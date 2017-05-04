В Белгороде студенты БГИИК впервые показали выпускной спектакль на сцене драмтеатра

В Белгороде в среду, 3 мая, на сцене Белгородского драмтеатра имени Щепкина выпускники четвёртого курса кафедры актёрского искусства БГИИК показали спектакль «Завтра была война» по одноимённой повести Бориса Васильева. По информации пресс-службы театра, это первый подобный опыт сдачи спектакля студентами на сцене драмтеатра.
— Много было затрачено сил, чтобы в нашем Институте культуры возник факультет актёрского искусства, чтобы были свои актёры. Мы всегда брали [актёров] со всей России — Ярославль, Саратов, Воронеж... Такие факультеты, как актёрский, — это качество культуры этого места, — обратился к зрителям художественный руководитель театра Виталий Слободчук. — Важно то, что сегодня в институте новое поколение берёт эту тему [тему войны] к этой дате (к 72-й годовщине Победы — прим. ред.) и говорит: «Мы про это хотели бы рассказать и молодым, и всем-всем-всем...» Это, знаете, наш генетический код. Нас нельзя сломить, потому что это наша генетическая память.
Действие спектакля «Завтра была война» происходит накануне Великой Отечественной войны. Ученики девятого класса озорничают и влюбляются, дерзят и дерутся, спорят о поэзии и выясняют отношения с учительницей. Переломным моментом для них становится самоубийство одной из одноклассниц.
Героям Васильева приходится жить в то время, когда партия была основой всего, когда коллективное было выше индивидуального, когда главный инженер авиазавода в один миг мог стать «врагом народа», а доносы становились поводом для профилактических бесед руководства школы с учениками. Но эта постановка — не просто погружение в советскую эпоху, здесь на первый план выходят вечные проблемы воспитания, взаимоотношений родителей и детей, человечности, дружбы и приспособленчества.
Постановщиком выпускной работы стал старший преподаватель кафедры актёрского искусства БГИКК, актёр БГАДТ имени Щепкина Андрей Зотов. В постановке задействованы 12 студентов Белгородского института искусств и культуры и артист театра Алексей Колчев.
Увидеть спектакль «Завтра была война» можно будет также в четверг, 4 мая, в 18:00 в Белгородском государственном академическом драматическом театре.