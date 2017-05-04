В Яковлевском районе пропала мама с малолетними детьми

Организаторы показали несколько историй военных лет, объединённых общей темой писем с фронта. В воскресенье, 8 мая, в Белгороде прошёл бал под открытым небом «Письма, опалённые войной». Танцевальное-театральное действо на площади Центра молодёжных инициатив активисты молодёжной организации «Новое поколение» Андрея Скоча при поддержке сотрудников ЦМИ проводят уже третий год подряд. В этом году в мероприятии участвовало около 60 пар танцоров, которые за месяц выучили 12 танцев. Сюжет театральной постановки «Письма, опалённые войной» построен на историях обычных людей, которых неожиданно застала война. «По сценарию меня забрали на фронт, — рассказывает Владислав Шека , участник постановки, — и там я встретил девушку Софью, с которой мы были знакомы всего один день, но сразу влюбились друг в друга. К сожалению, потом меня убивают во время наступления, и она хоронит меня. Тяжело было представить, что так погибали люди на войне...». Для зрителей организовали специальные площадки, где можно было бесплатно попробовать солдатскую кашу, подержать в руках настоящее оружие времён Великой Ответственной войны и современные образцы оружия российской армии. Здесь же работал импровизированный военный госпиталь и солдатский перевал, где можно было попеть песни под гитару. — На протяжении всего праздника не покидало ощущение кома в горле — всё было трепетно и с любовью. Безумно понравилась игра некоторых ребят, они действительно вжились в роль. Наблюдала за лицами танцующих. Думаю, в следующий раз было бы здорово, чтобы они не волновались... Как же красиво, когда все пары в костюмах! Этот бал не сравнится теперь с первым. Спасибо вам за продуманные мелочи в декорациях — даже ограждающие стойки такие символичные! — оставила свой отзыв в группе бала во «ВКонтакте» Наталья Гаина . В этом году бал под открытым небом поддержала компания «Ростелеком», предоставившая подарки для участников. — Мы стараемся как можно чаще помогать в реализации подобных проектов, направленных на патриотическое воспитание, духовное развитие белгородской молодёжи, сохранение памяти о великом подвиге нашего народа. Ребята сделали красивый и очень трогательный подарок ветеранам. Несомненно, этот праздник нашёл отклик в сердцах белгородцев всех возрастов, — поделился директор Белгородского филиала «Ростелекома» Григорий Кузьменко . Мы завершаем наш проект «Квесты в жизни» тестом, который, возможно, поможет вам понять, готовы ли вы к посещению квест-комнат. Загадки простые, но общее представление о том, что вас может ожидать в квесте, надеемся, что вы получите. Напоминаем, что партнёр нашего проекта — компания CityQuest. Партнёрский проект Суд приговорил жителя Алексеевского района к полутора годам ограничения свободы и штрафу. Алексеевский районный суд вынес приговор местному жителю, обвинявшемуся в причинении средней тяжести вреда здоровью. В суде установили, что мужчина дважды ударил врача скорой помощи и сломал ему руку. Алексеева приговорили к полутора годам ограничения свободы и штрафу в 40 тысяч рублей. «БелПресса» сообщает, что инцидент в котором пострадал медик, произошёл 29 декабря 2015 года. Ночью сотрудники полиции обнаружили на улице пьяного мужчину и вызвали «скорую», чтобы оказать ему медицинскую помощь. Во вторник, 22 ноября, «львы» обыграли «Енисей» из Красноярска — 3:0, а спустя сутки на тай-брейке уступили новосибирскому «Локомотиву» – 2:3. После недельной паузы, связанной с успешным участием белгородского клуба в отборочном этапе Лиги чемпионов против датского «Гентофте», «львы» были вынуждены восполнить игровой пробел в национальном чемпионате, проведя 9-й и 10-й туры первенства за три дня на выезде. Первым соперником в турне по Сибири для белгородцев стал красноярский «Енисей». На матч старший тренер Александр Косарев выставил боевой состав, и результат не заставил себя долго ждать. Красноярцы отчаянно сражались, однако Сергей Тетюхин и Дмитрий Мусэрский сняли все вопросы о победителе матча за минимально возможное количество партий — 3:0 (25:23; 25:21; 25:23). Фото vc-enisey.ruКуда более сложной для «львов» оказалась игра десятого тура спустя сутки в Новосибирске. Местный «Локомотив» потерпел за девять матчей лишь одно поражение от казанского «Зенита» и уверенно шёл в лидерах чемпионата, а потому собирался дать бой белгородским волейболистам. Так в итоге и получилось. Встреча на радость всем зрителям вышла зрелищной и напряжённой. Хозяева дважды по сетам уступали в счёте по ходу матча, однако смогли перевести игру на тай-брейк. В укороченной партии сказалась усталость белгородцев от длительных перелётов и плотного графика игр. Гости не смогли ничего противопоставить набравшим ход «железнодорожникам» и закономерно уступили — 11:15 в пятом сете и 2:3 по итогам всего матча не в пользу белгородцев. Теперь «Белогорью» предстоит визит на юг России. В рамках 11-го тура «львы» 30 ноября проэкзаменуют аутсайдера первенства страны — краснодарское «Динамо» под руководством экс-тренера национальной сборной Андрея Воронкова. Напомним, что свой заключительный домашний матч в текущем календарном году белгородцы проведут 3 декабря против вице-чемпиона России — московского «Динамо». Надгробия для повреждения злоумышленники выбирали случайно. Городской портал вшебекино.