорим, что сейчас система работает на сто процентов идеально. Она требует доработки. Мы будем владеть этой информацией после того, как обработаем каждый случай отдельно... По большей части сегодня нам нужна хорошая разъяснительная работа: объяснить людям, в чём разница между осмотром и посещением, как это классифицируется в медицинской терминологии и как фиксируется в интернет-ресурсе. Такая задача поставлена перед первичным звеном».

***

Напомним, что раньше редакция «Фонаря» рассказывала об особенностях работы «Электронной регистратуры», когда белгородцы жаловались на то, что в их кабинетах есть записи о походах в поликлинику, хотя они туда не обращались. С 1 марта записаться на приём к врачу через «Электронную регистратуру» уже нельзя — здесь можно посмотреть только график работы медиков, а онлайн-запись доступна на сайте «Госуслуги». Чтобы записать ребёнка к врачу, понадобится добавить информацию о нём в свой аккаунт и предупредить об этом в регистратуре детской поликлиники.

Андрей Маслов

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#департамент здравоохранения и соцзащиты населения Белгородской области #Наталия Зубарева #диспансеризация #зарплата #офисы семейных врачей #офис семейного врача #врач
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