Персональная афиша. Куда сходить в Белгороде в мае

К всероссийской акции присоединилась Белгородская филармония и выставочный зал «Родина». В четверг, 3 ноября, в Белгороде пройдёт «Ночь искусств». В областном центре к всероссийской акции присоединилась государственная филармония и выставочный зал «Родина».В Белгородской государственной филармонии акция пройдёт с 20:00 до 23:00. За это время для гостей проведут танцевальный мастер-класс, несколько встреч с артистами филармонии и интеллектуальное шоу. Для детей будет работать игровая зона с кружками. Подробную программу можно посмотреть на сайте филармонии. Вход свободный.В выставочном зале «Родина» с 18:30 до 22:00 пройдёт несколько художественных выставок: третья областная выставка акварели, персональная выставка Екатерины Севергиной и выставка московского художника Дмитрия Плотникова. Помимо этого, весь вечер для гостей будет играть инструментальная музыка и работать игровая зона с настольными играми. Подробное расписание можно посмотреть здесь. Вход свободный.Справка «Фонаря»«Ночь искусств» — это ежегодная всероссийская акция, которая объединяет культурные мероприятия по всей России. В этом году акция проходит с третьего по пятое ноября и приурочена к Году российского кино и ко Дню народного единства. В это время в музеях и на других площадках проходят мероприятия, посвящённые искусству и культуре.— В акции примут участие более 70 регионов России. Музеи, библиотеки, театры страны подготовили свыше тысячи мероприятий, среди них — встречи с писателями, актерами, художниками, музыкантами; различные мастер-классы, концерты, спектакли, выставки, — поясняют организаторы. Руководить ЖКХ в Белгородской области будет Юрий Галдун. В понедельник, 18 мая, начальник управления ЖКХ Белгородской области Олеся Булгакова в своём твиттере разместила скан документа под названием «О преобразовании управления жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области». Согласно документу, к 1 июля будут внесены изменения в структуру регионального правительства. Нынешнее управление станет департаментом жилищно-коммунального хозяйства. Начальником нового департамента назначен Галдун Ю.В. pic.twitter.com/dc6HF2IM2u— Олеся Булгакова (@BulgakovaOG) 18 мая 2015 Олеся Булгакова также сообщила, что начальником нового департамента станет Юрий Галдун. По данным редакции «Фонаря», на сегодняшний день Галдун не работает во властных структурах. В августе 2014 года ушёл с поста главы администрации Белгородского района, где проработал чуть меньше года — с октября 2013 года. В 2012 году он занимал должность начальника департамента строительства и архитектуры администрации Белгорода и был первым заместителем мэра. В Старооскольском районе мужчина, попавший под автомобиль, скончался на месте аварии. В четверг, 7 января, около половины четвёртого утра в Старооскольском районе 25-летний водитель на ВАЗ-21099 сбил 34-летнего мужчину. Автомобилист ехал со стороны села Незнамово в сторону ОЭМК и наехал на мужчину, шедшего по трассе. От полученных травм пешеход скончался на месте аварии.В тот же день около 17:30 в Белгороде 53-летний водитель на «Москвиче» сбил 21-летнюю девушку на улице Попова. Пострадавшая обратилась в горбольницу № 1, после оказания медицинской помощи её отпустили домой. По данным ГИБДД региона, за сутки в Белгородской области произошло четыре аварии, в которых один человек погиб и четверо пострадали. В случае проблем с электроснабжением белгородцы могут звонить по единому прямому номеру 8-800-50-50-115 или 13-50. Сотрудники филиала «Белгородэнерго» перешли на «особый режим работы» в связи со сложившейся в регионе непогодой. Из-за сильного снега и ветра в некоторых районах произошли локальные отключения электроэнергии. Сейчас 26 бригад восстанавливают подачу электричества. — При необходимости количество сил и средств будет увеличено до 165 ремонтных бригад в составе 826 человек, укомплектованных 343 единицами авто- и спецтехники. Работы будут продолжаться до полного восстановления надежного электроснабжения, — рассказали в пресс-службе филиала «МРСК Центра» — «Белгородэнерго». Белгородцы могут круглосуточно сообщать об обрыве проводов и других проблемах с электроснабжением по единому прямому номеру энергетиков 8-800-50-50-115 или по короткому номеру 13-50. По информации Росгидромета, в среду, 19 апреля, в регионе до 20:00 возможен сильный северо-восточный ветер, порывы которого могут достигать 15-17 метров в секунду. Напомним, что посмотреть и почитать, как белгородцы встретили непогоду, можно в нашем материале. Подозреваемому грозит до четырёх лет тюрьмы. В Красногвардейском районе полицейские задержали владельца наркопритона.