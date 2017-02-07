В Старом Осколе студент избил посетителя кафе за курение в помещении

Трагическое происшествие случилось во вторник, 15 ноября, в БУКЭП. По информации пресс-службы СУ СК по Белгородской области, в Белгороде началась доследственная проверка по фактупадения с высоты несовершеннолетней девушки. Следователи сообщают, что трагедия произошла во вторник, 15 ноября, когда студентка СПО Белгородского университета кооперации, экономики и права выпала с восьмого этажа учебного корпуса. Позже она умерла в детской областной больнице. Сейчас ведомство изучает обстоятельства произошедшего. Тело погибшей направили на экспертизу для установления причины смерти. Процессуальное решение примут после завершения проверки. Редакция календаря взяла фотографию девушки из интернета и разместила у себя на обложке. По информации Белгородского районного суда, редакция календаря «Великие православные праздники» заплатит девушке моральную компенсацию за то, что разместила её фотографию на обложке издания, не спросив у неё разрешения на публикацию. Издательство не стало отрицать вины и признало, что у него не было согласия потерпевшей на опубликование фото. Сотрудники редакции нашли фотографию в свободном доступе в интернете. — Судом установлено нарушение печатным изданием права истца на охрану изображения, в связи с чем взыскана компенсация морального вреда, а также понесенные истцом судебные расходы, — пояснили в пресс-службе Белгородского районного суда. Суд арестовал подозреваемых на время следствия. Мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы. В УМВД по Белгородской области сообщили о задержании четырёх человек, подозреваемых в кражах. По данным полиции, все они входили в группировку, члены которой обворовывали частные дома.— На сегодняшний день установлено, что задержанные причастны к кражам из десяти домов. Воры уносили деньги, драгоценности, телефоны и ноутбуки. Задержание провели после очередного заявления в полицию, поданного в начале октября, — сообщает пресс-служба УМВД по Белгородской области. Полицейские провели несколько обысков. Часть похищенного имущества изъяли. Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте всех четверых подозреваемых. В УМВД не исключают, что в ходе расследования обнаружатся и другие члены банды. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража», подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы. Портал «Мир квартир» изучил соотношение средней зарплаты в регионах России со стоимостью найма жилья. В Белгородской области средняя стоимость аренды квартиры составляет 13 461 рубль. Такие данные приводит портал недвижимости «Мир квартир». Составители рейтинга среднего уровня зарплат и стоимости аренды в России подсчитали, что при средней зарплате в 25 626 рублей белгородец может арендовать 1,9 квартиры в месяц. По данным этого рейтинга, самое лучшее соотношение между средней зарплатой и стоимостью аренды — в Мурманской области, Ямало-Ненецком автономном округе и в Якутии. Жители этих регионов на свои зарплаты могут арендовать от 4,2 до 4,7 квартир.Сложнее всего снять жильё жителям Севастополя — при средней аренде в 30837 рублей средняя зарплата там 26089 рублей. Средний севастополец на свою зарплату сможет снять только 0,8 квартиры. В середине рейтинга находится Воронежская область со средней зарплатой в 25794 рублей и средней ставкой аренды в 12 019. В Курской области средняя зарплата — 24309 рубля, средняя ставка аренды жилья — 10657 рублей. Сергей Потапов заявил, что власти и спасатели «выпустили из поля зрения» водоём, где произошла трагедия. Берег реки, рядом с которым нашли погибших подростков, фото Владимира КорневаНачальник ГУ МЧС по Белгородской области Сергей Потапов, комментируя гибель троих подростков, заявил, что люди чаще всего гибнут в необорудованных местах, где нет контроля спасателей.— Никто никогда не задумывался о состоянии этого участка Везёлки. Это большая лужа, а вчера мы ещё увидели, что она является помойкой, потому что туда бросают мусор, бутылки и так далее. Никогда никто не задумывался, что там может что-то произойти. К сожалению, власть вместе с нами выпустила из поля зрения данный водоём, — цитирует bel.ru Сергея Потапова.Напомним, в четверг, 17 декабря, в Везёлке обнаружили тела трёх подростков, пропавших несколько дней назад. Следователи возбудили уголовное дело, выясняются причины и обстоятельства гибели школьников. Темой четвёртой школы станет молодёжное предпринимательство. 30 июня в оздоровительном комплексе «Нежеголь» Белгородского госуниверситета свою работу начнёт IV Международная школа проектного управления «Пегас-2015». На этот раз она посвящена молодёжному предпринимательству.