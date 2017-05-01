Персональная афиша. Куда сходить в Белгороде в мае

Танцорам
Около сотни пар закружатся в праздничном вальсе. В память о подвиге наших дедов и прадедов активисты молодёжной организации «Новое поколение» устраивают благотворительный бал под открытым небом. Уже в четвёртый раз таким образом молодёжь поздравляет и благодарит ветеранов. Каждый желающий сможет во время бала присоединиться к танцующим парам.
Место: площадка Центра молодёжных инициатив, улица Студенческая, 17А.
Дата и время: 8 мая, 19:00.
Цена: вход свободный.
Бронирование билетов: зрителям предварительная регистрация не требуется.
Интеллектуалам
Белгородцев приглашают проверить свои знания в неформальной обстановке на бар-олимпиаде «Неслабо умные». Уже традиционно два раза в месяц можно собраться с друзьями и попытаться ответить на 48 вопросов из самых разных областей знания. Для участия необходима команда от 4 до 10 человек.
Место: ГриннBeer, ТРЦ «МегаГРИНН», проспект Богдана Хмельницкого, 137.
Дата и время: 7 и 21 мая, 17:00.
Цена: 300 рублей с человека.
Бронирование билетов: регистрация в группе во «ВКонтакте».
Меломанам
Белгородская филармония порадует слушателей концертом «Песни великой Победы». В программе — выступление эстрадного ансамбля филармонии «Театр песни» под руководством заслуженного артиста Украины и России Владимира Ермолова. Песни военных лет, мелодии любви и весны будут исполнены в память о великом подвиге — Победе в Великой Отечественной войне.
Место: Белгородская государственная филармония, улица Белгородского полка, 56а.
Дата и время: 3 мая, 19:00.
Цена: 200 рублей.
Бронирование билетов: на сайте.
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Яркая и драйвовая певица, актриса и модель Светлана Лобода порадует белгородцев своими песнями. Бывшая участница коллектива «ВИА Гра» исполнит хиты «Твои глаза», «К чёрту любовь» и другие композиции.
Место: центр досуга «Космос», улица Королёва, 5.
Дата и время: 15 мая, 19:00.
Цена: от 1,3 тысячи до 4,5 тысячи рублей.
Бронирование билетов: на сайте.
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В Белгороде пройдёт концерт «на две пятёрки» — Григорий Лепс приглашает белгородцев отпраздновать его 55-летний юбилей. Концертная программа #ТыЧегоТакойСерьёзный — это сплав новых хитов исполнителя и его «золотого фонда»: «Рюмка водки на столе», «Водопад», «Самый лучший день».
Место: центр досуга «Космос», улица Королёва, 5.
Дата и время: 20 мая, 19:00.
Цена: от 1,5 тысячи до 7,5 тысячи рублей.
Бронирование билетов: +
Зрителям
Активисты «Нового поколения» приглашают горожан на благотворительный фестиваль «Живи!», на котором соберут деньги для лечения ребёнка-аутиста. Это праздник для взрослых и детей. Дети и подростки попробуют свои силы в новых видах спорта, мамы и папы смогут побаловать их вкусностями, а ещё всех желающих ждёт концертная программа.
Место: Центральный парк культуры и отдыха имени Ленина.
Дата и время: 20 мая, 18:00.
Цена: 300 и 500 рублей.
Бронирование билетов: в группе фестиваля во «ВКонтакте».
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В Белгороде пройдёт уже ставший традиционным Международный фестиваль «БелМелФест». Гостей будет ждать развлекательная программа, фестиваль мороженого, фирменные коктейли, дегустация кофе, чемпионат по силовому многоборью и многое другое.
Место: площадка киноцентра «Русич».
Дата и время: 26 мая с 17:00 и 27 мая с 15:00.
Цена: вход свободный.
Бронирование билетов: предварительная регистрация не требуется.
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В Белгороде пройдёт XIII Белгородский фестиваль рекламы и дизайна. Его цель — показать самые удачные находки в сфере рекламы и дизайна.
Место: «Белэкспоцентр», улица Победы, 147 А.
Дата и время: 24-26 мая, с 10:00 до 18:00.
Цена: вход свободный.
Контактные телефоны: +
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Жители города смогут увидеть лучших белгородских рестораторов на XII областном смотре предприятий общественного питания. Здесь обещают показать главные достижения в области белгородского общепита. Определённо здесь будет очень аппетитно!
Место: «Белэкспоцентр», улица Победы, 147 А.
Дата и время: 24-26 мая, с 10:00 до 18:00.