О притоне правоохранителям рассказал задержанный, который сам был в состоянии наркотического опьянения. Он сказал, что употреблял наркотики у знакомого в его квартире. Во время проверки в жилище подозреваемого сотрудники полиции нашли использованные шприцы и посуду для приготовления наркотиков. Выяснилось, что владельца квартиры уже не раз судили за незаконное хранение и приобретение наркотиков. Теперь за организацию притона мужчине грозит до четырёх лет тюрьмы. Сверхскоростной интернет доступен в десяти районах области. Компания «МегаФон» удвоила LTE-покрытие в Белгородской области. Теперь сверхскоростным интернет доступен в Алексеевском, Старооскольском, Шебекинском, Корочанском, Чернянском, Яковлевском, Ивнянском, Губкинском, Прохоровском и Белгородском районах области. Пользоваться таким интернетом могут более 700 тысяч жителей крупных городов области, районных центров, прилегающих к ним сёл и деревень. — Городским и сельским населением всё более востребованы быстрые и надёжные 4G-сети, ставшие удобной альтернативой проводному интернет-соединению. LTE-сервисы особо популярны в бизнес-центрах, парковых зонах и в районах пригородных частных домовладений, а также в малых населенных пунктах, где ещё нет широкополосного доступа в глобальную сеть. С помощью 4G абоненты всё чаще получают госуслуги, оплачивают покупки, дистанционно работают и обучаются, а также общаются с родными и близкими. Для тысяч наших клиентов это новое качество жизни, — комментирует Михаил Туровский, директор Белгородского отделения компании. Оператор рассказывает, что в среднем жители региона потребляют 1 терабайт интернет-трафика в сутки. Самыми «качающими» являются абоненты из областного центра. На правах рекламы Доказать невиновность опытного водителя удалось только через два года после ДТП. В Липецкой области суд оправдал погибшего в аварии белгородца, которого считали виновником ДТП. Об этом сообщила «Комсомольская правда». По информации издания, на суде настоял сын погибшего, который хотел доказать невиновность отца. В декабре 2014 года на федеральной трассе М-4 «Дон» в Липецкой области столкнулись «Тойота» и Volkswagen Touareg. Белгородец на «Тойоте» подъехал к пункту пропуска, чтобы оплатить платный участок трассы, но потом по неизвестной причине начал сдавать назад. В него на большой скорости врезался Volkswagen. Японская иномарка перевернулась, водитель и пассажир погибли на месте аварии, ещё одного пассажира иномарки с травмами доставили в больницу. В аварии обвинили водителя «Тойоты», но спустя почти два года сын в суде пояснил, что погибший был водителем с более чем 30-летним стажем, ни разу не попадавшим в ДТП, поэтому он не мог быть виновником опасной дорожной ситуации. После допроса свидетелей и участников аварии эксперты осмотрели место происшествия, провели следственный эксперимент и судебную экспертизу. По итогам этого Становлянский районный суд признал погибшего невиновным в ДТП с летальным исходом и реабилитировал его. Для поиска виновника аварии дело вернули в полицию. Российский спортсмен был приглашён на соревнования в качестве почётного гостя. В четверг, 23 октября, ТАСС стало известно, что Фёдор Емельяненко не выступит на объединённом турнире мира мастеров самбо и дзюдо в Монако. Как сообщило агентство, об этом заявил тренер спортсмена Владимир Воронов. Он также отметил, что со здоровьем бойца всё в порядке, но до боя в Японии 31 декабря Фёдор нигде выступать не будет.Ранее ТАСС распространило информацию, что участие Фёдора Емельяненко в турнире подтверждено.Международном объединенный турнир мира мастеров самбо и дзюдо пройдёт в Монако 25 ноября. Сотрудник полиции пострадал во время погони за правонарушителем. В воскресенье, 6 декабря, в Губкине 29-летний водитель на «Мазде» сбил полицейского, когда сотрудник патрульно-постовой службы пытался задержать правонарушителя. Полицейский получил травмы различной степени тяжести, его доставили в больницу. По предварительным данным, в дежурную часть позвонили и сообщили, что компания молодых людей слишком шумно ведёт себя и нарушает общественный порядок. В указанное место выехал наряд сотрудников ППС. Увидев полицейских, мужчины попытались убежать. Один из патрульных, преследуя правонарушителей, попал под колёса «Мазды» на проезжей части. Мужчина, нарушавший порядок, был задержан, а трое его приятелей успели скрыться. Сейчас полиция разыскивает их и устанавливает обстоятельства произошедшего. Параллельно проводится проверка по факту аварии. Оперативники нашли более 70 килограммов наркотического сырья у одной из задержанных женщин. Во вторник, 29 марта, оперативники с поддержкой ОМОН задержали трёх человек, подозреваемых в распространении сырья для наркотиков — двух женщин и одного мужчины. В доме одной из подозреваемых нашли 400 упаковок маковой соломки, которую позднее изъяли и отправили на экспертизу.Незаконный бизнес организовали трое жителей Белгородского района, они распространяли сырьё в посёлке Октябрьском. Как пояснили УМВД по Белгородской области, подозреваемых установили в рамках расследования по делам о незаконном распространении наркотиков. На данный момент полицейские устанавливают поставщиков маковой соломки. Девушка пропала более двух лет назад. Пресс-служба СУ СК по Белгородской области сообщила о розыске 19-летней Елены Збродовой, которая 25 декабря 2014 года ушла из профессионального училища № 38 села Новая Усмань Воронежской области и до сегодняшнего дня не вернулась. Девушке на вид 17-18 лет, её рост — 155-160 сантиметров, у неё худощавое телосложение, чёрные волосы до плеч и европейский тип лица. Сотрудники Следственного управления СК по Белгородской области просят всех, кому известно о воз
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понедельник, 1 мая

