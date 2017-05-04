В Яковлевском районе пропала мама с малолетними детьми

Сотрудники ОМВД по Яковлевскому району ищут без вести пропавшую 27-летнюю Юлию Трапезникову. Она с двумя малолетними детьми жила в селе Алексеевка. Женщина ушла вместе с ними из дома, и о её местонахождении ничего неизвестно.
На вид молодой маме — 25 лет, её рост — 160–165 сантиметров, у неё среднее телосложение и тёмные волосы. На ней было надето серое платье.
УМВД по Белгородской области просит всех, кто знает, где может быть Юлия с детьми, позвонить по телефонам +7 (47244) 5-71-73, 8-920-580-79-89 или 02.