В Белгороде выступят участники телепроектов «Открытый микрофон» и «Comedy Баттл» на ТНТ

В Центре молодёжных инициатив в пятницу, 21 апреля, юмористы из Воронежа, Николаева, Москвы и Уфы выступят в шоу TOP STAND UP. Это уже не первый вечер TOP STAND UP в Белгороде. Его организаторы обещают знакомить белгородских ценителей юмора с лучшими комиками страны.
Новыми гостями шоу станут участники телепроекта «Открытый микрофон» на ТНТ Руслан Мухтаров, Алена Засульская и Андрей Цеховский, участник телепроекта «Comedy Баттл» на ТНТ Илья Колесников и резидент Stand Up клуба #1 и Paramount Comedy Гарик Оганисян.
Стоимость билетов — от 300 рублей. Их можно приобрести в кассах города и онлайн. Также их могут привезти бесплатно. Для этого нужно написать в сообщения группы, сколько именно билетов нужно, и организаторы их доставят в офис или на другой адрес, который укажет отправитель сообщения.