Персональная афиша. Куда сходить в Белгороде в мае

Май обещает быть очень насыщенным на яркие и необычные события: фестивали, концерты, мастер-классы, выставки, балы, КВН самого разного уровня и статуса. Выбирайте, куда пойдёте сами, и приглашайте знакомых.

Танцорам

Около сотни пар закружатся в праздничном вальсе. В память о подвиге наших дедов и прадедов активисты молодёжной организации «Новое поколение» устраивают благотворительный бал под открытым небом. Уже в четвёртый раз таким образом молодёжь поздравляет и благодарит ветеранов. Каждый желающий сможет во время бала присоединиться к танцующим парам.

Место: площадка Центра молодёжных инициатив, улица Студенческая, 17А.
Дата и время: 8 мая, 19:00.
Цена: вход свободный.
Бронирование билетов: зрителям предварительная регистрация не требуется.

Интеллектуалам

Белгородцев приглашают проверить свои знания в неформальной обстановке на бар-олимпиаде «Неслабо умные». Уже традиционно два раза в месяц можно собраться с друзьями и попытаться ответить на 48 вопросов из самых разных областей знания. Для участия необходима команда от 4 до 10 человек.

Место: ГриннBeer, ТРЦ «МегаГРИНН», проспект Богдана Хмельницкого, 137.
Дата и время: 7 и 21 мая, 17:00.
Цена: 300 рублей с человека.
Бронирование билетов: регистрация в группе во «ВКонтакте».

Меломанам

Белгородская филармония порадует слушателей концертом «Песни великой Победы». В программе — выступление эстрадного ансамбля филармонии «Театр песни» под руководством заслуженного артиста Украины и России Владимира Ермолова. Песни военных лет, мелодии любви и весны будут исполнены в память о великом подвиге — Победе в Великой Отечественной войне.

Фото belgf.ru

Место: Белгородская государственная филармония, улица Белгородского полка, 56а.
Дата и время: 3 мая, 19:00.
Цена: 200 рублей.
Бронирование билетов: на сайте.

