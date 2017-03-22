Белгородцев приглашают станцевать на балу под открытым небом «Мелодии победного вальса»

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель ВАЗа не справился с управлением. В понедельник, 14 декабря, в селе Вознесеновка Шебекинского района 21-летний водитель на ВАЗ-21124 врезался в КамАЗ, а затем столкнулся с грузовиком «Исузу». По данным ГИББД, водитель легковушки, обгоняя другую машину, не убедился в безопасности манёвра и не справился с управлением — это стало причиной столкновения. Водитель ВАЗа от травм скончался на месте аварии. Его 19-летняя пассажирка госпитализирована в Шебекинскую центральную больницу.За сутки в Белгородской области произошло четыре аварии, в которых один человек погиб, а четверо получили травмы. В Новооскольском районе в столкновении трёх машин пострадала восьмимесячная девочка. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу водителя одной из трёх столкнувшихся машин. Во вторник, 8 ноября, в Белгороде прошли публичные слушания по проекту областного бюджета на 2017-2019 годы. На обсуждение приглашали всех желающих, которые могли прийти в рабочее время и задать вопросы чиновникам о целесообразности тех или иных трат. В частности, речь на слушаниях зашла о расходах на здравоохранение, которые в ближайшие годы должны вырасти. Пришедшие жаловались на закрытие медицинских учреждений, а чиновники объясняли суть происходящих в регионе реформ. По словам организаторов, публичные слушания нужны, чтобы чиновники могли услышать мнения граждан, поэтому прийти на обсуждение во вторник, 8 ноября, в 11 часов мог любой желающий, у которого был при себе российский паспорт. Начальник регионального департамента финансов и бюджетной политики Владимир Боровик вместе с другими чиновниками рассказывал о планах по пополнению и тратам бюджета области в 2017-2019 годах. После доклада все желающие могли задавать вопросы. Несмотря на то, что в зале в основном были представители разных департаментов, отделов и ведомств, несколько человек, которые действительно пришли сюда поучаствовать в планировании бюджета и спросить, что их интересует, тоже были. В частности, речь зашла об областном здравоохранении, бюджет которого в 2017 году увеличится почти на два миллиарда рублей: с 19,8 миллиарда рублей до 21,72 миллиарда соответственно. Фото Ольги Ковики Молодой отец Андрей (свою фамилию мужчина не назвал — прим. ред.) спросил, почему расходы на здравоохранение в Белгородской области будут расти, если уже сейчас происходит закрытие некоторых медцентров. — Судя по цифрам, расходы бюджета на здравоохранение области в будущем году увеличатся почти на 2 миллиарда рублей, — мужчина обратился к Владимиру Боровику. — В то же время мы наблюдаем, что качество медицинских услуг у нас оставляет желать лучшего. Конкретный пример: я 20 дней ждал, чтобы записаться к врачу. При этом у нас на Гагарина закрыли перинатальный центр (скорее всего, речь шла о городском роддоме на Некрасова — прим. ред.). Собирались закрыть на Гринёвке, пока люди не вышли... ЦРБ собираются закрывать. Откуда это увеличение почти на 2 миллиарда? Куда эти деньги пойдут? Вы говорили, что на увеличение зарплаты врачам. Всё закрывается, а качество услуг не улучшается. — У нас, во-первых, не закрыто ни одно учреждение... — начинает отвечать Людмила Чужикова, начальник управления экономики, финансов и материально-технического обеспечения департамента здравоохранения и соцзащиты населения. — Давайте так... У нас есть городской роддом, который снесли. А новые появились? Или это не считается? Нет? Там снесли, а там добавили — это не считается по-вашему? — перебивает Владимир Боровик, обращаясь к Андрею. — Считается, но у нас что — рождаемость падает? — Причём тут рождаемость? Она сохранена и даже увеличена. — Новый перинатальный центр поднят на новый уровень по оборудованию, — продолжила Людмила Чужикова. — Что касается Центра врачей общей практики, который на Гринёвке, он также не сокращён — произошло его слияние с четвёртой поликлиникой. Обратились некоторые граждане, в частности беременные, которые сначала обращались в этот центр, потом шли за анализами в четвёртую поликлинику, возвращались сюда и так далее. При этом у нас работает проект управления здоровьем, и [есть] возможность организации центра врачей общей практики, в котором будет работать не один врач, который сейчас работает в таких центрах, а может даже шесть или семь врачей. Такие же центры будут при шестой поликлинике. Сейчас идёт реорганизация наших лечебных заведений с целью повышения доступности и качества медицинской помощи. У нас в районных поликлиниках нет такого медицинского оборудования, которое имеют центральные районные больницы. Мы их не сокращаем, а присоединяем к центральным районным больницам, которые оснащены современным оборудованием, где есть специалисты, и медицинская помощь оказывается всему населения.— В Стрелецком ЦРБ не будет закрываться? — продолжает уточнять молодой отец.— Нет.— Сколько у нас работников здравоохранения было и сколько стало? Их количество уменьшилось?