рф сообщил о происшествии на городском кладбище — неизвестные там повредили и сломали несколько памятников. Фото вшебекино.рф — На кладбище я встретил людей, которые восстановили памятники своим покойным родным. Одни мне рассказали, что у них сам памятник не тронули, а вот вазу из красного гранита сбили и забрали. Другие объяснили, что выправили памятник, вандалы разбить его не смогли, но сильно наклонили, — рассказывает Анатолий Поздняков. По словам автора, судя по характеру повреждений, все повреждённые надгробия были выбраны злоумышленниками для слома случайно. Областной департамент здравоохранения и социальной защиты населения создал раздел для обращений граждан на своём сайте. На официальном сайте областного департамента здравоохранения и социальной защиты населения появился новый раздел «Вам отказали в медицинской помощи?». Если пациенту в больнице отказали в помощи или иным образом нарушили его права, он может заполнить специальную форму, и его обращение рассмотрят в департаменте или больнице.При подаче жалобы на сайте необходимо заполнить обязательные поля: текст обращения, медицинское учреждение, на которое жалуется посетитель сайта, контактные данные для получения ответа. «Я написала ему, а он не отвечает», «думал, она меня поддержит в этой ситуации», «мы рассчитывали, что он поступит в другой институт», «моя мать не дала мне денег на обучение», «начальник мог относиться ко мне справедливее». Список подобных фраз можно продолжать бесконечно. С разной степенью частоты мы говорим их сами и слышим от других.И все их можно условно заменить на предложения с одинаковым началом «Кто-то должен...».Мне должны сочувствовать, меня должны любить, мне должны помогать, меня должны понимать — самые распространённые ожидания.Разумеется, от нас ждут того же: родители — заботы, мужья и жёны — понимания, друзья — поддержки... Тут снова должен следовать довольно длинный список типичных ожиданий.Человеческие ожидания находятся между собой в сложных и часто запутанных отношениях: накладываются друг на друга, переплетаются и противоречат друг другу. Ожидания могут жить своей жизнью и трансформироваться: одно ожидание может распасться на несколько, другое эволюционировать и превратиться в иное желание. Они имеют разные размеры и интенсивность — от маленького, блёклого, скромного ожиданьица, спрятанного где-то в потаённом уголке сердца, до глобального раздутого яростного чувства «мне все должны!», вальяжно занимающего всё тело целиком.Вне зависимости от размеров и окрасов зверь по имени «ожидание» плодит одинаковых отпрысков. Последствиями ожиданий неизменно бывают обиды, разочарования, растерянность, раздражение, неудовлетворённость, ненависть — чувства сплошь негативные и неприятные для того, кто их испытывает.Ожидание тесно связано с локусом контроля человека. Не пугайтесь этого психологического термина — он довольно просто расшифровывается. Локус контроля — это некое «место», где мы «размещаем» ответственность за нашу собственную жизнь. Люди с внутренним локусом контроля считают, что отвечают за всё сами, они — творцы событий, они творят радость своего существования, они же могут организовать себе неудачи и беды.Люди с внешним локусом контроля уверены, что от них почти ничего не зависит, а их жизнь строится из того, что коварно подбрасывает мир, например, нехороших ситуаций и отвратительных людей.Естественно, люди с внешним локусом контроля с большей долей вероятности будут считать, что окружающие должны поступать по отношению к ним согласно их ожиданиям. Иначе на них возлагается вина за пошедшую слегка или не слегка наперекосяк жизнь.Разумеется, вам самим выбирать, идти ли через жизнь с мешком ожиданий или попытаться выбросить его и распробовать на вкус существование с минимумом ожиданий и ясным ощущением, что никто никому ничего не должен. Да, именно так: никто никому ничего. Большими значительными жирно очерченными буквами и с интонационным выделением каждого слова.Приходить к этому ощущению часто мешает наш внутренний ребёнок: он топочет ножками, заходится в плаче и не собирается понимать, как это ему любимому не обязаны приносить леденцы, гладить его по голове и дуть на поцарапанную коленку. Если малыш чрезмерно активничает и шумит, можно предложить детской части своего «Я» сыграть в игру «отказ от ожиданий».Бонусы и вкусняшки гарантированы. Вот они:Количество ожиданий равно количеству разочарований. Чем меньше мы ожидаем, тем меньше возможности разочароваться.Мы начинаем видеть людей и по-настоящему узнавать их истинную суть. Когда мы проецируем на человека наши ожидания, то создаём его образ, который отличается от того, что человек представляет в реальности.Избавление от всех негативных эмоций, которые возникают после несбывшихся ожиданий.Жизнь становится неожиданной, новой, интересной. Отказавшись от ожиданий, мы принимаем поступки других людей, не оценивая их. Часто эти поступки способны удивить нас.Убрав из жизни претензии к другим, мы перестаём зависеть от поступков (или отсутствия таковых) нашего окружения. Мы вообще имеем