***

Яркая и драйвовая певица, актриса и модель Светлана Лобода порадует белгородцев своими песнями. Бывшая участница коллектива «ВИА Гра» исполнит хиты «Твои глаза», «К чёрту любовь» и другие композиции.

Место: центр досуга «Космос», улица Королёва, 5.
Дата и время: 15 мая, 19:00.
Цена: от 1,3 тысячи до 4,5 тысячи рублей.
Бронирование билетов: на сайте.

***

В Белгороде пройдёт концерт «на две пятёрки» — Григорий Лепс приглашает белгородцев отпраздновать его 55-летний юбилей. Концертная программа #ТыЧегоТакойСерьёзный — это сплав новых хитов исполнителя и его «золотого фонда»: «Рюмка водки на столе», «Водопад», «Самый лучший день».

Место: центр досуга «Космос», улица Королёва, 5.
Дата и время: 20 мая, 19:00.
Цена: от 1,5 тысячи до 7,5 тысячи рублей.
Бронирование билетов: +7 (4722) 37-48-49.

Зрителям

Активисты «Нового поколения» приглашают горожан на благотворительный фестиваль «Живи!», на котором соберут деньги для лечения ребёнка-аутиста. Это праздник для взрослых и детей. Дети и подростки попробуют свои силы в новых видах спорта, мамы и папы смогут побаловать их вкусностями, а ещё всех желающих ждёт концертная программа.

Место: Центральный парк культуры и отдыха имени Ленина.
Дата и время: 20 мая, 18:00.
Цена: 300 и 500 рублей.
Бронирование билетов: в группе фестиваля во «ВКонтакте».

***

В Белгороде пройдёт уже ставший традиционным Международный фестиваль «БелМелФест». Гостей будет ждать развлекательная программа, фестиваль мороженого, фирменные коктейли, дегустация кофе, чемпионат по силовому многоборью и многое другое.

Место: площадка киноцентра «Русич».
Дата и время: 26 мая с 17:00 и 27 мая с 15:00.
Цена: вход свободный.
Бронирование билетов: предварительная регистрация не требуется.

***

В Белгороде пройдёт XIII Белгородский фестиваль рекламы и дизайна. Его цель — показать самые удачные находки в сфере рекламы и дизайна.
Место: «Белэкспоцентр», улица Победы, 147 А.
Дата и время: 24-26 мая, с 10:00 до 18:00.
Цена: вход свободный.
Контактные телефоны: +7 (4722) 58-29-40, +7 (4722) 58-29-48, +7 (4722) 58-29-41.

***

Жители города смогут увидеть лучших белгородских рестораторов на XII областном смотре предприятий общественного питания. Здесь обещают показать главные достижения в области белгородского общепита. Определённо здесь будет очень аппетитно!

Фото Владимира Корнева

Место: «Белэкспоцентр», улица Победы, 147 А.
Дата и время: 24-26 мая, с 10:00 до 18:00.
Цена: вход свободный.
Контактные телефоны: +7 (4722) 58-29-47, +7 (4722) 78-36-40, +7 (4722) 58-29-41.

Театралам

Независимый молодёжный театр «Новая сцена-2» приглашает белгородцев на Второй международный фестиваль современного театра «Наш кислород 2.0». Планируется, что его участниками станут 11 театральных коллективов из России, Украины и республики Беларусь. Цель фестиваля — показать, что современный театр многогранен и разнообразен. Всего коллективы подали 30 заявок, но организаторы отобрали 11 самых сильных работ.

Место: Белгородский государственный центр народного творчества, улица Широкая, 1.
Дата и время: 13-14 мая, 18:00.
Цена: 100 рублей.

Читать отзыв о фестивале «Наш кислород»

Андрей Маслов:

— Для меня современная драматургия это пища для размышлений, пространство экспериментов, попытка воздействовать на молодого зрителя, который устал от классического театра, традиционных развлечений, пресытился будничным потоком информации и ищет себе что-то для души, то, что необязательно понравится, но заставит его погрузиться в самокопание, подобное тому, которое просходит во время визита к психологу. Вот такой для меня предстаёт современная драма, которую, к моей радости, в Белгороде делают ребята из «Новой сцены-2». Да, я не всего понимаю, не всё разделяю, но я никогда не ухожу после таких постановок в молчании или «ну, вроде бы, ничего». Я всегда уношу, если не ответы, то по крайней мере вопросы...

