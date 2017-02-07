В Старом Осколе студент избил посетителя кафе за курение в помещении

Старооскольский городской суд приговорил несовершеннолетнего студента к четырём годам колонии общего режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее за собой потерю органа, совершённое из хулиганских побуждений.
По информации пресс-службы суда, обвиняемый стоял на входе в кафе-бар, а внутри бара потерпевший закурил сигарету, чем привлёк внимание студента. Молодой человек напал на него и жестоко избил (через несколько дней медикам пришлось удалить у потерпевшего селезёнку).
В суде студент не признавал себя виновным, упирая на то, что посетитель первым спровоцировал конфликт, но судья счёл доводы обвинения более убедительными. Суд приговорил обвиняемого к тюремного сроку и взял под стражу в зале суда.