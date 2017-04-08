​В Старом Осколе двое подозреваемых представились полицейскими и украли телефон у подростка

В Старом Осколе полицейские задержали мужчину и женщину, которых подозревают в краже телефона у 16-летнего подростка. Потерпевший с другом шёл по улице, когда к ним подошли мужчина и женщина, представились полицейскими и начали обвинять молодых людей в распространении наркотиков. Потом подозреваемые попросили подростков показать свои телефоны, якобы для проверки. Когда потерпевший достал телефон мужчина выхватил его из рук и пара лжеполицейских убежала. Подростки обратились в полицию.

В итоге полицейские задержали местных жителей: мужчину 1981 года рождения и женщину 1982 года рождения. Оказалось, что они уже неоднократно судимы за имущественные преступления и хранение наркотических средств. Похищенный телефон они продали за 400 рублей. За грабёж по предварительному сговору им грозит до семи лет тюрьмы.