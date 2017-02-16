​Белгородка прошла в финал национального конкурса красоты «Миссис Россия-2017»

Белгородка Алёна Парфёнова прошла в финал национального конкурса красоты «Миссис Россия-2017». В финале она будет соперничать с 17 девушками из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Омска и других городов России.
Конкурс фактически проводится уже 19 лет. В нём могут участвовать женщины от 22 до 43 лет, при этом они должны быть официально замужем и иметь хотя бы одного ребёнка. Известно, что белгородки ещё ни разу в нём не выигрывали.
В этом году финал пройдёт в Москве в первый числах июня. За четыре конкурсных дня участницы поучаствуют в дефиле в купальниках, продемонстрируют национальные костюмы, а также пройдут творческое испытание. Победительница федерального этапа «Миссис Россия-2017» представит страну на международном конкурсе «Missis World».
— …Когда я узнала о том, что в «Миссис Россия» есть творческий конкурс, где я смогу себя проявить, я очень обрадовалась. Сложно вместе с ребёнком готовиться к конкурсу, но участие в нём меня вдохновляет, — рассказала информационному агентству «Бел.Ру» Алена Парфёнова.