Полный текст отзыва о первом фестивале можно почитать здесь.

***

На закрытие театрального сезона «щепкинцы» приготовили два спектакля: «Земля Эльзы» и «Дядя Ваня». Первый — это трогательная история о том, что жизнь можно начать и в семьдесят лет. Воспользуются ли шансом стать счастливыми Эльза и Василий? Может ли поздняя любовь сделать счастливыми главных героев?

Во втором спектакле главный герой Иван Войницкий (Дядя Ваня) работал всю жизнь и отказывал себе во всем. После он помогал вести хозяйство профессору. Сам же интеллигент женился на молодой красивой даме, в которую позже влюбился дядя Ваня. Любовные отношения и вечная тема интеллигентов раскрываются в спектакле.

Сцена из спектакля «Дядя Ваня», фото vk.com/bgadt

Место: БГАДТ имени Щепкина, Соборная площадь, 1.
Дата и время: 27 и 28 мая, 18:00.
Цена: от 350 до 500 рублей.
Бронирование билетов: +7 (4722) 32-06-44.

Читать отзыв о спектакле «Земля Эльзы»

Анна Шацкая:

— Пьесу «Земля Эльзы» написала современный драматург и ученица Николая Коляды Ярослава Пулинович. Пьеса для довольно юной барышни — нестандартная: о любви двух пенсионеров и отношении к этому их многочисленной родни. Ставил пьесу на сцене драматического театра режиссёр Станислав Мальцев, который приехал из Владивостока и раньше уже ставил в Белгороде «Любовь и голуби». Главные роли в спектакле исполняют Марина Русакова и Иван Кириллов. Сразу захватывают зрителя. На сцене воссоздана атмосфера тихой деревенской улочки, над эскизами декораций работала театральный художник Марина Шепорнева. Спектакль вышел философским. Главных героев, разумеется, ожидает счастливый финал.

Читать отзыв о спектакле «Дядя Ваня»

Елена Фадеева:

— С большим удовольствием посмотрела спектакль «Дядя Ваня». Слава Богу, в постановке не было современных режиссёрских интерпретаций на потребу публики. Слава Богу, в спектакле был Чехов: его мысли и чувства, его вопросы и ответы (прямые и косвенные) по отношению к общественной жизни того времени, которые актуальны и сегодня. Такие постановки тянут за собой, заставляют задуматься, дают возможность по-новому осознать действительность. И даже если кто-то из зрителей некстати смеётся в каких-то эпизодах, где вроде бы несмешно, то они не виноваты. Их такими сделали современное ТВ, а-ля «ДОМ-2», интернет, пошлые спектакли и т.д. А такие спектакли, как «Дядя Ваня», игнорируя уровень «развлекай и шокируй», поднимают зрителя над бездной тупого потребительства. Большое спасибо за работу!

***

Актёры независимого театра «Новая сцена-2» покажут спектакль по пьесе Юрия Клавдиева «Я — пулемётчик». Спектакль интересен диалогом парня из криминальной группировки, который мысленно общается со своим дедом — солдатом Великой Отечественной войны. В диалоге переплетаются два совершенно разных сознания и две эпохи.

Сцена из спектакля, фото vk.com/newstage_2

Место: Белгородский государственный центр народного творчества, улица Широкая, 1.
Дата и время: 6 мая.
Цена: бесплатно, но можно отблагодарить любым пожертвованием на развитие театра.
Бронирование билетов: в группе театра во «ВКонтакте».

Читать отзыв о спектакле «Я — пулемётчик»

Людмила Алфёрова:

— «Новая сцена-2», спасибо вам огромное! Вчерашний спектакль «Я — пулемётчик» прошёл на одном дыхании, не дыша, не моргая, с комом в горле! Смотреть было тяжело, и это и есть показатель невероятной передачи, подачи и игры, ведь спектакли на такие серьёзные и тяжёлые темы, не могут быть лёгкими.

Предпринимателям

Ведущий российский копирайтер Денис Каплунов поделится своим опытом на мастер-классе «Продающие тексты для продвижения новых товаров». Он научит создавать рекламные тексты, которые будут нравится аудитории и привлекать внимание к товарам и услугам, не вызывая противоречивых эмоций.


