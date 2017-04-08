Встреча бывшего мужа и его новой знакомой с женой закончилась дракой. В Валуйках полицейские задержали мужчину и женщину, который подозревают в неумышленном убийстве. Тело 44-летней убитой, бывшей жены подозреваемого, обнаружила её соседка по квартире. Она же рассказала, что накануне видела, как подозреваемые приходили к пострадавшей женщине. — Выяснилось, что погибшая несколько дней назад сняла у заявительницы комнату для проживания. Накануне случившегося в гости к квартирантке приходил её бывший супруг и знакомая. Компания распивала во дворе спиртные напитки, в ходе чего между ними возник конфликт, переросший в драку, — пояснили в пресс-службе областного УМВД. От травм женщина скончалась, а 42-летний мужчина и его 33-летняя знакомая без определённого места жительства скрылись с места преступления. Позже их нашли оперативники. Подозреваемым грозит до восьми лет тюрьмы.
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воскресенье, 9 апреля
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​В Старом Осколе двое подозреваемых представились полицейскими и украли телефон у подростка

Ранее судимые мужчина и женщина продали украденный телефон за 400 рублей.

В Старом Осколе полицейские задержали мужчину и женщину, которых подозревают в краже телефона у 16-летнего подростка. Потерпевший с другом шёл по улице, когда к ним подошли мужчина и женщина, представились полицейскими и начали обвинять молодых людей в распространении наркотиков. Потом подозреваемые попросили подростков показать свои телефоны, якобы для проверки. Когда потерпевший достал телефон мужчина выхватил его из рук и пара лжеполицейских убежала. Подростки обратились в полицию.

В итоге полицейские задержали местных жителей: мужчину 1981 года рождения и женщину 1982 года рождения. Оказалось, что они уже неоднократно судимы за имущественные преступления и хранение наркотических средств. Похищенный телефон они продали за 400 рублей. За грабёж по предварительному сговору им грозит до семи лет тюрьмы.

Дмитрий Голуцкий

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