В Белгороде показали, как будет выглядеть набережная вдоль Везёлки и Северского Донца

В среду, 5 апреля, в Белгороде на пресс-конференции представили концепцию обустройства набережной Везёлки и Северского Донца. Её презентовали сотрудники «Белгородоблпроекта», московского конструкторского бюро «Стрелка» и работники городской администрации.
— В начале этого года администрация Белгорода заявила о реализации масштабного проекта — набережная в поймах рек Везёлки и Северский Донец. Этот проект подразумевает под собой не только простую набережную: по сути это каскад парков, который соединит центральную часть города, и пройдёт вплоть до Сосновки и Пикник-парка. Общая протяжённость превысит 20 километров, — напомнил директор «Белгородоблпроекта» Роман Золотарёв.
По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» Белгород получит из федерального и областного бюджетов 300 миллионов рублей, 100 из которых и пойдёт на благоустройство города.
Авторы концепции разделили набережную на несколько зон: набережная жилой застройки, парадная набережная, набережная в промзоне и загородная набережная. По их замыслу все четыре участка будут объединены велосипедной и пешеходной дорожками. Авторы концепции обращают внимание, что набережная будет сделана в эко-стиле, большая её часть будет неукреплённой, но все деревья обязательно будут сохранены.
Вдоль береговой линии планируют организовать смотровые площадки, велосипедные парковки, деревянную набережную, лежаки, площадку для выгула собак и места с розетками. Кроме того под автомобильными мостами хотят разместить точки торговли, пункты проката, а недалеко от существующего пешеходного моста через Везёлку — амфитеатр с экраном на противоположном берегу.
— Мы максимально старались сохранить тот уклад жизни, который сложился здесь уже давно. Например, в районе старого зоопарка мы проводили обследование местности зимой и увидели, что там из‑за проложенной под землей теплотрассы не замерзает река и в этом месте обитают утки. А горожане приходят их покормить. Мы решили, что обязательно сделаем здесь такую зону, чтобы и уткам было по‑прежнему комфортно, и людям стало удобнее к ним подходить, — рассказал главный инженер «Белгородоблапроект» Константин Тетерин.
Главный архитектор города Галина Горожанкина призвала поддержать представленную в рамках проекта «Формирование современной городской среды» концепцию обустройства набережной на сайте «Активный горожанин».
— Мы очень надеемся, что горожане выберут именно набережную. Это уникальное стечение обстоятельств, когда мы можем принять участие сразу в двух федеральных программах, чтобы реализовать настолько масштабный городской проект. Мы просто обязаны воспользоваться этим счастливым случаем, — сказала Галина Горожанкина.
На рассмотрение проекта и внесение предложений у горожан есть время до 10 апреля (информацию о проекте опубликовали 5 апреля в 22:05 — прим. ред.). Презентацию проекта можно скачать здесь.