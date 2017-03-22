Белгородцев приглашают станцевать на балу под открытым небом «Мелодии победного вальса»

В Белгороде 8 мая в 19:00 на площадке перед Центром молодёжных иницитив состоится четвёртый бал под открытым небом «Мелодии победного вальса». Организаторы — молодёжная организация «Новое поколение» Андрея Скоча — планируют, что в этом году его участниками станут более 100 пар.
Станцевать на балу сможет любой желающий. Для этого достаточно зарегистрироватьсяв группе бала во «ВКонтакте». В дальнейшем организаторы расскажут о том, как будет проходить обучение танцам. Для танцующих пар действует дресс-код: для девушек — военная форма или ситцевые платья, а для молодых людей — военная форма или белая рубашка и чёрные брюки. Присоединиться к танцующим смогут все желающие в дополнительном внешнем круге пар-любителей. Для зрителей соблюдение дресс-кода необязательно.
Участников и гостей бала ждут выставка боевой техники, полевая кухня, киноклуб под открытым небом, интерактивные площадки, посвящённые Дню Победы, чествование ветеранов Великой Отечественной войны.
Напомним, что «Бал под открытым небом» поддержали на конкурсе социально значимых проектов стипендиальной программы Владимира Потанина. Это позволит в этом году провести
танцевальное событие сразу в трёх городах: в Белгороде, Орле и Великом
Новгороде. О датах весенних балов в других городах «Новое поколение» обещает
сообщить дополнительно.