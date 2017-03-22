Белгородцев приглашают станцевать на балу под открытым небом «Мелодии победного вальса»

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель ВАЗа не справился с управлением. В понедельник, 14 декабря, в селе Вознесеновка Шебекинского района 21-летний водитель на ВАЗ-21124 врезался в КамАЗ, а затем столкнулся с грузовиком «Исузу». По данным ГИББД, водитель легковушки, обгоняя другую машину, не убедился в безопасности манёвра и не справился с управлением — это стало причиной столкновения. Водитель ВАЗа от травм скончался на месте аварии. Его 19-летняя пассажирка госпитализирована в Шебекинскую центральную больницу.За сутки в Белгородской области произошло четыре аварии, в которых один человек погиб, а четверо получили травмы. В Новооскольском районе в столкновении трёх машин пострадала восьмимесячная девочка. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу водителя одной из трёх столкнувшихся машин. Во вторник, 8 ноября, в Белгороде прошли публичные слушания по проекту областного бюджета на 2017-2019 годы. На обсуждение приглашали всех желающих, которые могли прийти в рабочее время и задать вопросы чиновникам о целесообразности тех или иных трат. В частности, речь на слушаниях зашла о расходах на здравоохранение, которые в ближайшие годы должны вырасти. Пришедшие жаловались на закрытие медицинских учреждений, а чиновники объясняли суть происходящих в регионе реформ. По словам организаторов, публичные слушания нужны, чтобы чиновники могли услышать мнения граждан, поэтому прийти на обсуждение во вторник, 8 ноября, в 11 часов мог любой желающий, у которого был при себе российский паспорт. Начальник регионального департамента финансов и бюджетной политики Владимир Боровик вместе с другими чиновниками рассказывал о планах по пополнению и тратам бюджета области в 2017-2019 годах. После доклада все желающие могли задавать вопросы. Несмотря на то, что в зале в основном были представители разных департаментов, отделов и ведомств, несколько человек, которые действительно пришли сюда поучаствовать в планировании бюджета и спросить, что их интересует, тоже были. В частности, речь зашла об областном здравоохранении, бюджет которого в 2017 году увеличится почти на два миллиарда рублей: с 19,8 миллиарда рублей до 21,72 миллиарда соответственно. Фото Ольги Ковики Молодой отец Андрей (свою фамилию мужчина не назвал — прим. ред.) спросил, почему расходы на здравоохранение в Белгородской области будут расти, если уже сейчас происходит закрытие некоторых медцентров. — Судя по цифрам, расходы бюджета на здравоохранение области в будущем году увеличатся почти на 2 миллиарда рублей, — мужчина обратился к Владимиру Боровику. — В то же время мы наблюдаем, что качество медицинских услуг у нас оставляет желать лучшего. Конкретный пример: я 20 дней ждал, чтобы записаться к врачу. При этом у нас на Гагарина закрыли перинатальный центр (скорее всего, речь шла о городском роддоме на Некрасова — прим. ред.). Собирались закрыть на Гринёвке, пока люди не вышли... ЦРБ собираются закрывать. Откуда это увеличение почти на 2 миллиарда? Куда эти деньги пойдут? Вы говорили, что на увеличение зарплаты врачам. Всё закрывается, а качество услуг не улучшается. — У нас, во-первых, не закрыто ни одно учреждение... — начинает отвечать Людмила Чужикова, начальник управления экономики, финансов и материально-технического обеспечения департамента здравоохранения и соцзащиты населения. — Давайте так... У нас есть городской роддом, который снесли. А новые появились? Или это не считается? Нет? Там снесли, а там добавили — это не считается по-вашему? — перебивает Владимир Боровик, обращаясь к Андрею. — Считается, но у нас что — рождаемость падает? — Причём тут рождаемость? Она сохранена и даже увеличена. — Новый перинатальный центр поднят на новый уровень по оборудованию, — продолжила Людмила Чужикова. — Что касается Центра врачей общей практики, который на Гринёвке, он также не сокращён — произошло его слияние с четвёртой поликлиникой. Обратились некоторые граждане, в частности беременные, которые сначала обращались в этот центр, потом шли за анализами в четвёртую поликлинику, возвращались сюда и так далее. При этом у нас работает проект управления здоровьем, и [есть] возможность организации центра врачей общей практики, в котором будет работать не один врач, который сейчас работает в таких центрах, а может даже шесть или семь врачей. Такие же центры будут при шестой поликлинике. Сейчас идёт реорганизация наших лечебных заведений с целью повышения доступности и качества медицинской помощи. У нас в районных поликлиниках нет такого медицинского оборудования, которое имеют центральные районные больницы. Мы их не сокращаем, а присоединяем к центральным районным больницам, которые оснащены современным оборудованием, где есть специалисты, и медицинская помощь оказывается всему населения.— В Стрелецком ЦРБ не будет закрываться? — продолжает уточнять молодой отец.— Нет.— Сколько у нас работников здравоохранения было и сколько стало? Их количество уменьшилось?