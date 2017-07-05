​В Красной Яруге суд вынес приговор организатору наркопритона

В Красной Яруге суд вынес приговор мужчине, который организовал в своей квартире наркопритон. 30-летний осуждённый предоставлял своё жильё и оборудование трём наркоманам, которые принимали там наркотики и изготовляли амфетамин. Мужчина свою вину полностью признал. За организацию притона суд приговорил его к 400 часам обязательных работ.
— В ходе предварительного расследования и в судебном заседании осуждённый полностью признал свою вину, согласившись также и с правовой оценкой его действий. Это дало суду основания для рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, то есть без исследования собранных по делу доказательств, — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.