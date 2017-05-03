В Белгородской области покажут «коровье дефиле»

Вышестоящая инстанция отменила решение районного суда, приговорившего женщину к году лишения свободы в колонии поселении. Белгородский областной суд отменил решение Свердловского районного суда, приговорившего к году лишения свободы в колонии общего режима бывшего директора детского лагеря «Сокол», рядом с которым погиб ребёнок. Четырёхлетний мальчик во время прогулки с родителями упал в канализационный колодец и утонул. Защита представила в областном суде доказательства того, что директор лагеря не знала о существовании колодца, в который провалился ребенок.— При приёме учреждения директору не предоставили никакой технической документации на инженерные сети. А на той, которую ей впоследствии выдали в Управлении капительного строительства администрации Белгорода, не было отражено наличие данного септика. Более того, о нём, по мнению адвоката, не знал ни один из работников лагеря. До трагедии заместитель директора по административно-хозяйственной части и рабочий проверяли, куда ведёт канализация из старого законсервированного корпуса. Они пришли к выводу, что слив осуществляется в септик, расположенный на территории лагеря, а не тот, где погиб малыш, — сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на адвоката оправданной белгородки.После вынесения оправдательного приговора мама погибшего ребёнка опубликовала петицию, в которой попросила наказать виновных в гибели сына. По её мнению, во время апелляционного слушания в областном суде нарушили процедуру рассмотрения дела, так как на заседании был только один судья, а не комиссия, вместо областного прокурора присутствовал только его помощник, и не были допрошены свидетели, потерпевшие и сама обвиняемая. — Наш сыночек погиб из-за преступной халатности тех, кто обязан следить за состоянием коммуникаций и колодцев, — сообщает в тексте петиции Алина Жигалова.В тексте приговора, который был вынесен в Свердловском районном суде 24 января 2017 года, говорится, что территория, на которой находился колодец с открытым люком, относится к прилегающей территории лагеря «Сокол», так как он расположен был за 7,7 метров от ограждения лагеря, хоть и был скрыт земляной насыпью.— Преступление совершено Апетян (экс-директор лагеря «Сокол» — прим. ред.) по неосторожности в форме небрежности, поскольку ненадлежаще исполняя свои обязанности по должности, подсудимая не предвидела возможность наступления общественно опасных последствий своих деяний в виде падения малолетнего ребёнка в канализационный люк и его смерти, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должна была и могла предвидеть эти последствия, — сообщалось в тексте приговора.Напомним, в феврале 2016 года четырёхлетний мальчик гулял вместе с родителями и их младшим ребенком рядом с детским лагерем «Сокол». Мама наблюдала, как ребёнок скатывался с горки, но не видела, что по другую сторону насыпи в лесу под снегом был незакрытый люк. Мальчик скатился с горки, провалился в колодец и утонул. Два полицейских за вознаграждение предложили предпринимателю своё покровительство в бизнесе. Суд вынес приговор оперуполномоченному отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД РФ по Алексеевскому району и городу Алексеевка. Его признали виновным в получении взятки группой лиц по предварительному сговору. Уголовное дело на второго участника преступления суд рассмотрит в ближайшее время. Следствие установило, что полицейский с напарником в марте 2016 года договорились с предпринимательницей, что будут ей покровительствовать и не позволят привлекать к ответственности за торговлю алкоголем даже в неположенное время. За четыре месяца женщина передала полицейским 60 тысяч рублей взятки. Один из обвиняемых начал сотрудничать со следователями, и уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство. Суд назначил ему три года колонии строгого режима, штраф в 600 тысяч рублей и запретил работать в полиции ещё в течение трёх лет. Управление образования отозвало своё письмо после предупреждения антимонопольной службы. В четверг, 23 июня, в УФАС по Белгородской области сообщили, что управление образование Белгородского района не будет обязывать учителей и воспитателей подписываться на местную газету «Знамя». После предупреждения антимонопольной службы чиновники отозвали письмо, в котором с работников школ и детских садов требовали подписаться на газету на второе полугодие 2016 года.— Подписка должна была составлять количество экземпляров согласно данным штатной численности учреждений. При этом управление образования обязало информацию о подписке представлять еженедельно, каждую среду до 12 часов с приложением сканированных копий платёжных поручений, — пояснили в пресс-службе регионального управления ФАС.В ведомстве пояснили, что управление образования Белгородского района не понесёт никакой ответственности. — В связи с изменениями антимонопольного законодательства с января 2016 года в такого рода случаях антимонопольный орган выдаёт предупреждение. Если оно исполнено в срок, то дело о нарушении антимонопольного законодательства не возбуждается, штрафы не накладываются, — сказали в УФАС.