— Нет. У нас врачебного персонала всегда прирост. Фото Ольги Ковики Справка «Фонаря» В 2015 году общий бюджет областного здравоохранения (без учёта капитальных вложений) составлял 19,69 миллиарда рублей. В 2016 году — 19,9 миллиарда рублей, а в 2017 году составит — 21,72 миллиарда рублей. Тенденция к увеличению сохранится и в последующие годы: в 2018 году на здравоохранение планируют потратить 23,37 миллиарда рублей, а в 2019 — 24,6 миллиарда. Основным источником денег на медицину будет Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, из которого только в 2017 году на эти цели израсходуют на 1,45 миллиарда больше, чем в 2016 году. Будут увеличиваться траты и из областного бюджета (примерно на 400-500 миллионов ежегодно — прим. ред.), будут расти доходы от оказания платных услуг людям (в 2017 году они должны стать больше на 98 миллионов рублей — прим. ред.), а вот из федерального бюджета — наоборот, деньги будут уменьшаться. Для сравнения: в 2015 году на медицину из федерального бюджета выделили 805 миллионов рублей, в 2016 — 699 миллионов, в 2017 — планируют выделить 555 миллионов, а в 2018 вообще только 145 миллионов. На едином портале за сдачей экзаменов можно будет наблюдать онлайн. Рособрнадзор и компания «Ростелеком» заключили государственный контракт на создание единой системы мониторинга за ЕГЭ. Наблюдать за школьниками во время экзамена можно будет на специальном сайте. Трансляция будет вестись в течение 30 дней, пока будут идти экзамены. В остальное время на портале можно будет знакомиться с материалами архивов видеозаписей с уже завершившихся ЕГЭ. — Стратегическая задача проекта видеонаблюдения за ЕГЭ — обеспечить проведение государственной аттестации максимально объективно и прозрачно с равными условиями для выпускников школ по всей стране. Мы уверены, что благодаря нашей системе видеонаблюдения полученные результаты достоверно и честно отразят уровень подготовки российских выпускников, — заявила вице-президент ПАО «Ростелеком» Ольга Румянцева.В 2016 году более 35 тысяч аудиторий в 85 регионах России будут охвачены системой видеонаблюдения. Одновременно 10 тысяч пользователей смогут онлайн следить за ходом экзамена. Сам портал будет постоянно защищаться от DDOS-атак. Водитель вёз его в Россию без необходимых ветеринарных документов. По информации пресс-службы Россельхознадзора по Белгородской области, в Нехотеевке задержали автомобиль, в багажнике которого было 163 килограмма сала. Водитель без сопроводительных документов вёз его из Украины в Россию. — В связи с угрозой заноса африканской чумы свиней, на Украине зарегистрированы вспышки этого заболевания, ввоз свинины на территорию России запрещен, — пояснили в пресс-службе ведомства. Сало уничтожили. Каждому из четырёх автомобилистов грозит лишение свободы на срок до двух лет. В пятницу, 3 июня, автоинспекторы задержали четырёх пьяных водителей, которых раньше уже привлекали к ответственности за езду в нетрезвом виде. В Шебекинском районе сотрудникам ДПС попался 21-летний пьяный мужчина на мопеде. В Грайворонском районе пьяным за руль сел 56-летний мужчина на ВАЗ-2107. В селе Шопино Яковлевского райна задержали сразу двух нарушителей — 33-летнего жителя Ракитного на «Рено Логан» и 25-летнего безработного местного жителя.— По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Напоминаем, что за повторное задержание в нетрезвом виде в течение года или за повторный отказ от медицинского освидетельствования наказание из административного становится уголовным — водителю грозит лишение прав на три года, штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы на срок до двух лет, — сообщает пресс-служба областного УМВД. По версии следствия, на складе занимались незаконной перемаркировкой украинских сыров. В Белгороде Россельхознадзор вместе с региональным УМВД проверили склад компании ООО «Роспродукт». Там они обнаружили более тонны украинских сыров без документов, молочные продукты без названия и с истёкшим сроком годности. Пробы показали, что в обнаруженном товаре содержатся опасные для человека вещества и микроорганизмы. При этом вся продукция хранилась в антисанитарных условиях. — Рядом с продуктами, предназначенными для реализации, соседствовали просроченные, покрытые плесенью и испорченные мышами. Продуктами жизнедеятельности грызунов был загрязнён весь склад, — сообщают в пресс-службе регионального Россельхознадзора. Оперативники считают, что на складе занимались незаконной перемаркировкой украинских сыров, так как в помещении нашли этикетки с названиями российских заводов-производителей и штампы с датами выработки. Полицейские отследили торговую цепочку со склада в магазины и изъяли из розничной продажи почти полтонны сыров и творога, сейчас их пробы проверяют в лаборатории. Расследование продолжается, на владельцев склада завели уголовное дело. По данным УМВД, один из нападавших был вооружён. По факту разбоя возбудили уголовное дело. Полиция в Белгороде задержала 11 студентов различных вузов областного центра. Мужчин подозревают в разбойном нападении на кальянную. По данным УМВД региона, около пяти часов утра подозреваемые ворвались в кальянную, один из них выстрелил, а остальные собрали кальяны и скрылись на двух автомобилях.Полиция ввела план «Перехват» и двух человек задержали