Место: конференц-зал конгресс-отеля «АМАКС», проспект Ватутина, 2.
Дата и время: 30-31 мая, с 10:00 до 18:00.
Цена: от 9 до 13 тысяч рублей.
Бронирование билетов: info@rimedo.ru или по телефону +7 (910) 73−73−678.

Читать отзыв о мастер-классе Дениса Каплунова

Виктор Фомин:

— Я рад, что появляются люди, подобные Денису, которые заставляют рынок эволюционировать. Возможно, благодаря им, через пару лет заказчиков уже не будет удивлять бриф из 20 вопросов или просьба приехать пообщаться с их менеджерами, а также тот факт, что копирайтер — не телепат, его тексты не всегда срабатывают со 100-процентной вероятностью, и лучшее решение для предпринимателя, на самом деле, — научиться писать самому, так как никто лучше него не знает его бизнес и конкурентов.

***

Белгородских предпринимателей ждут на XIII форуме «Малый и средний бизнес Белгородчины». Здесь чиновники и бизнесмены планируют обсуждать вопросы развития предпринимательства у нас в регионе. Кроме того, предприниматели смогут посмотреть на положительный опыт своих коллег и узнать больше о бизнес-консультировании, планировании и лицензировании, финансировании и страховании.

Место: «Белэкспоцентр», улица Победы, 147 А.
Дата и время: 24-26 мая, с 10:00 до 18:00.
Цена: вход свободный.
Контактные телефоны: +7 (4722) 58-29-66, +7 (4722) 58-29-41.

Поэтам и слушателям

В Белгороде пройдёт литературный слэм «На донышке». Конкурс будет проходить в три раунда. В первом — нужно будет поразить жюри своим творчеством, во втором — обыграть тему слэма, а в третьем — финалисты будут использовать свою находчивость, чтобы побороться за «банк» слэма.

Фото vk.com/lit_slem_bel

Место: бар «Тау», улица Щорса, 45г.
Дата и время: 4 мая, 19:00.
Цена: 100–200 рублей.
Бронирование билетов: в обсуждении во «ВКонтакте».

Велосипедистам

Белгородский. Майский. Велопарад. Модель велосипеда и навыки езды не имеют значения. Велосипедистов ожидают новые знакомства, не обойдётся и без того, что организаторы называют флешмобом. На протяжении всей дистанции участники будут двигаться на одной скорости.

Место: старт от Центра молодёжных инициатив, улица Студенческая, 17А.
Дата и время: 14 мая, 11:00.
Цена: вход свободный.
Бронирование билетов: предварительная регистрация не требуется. Подробности в сообществе во «ВКонтакте».

Юмористам

Запастись энергией на лето поможет TOP STAND UP. В майской программе организаторы обещают выступления лучших комиков из Воронежа, Белгорода, Рязани, Москвы. Их отборные шутки порадуют даже самого привередливого зрителя.

Место: Центр молодёжных инициатив, улица Студенческая, 17А.
Дата и время: 21 мая, 19:00.
Цена: от 200 до 600 рублей, студентам скидки.
Бронирование билетов: на сайте.

***

На белгородском Кубке чемпионов КВН встретятся самые сильные команды для того, чтобы выяснить, кто из них самые смешные, самые инициативные, весёлые и находчивые. Шестерка лучших белгородских команд покажет, как выглядит отборный юмор.

Место: Центр молодёжных инициатив, улица Студенческая, 17А.
Дата и время: 10 мая, 19:00.
Цена: от 200 до 250 рублей.
Бронирование билетов: на сайте.

***

Его долго ждали. О нём спрашивали. Игры несколько раз переносили. Речь о новом сезоне межрегиональной Слобожанской лиги КВН. Фестиваля не будет — команды сразу начнут борьбу за поездку в Сочи с 1/8 финала.

Место: Центр молодёжных инициатив, улица Студенческая, 17А.
Дата и время: 18 мая, 19:00.
Цена: от 150 до 250 рублей.
Бронирование билетов: +7 (4722) 58-99-14, кассы ЦМИ.

Анастасия Лопатина

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