Ранее ведомство сообщало, что управление образования должно было исправить нарушение до 27 июня. Лидер партии «Справедливая Россия» порадовался местной погоде, пообещал людям открыть личные счета, поругал Медведева и сфотографировал белгородцев на айфон. В пятницу, 4 сентября, в Белгороде прошёл митинг, на который прибыл депутат Госдумы, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.Сначала людям на всякий случай рассказали, кто такой Миронов, напомнили вехи его пути, посетовали, что инициативы депутата не превращаются в действующие законы и попутно немного поругали власть за то, что «всё разворовывается». На этих словах женщины в первом ряду активно закивали головами.Основной целью митинга назвали передачу подписей за отмену тарифа на капитальный ремонт. Поднявшись на сцену, Сергей Миронов сразу перешёл к обещаниям:— Осенью, как только откроется осенняя сессия Государственной думы, наша фракция будет вносить законопроект о справедливом распределении доходов от продажи нефти и газа. Мы считаем, что каждому гражданину Российской Федерации, начиная от новорождённого и завершая нашими заслуженными пенсионерами, нужно открывать лицевой персональный счёт и... Вот продали столько-то кубометров, тонн, — пожалуйста, на счёт чтобы эти денежки ушли.Депутат похвалил Белгород за тёплую погоду и уверил всех, что он очень рад быть здесь в очередной раз. А потом метафорично предположил, что в день выборов здесь «будет горячее с точки зрения политической активности».Лидер фракции объяснил, почему он и его товарищи считают закон, регулирующий взносы на капитальный ремонт, несправедливым.— Несправедливость первая: с какого перепуга — я говорю по-простому — государство не выполняет собственный закон? Государство обязано было дом отремонтировать капитально, прежде чем передавать его в собственность. Вторая несправедливость: несколько лет у нас работала хорошая система фонда поддержки ЖКХ. По этой системе жильцы могли собрать, например, пять процентов, а 95 процентов давало государство через жилищный фонд. Какие-то дома отремонтировали по этой схеме, а в других будут собирать сейчас по 100 процентов. Третья несправедливость: перед ремонтом в своих домах мы составляем смету. Так и нужно было делать — дома в разном техническом состоянии. А государство в лице господина Медведева сказало так: «Давайте тарифы установят региональные власти». И они установили один тариф, всё тонким маслом размазали. А дальше всё в котёл единый чужому дяде, который будет сидеть и думать: дай-ка я тот дома отремонтирую, а этот пока перебьётся. Люди не понимают. Это абсолютно непрозрачная схема.Миронов отметил неоднозначность ситуации с пожилыми людьми, которые будут наравне со всеми сдавать деньги «со своей мизерной пенсии вместо того, чтобы купить лекарства». Этот условный пенсионер, по мнению депутата, «спрашивает: послушайте, я же не доживу до ремонта. Разве это справедливо?».Гость из Москвы сказал, что несмотря на то, что он считает закон антинародным, но мы все должны быть законопослушными и не нарушать закон о сборе средств: «К сожалению, пока платить нужно!».Миронов поблагодарил белгородцев, собравших 26 тысяч подписей за отмену закона, пообещал собрать их по всей России миллион и публично передать господину Медведеву.В конце лидер фракции дал ещё одно смелое обещание, попутно рассуждая о неэффективности правительства, приведшего к обвалу рубля.— Похоже, наше либеральное правительство думает только о том, как защитить олигархов и крупных чиновников, абсолютно не думает о народе. Ещё одна инициатива нашей партии — компенсировать нашим пенсионерам ошибки правительства. Мы предлагаем единоразово сделать до Нового года выплату пенсионерам в размере примерно 300 процентов пенсии, чтобы люди могли сделать закупки, подготовиться к зиме. Если правительство у нас такое нерасторопное, пусть оно платит.Сергей Миронов ещё повозмущался действиями правительства, апеллируя к цифрам, и озвучил идеи партии, которые, по его мнению, могли бы вывести страну на новый экономический уровень.Столичный гость сфотографировал белгородцев на свой айфон, а присутствующие в ответ фотографировали его. Москвичам передали коробки с подписями. В заключение мероприятия люди ринулись брать у Миронова автографы, и он без устали расписывался на книгах и даже на флажках. Корреспондент «Фонаря» решил в течение одного дня провести эксперимент и проверить, как в регионе работают «горячие линии» и телефоны доверия госучреждений. В некоторых случаях пришлось рассказывать про якобы застрявших кошек, просроченные сырки, срубленные деревья и стаю бешеных собак, а иногда и истории были не нужны, так как телефоны упорно молчали*. При подготовке одного из редакционных материалов нам понадобился комментарий сотрудника трудовой инспекции. Дозвониться в приёмную учреждения мы не смогли — никто не отвечал на звонки. Попробовали позвонить на их «горячую линию», но и там вместо ответа — длинные гудки. Тогда мы составили список из почти трёх десятков номеров «горячих линий» и телефонов доверия и решили проверить, отвечают ли там белгородцам. Прозвонив все номера из нашего списка, мы пришли к выводу, что их условно можно разделить на четыре