Цена: вход свободный.
Контактные телефоны: +
Театралам
Независимый молодёжный театр «Новая сцена-2» приглашает белгородцев на Второй международный фестиваль современного театра «Наш кислород 2.0». Планируется, что его участниками станут 11 театральных коллективов из России, Украины и республики Беларусь. Цель фестиваля — показать, что современный театр многогранен и разнообразен. Всего коллективы подали 30 заявок, но организаторы отобрали 11 самых сильных работ.
Место: Белгородский государственный центр народного творчества, улица Широкая, 1.
Дата и время: 13-14 мая, 18:00.
Цена: 100 рублей.
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Андрей Маслов:
— Для меня современная драматургия — это пища для размышлений, пространство экспериментов, попытка воздействовать на молодого зрителя, который устал от классического театра, традиционных развлечений, пресытился будничным потоком информации и ищет себе что-то для души, то, что необязательно понравится, но заставит его погрузиться в самокопание, подобное тому, которое просходит во время визита к психологу. Вот такой для меня предстаёт современная драма, которую, к моей радости, в Белгороде делают ребята из «Новой сцены-2». Да, я не всего понимаю, не всё разделяю, но я никогда не ухожу после таких постановок в молчании или «ну, вроде бы, ничего». Я всегда уношу, если не ответы, то по крайней мере вопросы...
Полный текст отзыва о первом фестивале можно почитать здесь.
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На закрытие театрального сезона «щепкинцы» приготовили два спектакля: «Земля Эльзы» и «Дядя Ваня». Первый — это трогательная история о том, что жизнь можно начать и в семьдесят лет. Воспользуются ли шансом стать счастливыми Эльза и Василий? Может ли поздняя любовь сделать счастливыми главных героев?
Во втором спектакле главный герой Иван Войницкий (Дядя Ваня) работал всю жизнь и отказывал себе во всем. После он помогал вести хозяйство профессору. Сам же интеллигент женился на молодой красивой даме, в которую позже влюбился дядя Ваня. Любовные отношения и вечная тема интеллигентов раскрываются в спектакле.
Место: БГАДТ имени Щепкина, Соборная площадь, 1.
Дата и время: 27 и 28 мая, 18:00.
Цена: от 350 до 500 рублей.
Бронирование билетов: +7 (4722) 32-06-44
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Анна Шацкая:
— Пьесу «Земля Эльзы» написала современный драматург и ученица Николая Коляды Ярослава Пулинович. Пьеса для довольно юной барышни — нестандартная: о любви двух пенсионеров и отношении к этому их многочисленной родни. Ставил пьесу на сцене драматического театра режиссёр Станислав Мальцев, который приехал из Владивостока и раньше уже ставил в Белгороде «Любовь и голуби». Главные роли в спектакле исполняют Марина Русакова и Иван Кириллов. Сразу захватывают зрителя. На сцене воссоздана атмосфера тихой деревенской улочки, над эскизами декораций работала театральный художник Марина Шепорнева. Спектакль вышел философским. Главных героев, разумеется, ожидает счастливый финал.
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Елена Фадеева:
— С большим удовольствием посмотрела спектакль «Дядя Ваня». Слава Богу, в постановке не было современных режиссёрских интерпретаций на потребу публики. Слава Богу, в спектакле был Чехов: его мысли и чувства, его вопросы и ответы (прямые и косвенные) по отношению к общественной жизни того времени, которые актуальны и сегодня. Такие постановки тянут за собой, заставляют задуматься, дают возможность по-новому осознать действительность. И даже если кто-то из зрителей некстати смеётся в каких-то эпизодах, где вроде бы несмешно, то они не виноваты. Их такими сделали современное ТВ, а-ля «ДОМ-2», интернет, пошлые спектакли и т.д. А такие спектакли, как «Дядя Ваня», игнорируя уровень «развлекай и шокируй», поднимают зрителя над бездной тупого потребительства. Большое спасибо за работу!
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Актёры независимого театра «Новая сцена-2» покажут спектакль по пьесе Юрия Клавдиева «Я — пулемётчик». Спектакль интересен диалогом парня из криминальной группировки, который мысленно общается со своим дедом — солдатом Великой Отечественной войны. В диалоге переплетаются два совершенно разных сознания и две эпохи.
Место: Белгородский государственный центр народного творчества, улица Широкая, 1.
Дата и время: 6 мая.
Цена: бесплатно, но можно отблагодарить любым пожертвованием на развитие театра.
Бронирование билетов: в группе театра во «ВКонтакте».
