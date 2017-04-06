В Белгороде показали, как будет выглядеть набережная вдоль Везёлки и Северского Донца

Скоро, совсем скоро Международный день защиты детей. А каждый взрослый — это бывший ребёнок. Хороший взрослый — он ещё и ребёнок настоящий, хранящий в себе самую лучшую частичку своего детства. Сегодняшняя подборка — для тех самых детей внутри нас: сказки для взрослых и детские книги, которыми зачитываются даже взрослые. И начнём мы со сказок. Только я хочу вас сразу предупредить — это не сказки в их классическом понимании. Скорее, это то, что я воспринимаю как сказку. Из-за магии ли, или ощущения чуда — это те книги, которые хочется перечитывать.«Рассказы о Розе: Side A», Никки КалленПроза Никки Каллен сделана из самого автора — музыка, книги, любимые напитки, красивые мальчики, серые кашемировые пуловеры, пунцовые галстуки, тяжёлые ботинки и розы, розы, розы… Мир «Рассказов о Розе» — вне времени и пространства, он везде и нигде, так много волшебного и земного в нем. А ещё «Рассказы» — о религии. Вроде католичество, но больше — о Боге внутри себя, о поиске и самоопределении. Книга без сюжета, полная метафор, витиеватых фраз и чувств. Книга, которую приятно смотреть — она очень «визуальная» и какая-то материальная. Как красивый пейзаж. Или как колыбельная, которую мама пела перед сном, — неважно, что именно она поёт, важен её певучий голос и ощущение тепла рядом.Где купить*«Амиталь»: нет.«Читай-город»: 252 рубля (Белгородского полка, 34).Купить книгу на сайте «Буквоед». Купить книгу на сайте «ЛитРес». «Городские легенды», Чарльз де ЛинтЧарльз де Линт живёт в Канаде, пишет стихи и романы, играет на флейте, рисует картины, но это внешняя оболочка. Глубоко внутри он волшебник, превращающий в волшебство всё, к чему прикоснётся. В Ньюфорде, городе из книги, чудеса поджидают на каждом шагу. Там есть продавец птиц, которые, на самом деле, не птицы даже, а внутренняя магия, Дерево Сказок, призраки и временные петли.«Городские легенды» состоят из мифов и снов, страстей и печалей, комических и любовных историй большого города, тех ниточек индивидуальных судеб и драм, из которых сплетается пёстрый узор жизни. 20 рассказов, объединённых местом, героями и магией. Ну и пусть сказка немного жуткая. Она всё равно сказка.Где купить«Амиталь»: 413 рублей.«Читай-город»: 324 рубля (Белгородского полка, 34).Купить книгу на сайте «Озон». Купить книгу на сайте «ЛитРес». «Луд-Туманный», Хоуп МиррлизСтарая, малоизвестная книга. Сейчас её непросто купить, но я очень хочу вас с ней познакомить. «Луд-Туманный» — сказка как она есть. Феи, эльфы и прочий фольклор Британских островов Хоуп Миррлиз превратила в восхитительную, певучую и немного детективную историю. Жители государства Доримар живут рядом со страной фей и изо всех сил отрицают её существование. А то, что иногда расцветают красные васильки и рождаются голубые телята — так это случайность. Однако волшебство так просто не сдаётся, оно всегда найдёт для себя лазейку — и в Луде-Туманном ей становится сын мэра Ранульф Шантиклер.Забавно, что книга производит впечатление современной, недавно написанной, а ей, между прочим, уже 90 лет.Где купить«Амиталь»: нет.«Читай-город»: нет.Скачать книгу на сайте e-reading.club. Купить книгу на сайте setbook.ru. ***Не знаю, как вы, а я очень люблю детские книги. Когда в жизни всякие неурядицы, зима или дожди, нет ничего лучше старой, знакомой истории. «Алиса в стране Чудес», Карлсон, муми-тролли — всем давно знакомые, всеми любимые книжки. Наверняка у каждого есть своя любимая история. Во второй части подборки я собрала для вас детские книги, которые и взрослым очень понравятся, даже если вы их впервые будете читать.«Бесконечная книга», Михаэль ЭндеВсемирно известная история (не единожды экранизированная), которую я прочитала в 2013 году, до этого я про неё даже не слышала. Как такое получилось — не знаю.Мальчик по имени Бастиан толст и закомплексован. В один прекрасный день по дороге домой он заходит в книжную лавку, по велению свыше крадёт книгу, пугается наказания и не придумывает ничего лучше, чем спрятаться с ней на чердаке. С чтения книги и начинаются его приключения — он попадает в книгу, в историю, которую сам же и пишет.На первый взгляд, это отличная приключенческая книга — магия, драконы, спасение Страны Фантазии... А если посмотреть глубже — путь развития человека, получившего безграничную власть и понятия не имеющего, как с этой властью справиться.Где купить«Амиталь»: нет.«Читай-город»: 335 рублей.Купить книгу на сайте «Озон». «Зоки и Бада. Пособие для детей по воспитанию родителей», Ирина Тюхтяева, Леонид ТюхтяевКнига неслучайно имеет подзаголовок «Пособие для детей по воспитанию родителей» — это история о том, как двое детей придумали сказку про сладкоежек-зоков и строгого баду. Зоки водятся в меду, варят суп из зефира и шоколадок, шалят и балуются — понятно, родители, как детей надо воспитывать? Бада же суров и серьёзен, заставляет умываться с мылом, зарядку делать, а чуть что не так — рога привинчивает, бодается. Классический такой родитель в понимании ребёнка — суп ешь, конфеты не трожь. Отношения бады и зоков — тот самый конфликт отцов и детей. Важно то, что какими бы разными они ни были, они все равно друг без друга не могут, потому что любят. А отдельный бонус — непонятные детям, зато очень смешные родителям шутки. Когда мы читаем эту книгу сыну Тимофею, то смеёмся громче него.— Как вы мне надоели, — застонал бада, — лучше бы вас не было.— А лучше нас и нет, — возразил Мю-одов.— Так что мы у тебя, бада, были, есть и будем есть, — подтвердил Медов.Где купить«Амиталь»: нет.«Читай-город»: 563 рубля.Купить книгу на сайте «Озон». Купить аудиокнигу на сайте «ЛитРес». «Мышь Гликерия. Цветные и полосатые дни», Дина СабитоваАвтор говорит, что книжка детская. Я ей не верю, по-моему, она писала её для себя и других таких же женщин (которые «девочки-девочки»). И местами, может быть, для мужчин. «Мышь Гликерия» — сборник коротких рассказов о жизни мыши Гликерии. Почти бессюжетные описания случайных дней и, главное, эмоций — радости от новой пластмассовой ложечки в коллекции, ежедневных маленьких открытий, удовольствия от бытовых мелочей. Можно сказать, это песенка «Из чего же сделаны наши девчонки?», только в прозе. Мышь Гликерия, например, сделана из кружевных нахвостников, кедов с пупырышками на подошве, платьев с оборочками, сломанных карманных часов и прочей подобной «ерунды».Отдельное удовольствие — иллюстрации Алики Калайды. Множество мелких, тщательно прорисованных деталей, приветы из советского прошлого и личные воспоминания иллюстратора на каждой странице. У себя в «Живом Журнале» она подробно рассказывала о процессе создания картинок, и поверьте мне — это отличное чтение в дополнение к книге.Где купить«Амиталь»: нет.«Читай-город»: 322 рубля (интернет-магазин). *Мы выбрали два крупных книжных магазина в Белгороде и проверили там наличие упомянутых книг.