— Нет. У нас врачебного персонала всегда прирост. Фото Ольги Ковики Справка «Фонаря» В 2015 году общий бюджет областного здравоохранения (без учёта капитальных вложений) составлял 19,69 миллиарда рублей. В 2016 году — 19,9 миллиарда рублей, а в 2017 году составит — 21,72 миллиарда рублей. Тенденция к увеличению сохранится и в последующие годы: в 2018 году на здравоохранение планируют потратить 23,37 миллиарда рублей, а в 2019 — 24,6 миллиарда. Основным источником денег на медицину будет Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, из которого только в 2017 году на эти цели израсходуют на 1,45 миллиарда больше, чем в 2016 году. Будут увеличиваться траты и из областного бюджета (примерно на 400-500 миллионов ежегодно — прим. ред.), будут расти доходы от оказания платных услуг людям (в 2017 году они должны стать больше на 98 миллионов рублей — прим. ред.), а вот из федерального бюджета — наоборот, деньги будут уменьшаться. Для сравнения: в 2015 году на медицину из федерального бюджета выделили 805 миллионов рублей, в 2016 — 699 миллионов, в 2017 — планируют выделить 555 миллионов, а в 2018 вообще только 145 миллионов. На едином портале за сдачей экзаменов можно будет наблюдать онлайн. Рособрнадзор и компания «Ростелеком» заключили государственный контракт на создание единой системы мониторинга за ЕГЭ. Наблюдать за школьниками во время экзамена можно будет на специальном сайте. Трансляция будет вестись в течение 30 дней, пока будут идти экзамены. В остальное время на портале можно будет знакомиться с материалами архивов видеозаписей с уже завершившихся ЕГЭ. — Стратегическая задача проекта видеонаблюдения за ЕГЭ — обеспечить проведение государственной аттестации максимально объективно и прозрачно с равными условиями для выпускников школ по всей стране. Мы уверены, что благодаря нашей системе видеонаблюдения полученные результаты достоверно и честно отразят уровень подготовки российских выпускников, — заявила вице-президент ПАО «Ростелеком» Ольга Румянцева.В 2016 году более 35 тысяч аудиторий в 85 регионах России будут охвачены системой видеонаблюдения. Одновременно 10 тысяч пользователей смогут онлайн следить за ходом экзамена. Сам портал будет постоянно защищаться от DDOS-атак. Водитель вёз его в Россию без необходимых ветеринарных документов. По информации пресс-службы Россельхознадзора по Белгородской области, в Нехотеевке задержали автомобиль, в багажнике которого было 163 килограмма сала. Водитель без сопроводительных документов вёз его из Украины в Россию. — В связи с угрозой заноса африканской чумы свиней, на Украине зарегистрированы вспышки этого заболевания, ввоз свинины на территорию России запрещен, — пояснили в пресс-службе ведомства. Сало уничтожили. Каждому из четырёх автомобилистов грозит лишение свободы на срок до двух лет. В пятницу, 3 июня, автоинспекторы задержали четырёх пьяных водителей, которых раньше уже привлекали к ответственности за езду в нетрезвом виде. В Шебекинском районе сотрудникам ДПС попался 21-летний пьяный мужчина на мопеде. В Грайворонском районе пьяным за руль сел 56-летний мужчина на ВАЗ-2107. В селе Шопино Яковлевского райна задержали сразу двух нарушителей — 33-летнего жителя Ракитного на «Рено Логан» и 25-летнего безработного местного жителя.— По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Напоминаем, что за повторное задержание в нетрезвом виде в течение года или за повторный отказ от медицинского освидетельствования наказание из административного становится уголовным — водителю грозит лишение прав на три года, штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы на срок до двух лет, — сообщает пресс-служба областного УМВД. По версии следствия, на складе занимались незаконной перемаркировкой украинских сыров. В Белгороде Россельхознадзор вместе с региональным УМВД проверили склад компании ООО «Роспродукт». Там они обнаружили более тонны украинских сыров без документов, молочные продукты без названия и с истёкшим сроком годности. Пробы показали, что в обнаруженном товаре содержатся опасные для человека вещества и микроорганизмы. При этом вся продукция хранилась в антисанитарных условиях. — Рядом с продуктами, предназначенными для реализации, соседствовали просроченные, покрытые плесенью и испорченные мышами. Продуктами жизнедеятельности грызунов был загрязнён весь склад, — сообщают в пресс-службе регионального Россельхознадзора. Оперативники считают, что на складе занимались незаконной перемаркировкой украинских сыров, так как в помещении нашли этикетки с названиями российских заводов-производителей и штампы с датами выработки. Полицейские отследили торговую цепочку со склада в магазины и изъяли из розничной продажи почти полтонны сыров и творога, сейчас их пробы проверяют в лаборатории. Расследование продолжается, на владельцев склада завели уголовное дело. По данным УМВД, один из нападавших был вооружён. По факту разбоя возбудили уголовное дело. Полиция в Белгороде задержала 11 студентов различных вузов областного центра. Мужчин подозревают в разбойном нападении на кальянную. По данным УМВД региона, около пяти часов утра подозреваемые ворвались в кальянную, один из них выстрелил, а остальные собрали кальяны и скрылись на двух автомобилях.Полиция ввела план «Перехват» и двух человек задержали
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Белгородцев приглашают станцевать на балу под открытым небом «Мелодии победного вальса»

