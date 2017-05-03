В Белгородской области покажут «коровье дефиле»

В
селе Прелесном Прохоровского района
20 мая пройдёт
молочный фестиваль «Наша порода-2017».
Его
откроет
«коровье
дефиле», на котором в 10 часов утра «лучшее
племенное поголовье» представят компании
из Грайворонского, Борисовского,
Красногвадейского и
других районов.
Фермеры
смогут купить племенных
животных на
аукционе. Также
здесь можно будет приобрести новинки
сельскохозяйственной техники,
ветпрепараты и стойловое оборудование.
Организаторы фестиваля обещают удивить зрителей большой развлекательной программой с Весёлым молочником, прелестной Бурёнкой и доброй феей, которая будет кормить гостей кашей. Дети смогут поиграть на контактной площадке с телятами. Также все желающие смогут погулять по «Улице народных умельцев».