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Людмила Алфёрова:
— «Новая сцена-2», спасибо вам огромное! Вчерашний спектакль «Я — пулемётчик» прошёл на одном дыхании, не дыша, не моргая, с комом в горле! Смотреть было тяжело, и это и есть показатель невероятной передачи, подачи и игры, ведь спектакли на такие серьёзные и тяжёлые темы, не могут быть лёгкими.
Предпринимателям
Ведущий российский копирайтер Денис Каплунов поделится своим опытом на мастер-классе «Продающие тексты для продвижения новых товаров». Он научит создавать рекламные тексты, которые будут нравится аудитории и привлекать внимание к товарам и услугам, не вызывая противоречивых эмоций.
Место: конференц-зал конгресс-отеля «АМАКС», проспект Ватутина, 2.
Дата и время: 30-31 мая, с 10:00 до 18:00.
Цена: от 9 до 13 тысяч рублей.
Бронирование билетов: info@rimedo.ru или по телефону +7 (910) 73−73−678.
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Виктор Фомин:
— Я рад, что появляются люди, подобные Денису, которые заставляют рынок эволюционировать. Возможно, благодаря им, через пару лет заказчиков уже не будет удивлять бриф из 20 вопросов или просьба приехать пообщаться с их менеджерами, а также тот факт, что копирайтер — не телепат, его тексты не всегда срабатывают со 100-процентной вероятностью, и лучшее решение для предпринимателя, на самом деле, — научиться писать самому, так как никто лучше него не знает его бизнес и конкурентов.
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Белгородских предпринимателей ждут на XIII форуме «Малый и средний бизнес Белгородчины». Здесь чиновники и бизнесмены планируют обсуждать вопросы развития предпринимательства у нас в регионе. Кроме того, предприниматели смогут посмотреть на положительный опыт своих коллег и узнать больше о бизнес-консультировании, планировании и лицензировании, финансировании и страховании.
Место: «Белэкспоцентр», улица Победы, 147 А.
Дата и время: 24-26 мая, с 10:00 до 18:00.
Цена: вход свободный.
Контактные телефоны: +7 (4722)
Поэтам и слушателям
В Белгороде пройдёт литературный слэм «На донышке». Конкурс будет проходить в три раунда. В первом — нужно будет поразить жюри своим творчеством, во втором — обыграть тему слэма, а в третьем — финалисты будут использовать свою находчивость, чтобы побороться за «банк» слэма.
Место: бар «Тау», улица Щорса, 45г.
Дата и время: 4 мая, 19:00.
Цена: 100–200 рублей.
Бронирование билетов: в обсуждении во «ВКонтакте».
Велосипедистам
Белгородский. Майский. Велопарад. Модель велосипеда и навыки езды не имеют значения. Велосипедистов ожидают новые знакомства, не обойдётся и без того, что организаторы называют флешмобом. На протяжении всей дистанции участники будут двигаться на одной скорости.
Место: старт от Центра молодёжных инициатив, улица Студенческая, 17А.
Дата и время: 14 мая, 11:00.
Цена: вход свободный.
Бронирование билетов: предварительная регистрация не требуется. Подробности в сообществе во «ВКонтакте».
Юмористам
Запастись энергией на лето поможет TOP STAND UP. В майской программе организаторы обещают выступления лучших комиков из Воронежа, Белгорода, Рязани, Москвы. Их отборные шутки порадуют даже самого привередливого зрителя.
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Место: Центр молодёжных инициатив, улица Студенческая, 17А.
Дата и время: 21 мая, 19:00.
Цена: от 200 до 600 рублей, студентам скидки.
Бронирование билетов: на сайте.
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На белгородском Кубке чемпионов КВН встретятся самые сильные команды для того, чтобы выяснить, кто из них самые смешные, самые инициативные, весёлые и находчивые. Шестерка лучших белгородских команд покажет, как выглядит отборный юмор.
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Место: Центр молодёжных инициатив, улица Студенческая, 17А.
Дата и время: 10 мая, 19:00.
Цена: от 200 до 250 рублей.
Бронирование билетов: на сайте.
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Его долго ждали. О нём спрашивали. Игры несколько раз переносили. Речь о новом сезоне межрегиональной Слобожанской лиги КВН. Фестиваля не будет — команды сразу начнут борьбу за поездку в Сочи с 1/8 финала.
Место: Центр молодёжных инициатив, улица Студенческая, 17А.
Дата и время: 18 мая, 19:00.
Цена: от 150 до 250 рублей.
Бронирование билетов: +7 (4722) 58-99-14, кассы ЦМИ.