Впервые белгородцы проведут бал не только в областном центре, но также в Орле и Великом Новгороде.

В Белгороде 8 мая в 19:00 на площадке перед Центром молодёжных иницитив состоится четвёртый бал под открытым небом «Мелодии победного вальса». Организаторы — молодёжная организация «Новое поколение» Андрея Скоча — планируют, что в этом году его участниками станут более 100 пар.

Станцевать на балу сможет любой желающий. Для этого достаточно зарегистрироватьсяв группе бала во «ВКонтакте». В дальнейшем организаторы расскажут о том, как будет проходить обучение танцам. Для танцующих пар действует дресс-код: для девушек — военная форма или ситцевые платья, а для молодых людей — военная форма или белая рубашка и чёрные брюки. Присоединиться к танцующим смогут все желающие в дополнительном внешнем круге пар-любителей. Для зрителей соблюдение дресс-кода необязательно.

Участников и гостей бала ждут выставка боевой техники, полевая кухня, киноклуб под открытым небом, интерактивные площадки, посвящённые Дню Победы, чествование ветеранов Великой Отечественной войны.

Напомним, что «Бал под открытым небом» поддержали на конкурсе социально значимых проектов стипендиальной программы Владимира Потанина. Это позволит в этом году провести танцевальное событие сразу в трёх городах: в Белгороде, Орле и Великом Новгороде. О датах весенних балов в других городах «Новое поколение» обещает сообщить дополнительно.

Текст: Юлия Воронкина
Фото: Владимир Корнев

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#бал #ЦМИ #БРОО Новое поколение
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https://fonar.tv/news/2017/03/13/v-belgorode-na-blagotvoritelnom-koncerte-soberut-dengi-dlya-poezdki-detey-sirot-v-sankt-peterburg
http://www.b2bbasis.ru/ru/subscribe/conf2017/31/

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