Среди гостей «Пегаса-2015» — руководство молодёжного подразделения Young Crew национальной ассоциации по управлению проектами СОВНЕТ (Москва), бизнес-тренеры и консультанты из Москвы и Казани, белгородские предприниматели, сотрудники и руководители региональных предприятий и учреждений. Школу поддерживает Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?116"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-73405498_232", -73405498, 232, '5Wj2YAcbxYa6ZGOwemcFlJrufg', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());Участниками форума станут 101 автор предпринимательских проектов из России, Сербии, Казахстана, Украины и Таджикистана. Они будут обучаться основам проектного менеджмента и дорабатывать свои проектные или бизнес-идеи, чтобы представить их экспертам. — Организаторы ставят перед собой задачу выявить 30 наиболее перспективных и интересных проектов для их дальнейшей поддержки, — рассказала исполнительный директор Высшей школы управления НИУ «БелГУ» Наталья Говоруха.Итоги работы школы подведут 6 июля. Белгородцы прервали череду побед московских волейболистов. Рассказываем, как это было. В центральном матче 15-го тура первенства России по волейболу среди мужских команд Суперлиги «Белогорье» в гостях переиграло московское «Динамо» в четырёх партиях — 3:1. «Львы» взяли убедительный реванш за домашнее поражение от столичных волейболистов в начале декабря на домашней площадке в «Космосе». Матч вице-чемпиона России и бронзового призёра минувшего первенства вызвал небывалый ажиотаж со стороны публики, ведь на площадке одновременно появились сразу восемь (!) олимпийских чемпионов Лондона — по четыре с каждой стороны. Однако, к разочарованию многих, такая россыпь звёзд оставила зрителей без телевизионной трансляции на спортивных федеральных каналах. Фото Владимира МеликянаСтартовая партия встречи порадовала собравшихся во дворце спорта «Динамо» болельщиков напряжённой борьбой за каждый мяч со стороны обеих команд. Равная игра продолжалась большую часть сета, никто не хотел отдавать инициативу, однако в концовке при счёте 22:22 несколько подряд эйсов в исполнении Максима Жигалова и уверенный пайп Дмитрия Мусэрского позволили склонить волейбольную чашу весов на сторону «львов» — 25:22. Второй сет проходил в аналогичной борьбе, а его исход вновь решился в концовке. При минимальном отставании в счёте — 22:23 белгородцы не смогли добиться успеха в партии и уступили москвичам — 23:25. Третий и четвёртый игровые отрезки развивались по схожему сценарию: «львы» на протяжении всей партии находились в роли догоняющих, а в заключительных отрезках сетов героически спасались. Хозяева же наоборот, имея гандикап в 4-5 очков, не смогли его удержать и довести сет до победы. Судьбу третьей партии решила игра «на балансе», в которой преуспели белгородцы — 27:25 и 2-1 по партиям. А в заключительном четвёртом сете динамовцы не смогли ничего противопоставить джокеру «Белогорья» — левше Максиму Жигалову, который записал в концовке на свой счёт два эйса подряд. А успешная атака Мусэрского и блок Артёма Смоляра поставили финальную точку в этом противостоянии — 25:22 и 3-1 в матче в пользу гостей из Белгорода. Лучшим бомбардиром в составе победителей стал Дмитрий Мусэрский, на счету которого оказалось 18 набранных очков, леворукий Максим Жигалов набрал 17 баллов, в их числе пять эйсов. — Приятно, что ребята в сложный момент выстояли, выдержали приём и справились с блоком. Мы одержали очень важную победу именно против «Динамо». Подачи Максима Жигалова действительно были решающими, полетели, что называется. Такие игры всегда идут на эмоциях, они помогают в сложные моменты и в таких элементах. В целом наша команда начинает держать концентрацию, — цитирует «Р-спорт» слова старшего тренера ВК «Белогорье» Александра Косарева. После этой игры «Белогорье» с 29 баллами догнало кемеровский «Кузбасс», идущий на четвёртом месте по набранным очкам, однако из-за наименьшего числа побед осталось на пятом месте в турнирной таблице Суперлиги. Москвичи же, не знавшие поражений на протяжении 12 матчей подряд, в 13-ой встрече оступились при своей публике и переместились на третью строчку Суперлиги, пропустив вперёд новосибирский «Локомотив». Единственной неприятной новостью для белгородских любителей волейбола стала травма новичка команды — либеро Алексея Обмочаева. Олимпийский чемпион 2012 года во второй партии неудачно приземлился, повредил колено и не смог продолжить встречу. Правда, как стало известно позже, травма у Алексея не столь серьёзная и в ближайшем матче он уже сможет принять участие. Свой следующий матч в рамках национального первенства ВК «Белогорье» проведёт 22 января дома против аутсайдера чемпионата — краснодарского «Динамо» под руководством экс-тренера сборной России Андрея Воронкова. А в среду, 18 января, «львов» ожидает вылет в Италию, где им предстоит сыграть в Лиге чемпионов с местной «Перуджей» во главе с Иваном Зайцевым за лидерство в квартете «Е». Транспортная прокуратура нашла нарушения в рассчётах с уволенными сотрудниками. Белгородская транспортная прокуратура оштрафовала старооскольский аэропорт как юридическое лицо и его генерального директора за задержку выплат уволенным сотрудникам. Четыре работника предприятия не получили деньги в день прекращения трудового договора, как это положено по закону. Позднее они получили все заработанные деньги, но им не выплатили компенсацию за задержку. Общая