​В Белгороде профсоюз «Правда» провёл праздник для многодетных семей

Ночью температура может опуститься до минус одного градуса. Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что во вторник, 18 апреля, в области ожидаются местами небольшие, а в отдельных районах сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах возможна гололедица. Ночью температура опустится до одного градуса мороза, а днём поднимется до 7 градусов тепла, при прояснении до 10 градусов тепла.Синоптики прогнозируют, что будет дуть северо-восточный ветер, порывы которого ночью могут достигать 13 метров в секунду, а днём — до 20 метров в секунду. — Главное управление МЧС России по Белгородской области обращается ко всем автомобилистам с просьбой: не выезжать на автотранспорте, если он технически не подготовлен к движению по снежному накату. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия, — сообщают в пресс-службе ведомства. Белгородское УФАС оштрафовало его за неправильную документацию об электронном аукционе. Белгородское УФАС оштрафовало бывшего начальника управления делами аппарата администрации Белгорода за нарушение закона о контрактной системе. Антимонопольная служба нашла, что в 2015 году в документах об электронном аукционе о предоставлении мэрии услуг сотовой и радиотелефонной связи было ограничено количество участников закупки. За административное правонарушение бывший руководитель управления заплатит 3 тысячи рублей. В пресс-службе мэрии пояснили, что госслужащий не работает в мэрии уже год. Тренировать команды будут Вадим Хамутцких и Сергей Тетюхин. Областное управление физической культуры и спорта совместно с Волейбольной федерацией и волейбольным клубом «Белогорье» начали принимать заявки на участие в первенстве Белгородской области по волейболу среди любителей. Подать заявку можно до 15 октября, размер оргвзноса с команд-участников составляет 1,2 тысячи рублей. Дивизионы возглавят заслуженные мастера спорта Вадим Хамутцких и Сергей Тетюхин. Первенство пройдёт в 4 этапа. Финал состоится в апреле во дворце спорта «Космос». Бланк заявки и положение о соревнованиях можно скачать с сайта ВК «Белогорье». В заключительном летнем матче белгородцы переиграли подольский «Витязь» со счётом 2:0. В шестом туре первенства ПФЛ среди команд второго дивизиона группы «Центр» белгородский «Энергомаш» у себя дома принимал ФК «Витязь» из Подольска. В настоящее время у «сине-белых» плотный график: в минувшую среду белгородцы сыграли кубковый матч против «Кубани», а уже спустя четыре дня вышли на поле в очередном матче первенства России. Поэтому 3,5 тысячи зрителей, собравшихся на Центральном стадионе, не увидели скоростной игры и изобилия опасных моментов в исполнении хозяев, однако итоговый результат болельщиков не разочаровал. В середине первого тайма, на 23-й минуте, полузащитник Дмитрий Самойлов оказался расторопнее всех в центре штрафной площади гостей и переправил мяч в сетку ворот Андрея Зайцева — 1:0 в пользу «Энергомаша». Концовка первого отрезка игры прошла с преимуществом «Витязя», однако опасных момент гости создать так и не смогли. Второй тайм проходил на встречных курсах, и закрепить свой успех белгородцы смогли лишь ближе к финальному свистку. За четверть часа до окончания встречи нападающий Александр Саплинов сумел «пропихнуть» не без помощи голкипера гостей мяч в ворота «Витязя» и, несмотря на всея усилия подольчан огорчить Андрея Рыжикова, установить окончательный счёт в матче — 2:0 в пользу белгородских футболистов. — Игра прошла довольно тяжело, многие игроки после кубковой встречи не успели должным образом восстановиться, с этим связано большое количество брака. Благодарю ребят за проявленную самоотдачу, за желание выиграть. Но, несмотря на все сложности, я уверен, мы движемся в правильном направлении, — прокомментировал итог встречи главный тренер «Энергомаша» Виктор Навоченко. Очередная, уже пятая подряд, победа позволила «Энергомашу» набрать 15 баллов и возглавить турнирную таблицу группы «Центр», опережая идущим вторым курский «Авангард» на одно очко. Куряне в минувшем туре оступились в домашнем матче, сыграв в безголевую вничью с клубом из Орла. Тройку лучших команд замыкает московское «Торпедо», в активе которых 11 баллов. Напомним, что свой следующий матч белгородцы проведут на выезде. В рамках седьмого тура первенства ПФЛ «Энергомаш» 2 сентября сыграет в Рязани против местного клуба. Дома нашу команду можно увидеть 10 сентября, когда в Белгород пожалует легендарный в недавнем прошлом футбольный клуб — московское «Торпедо». Соперником россиянина в финале станет Василий Левит из Казахстана. В субботу, 13 августа, на ринге спортивного комплекса «Риоцентро» в полуфинальном поединке олимпийского турнира по боксу белгородец Евгений Тищенко победил Рустама Тулаганова из Узбекистана. Все три раунда прошли за явным преимуществом белгородского боксёра — Тищенко наносил сильные и точные удары, грамотно защищался, не позволяя азиатскому спортсмену проводить контрвыпады. Прицельные правые боковые удары стали главным козырем россиянина в этом поединке. Все немногочисленные атаки своего соперника белгородец сводил на нет. В итоге единогласным решением судей победу в полуфинальном бою одержал Евгений Тищенко — 3:0. Счёт судейских записок — 30:27; 30:27; 29:28. Фото reuters.comВ главном поединке олимпийского боксёрского турнира россиянин встретится с представителем Казахстана Василием Левитом. Поединок состоится во вторник, 16 августа, в 01:15 по московскому времени. Добавим, что сегодня в Рио выступит ещё один белгородский спортсмен — Владимир Никитин. В своей весовой категории до 56 килограммов староосколец в 1/8 финала встретится со спортсменом из Таиланда Чатчаем Бутди в 17:45 по московскому времени. А спустя час, в 18:45, на ринг выйдет ещё один уроженец Старого Оскола — Виталий Дунайцев. Российский боксёр в своём дебютном поединке на Олимпиаде сразится с Чинзорингом Баатарсухом из Монголии. Администрация Белгорода обнародовала информацию о стройке после поста блогера Сергея Лежнева. Администрация Белгорода обнародовала информацию о строительстве детской площадки в парке Победы. Её обещают построить и открыть к 5 августа 2015 года. Прежняя площадка была демонтирована в марте 2015 года, а белгородцы в соцсетях волновались, что на её месте построят офисное здание.Во вторник, 28 апреля, блогер Сергей Лежнев опубликовал проект будущей площадки. По его словам строительство финансирует администрация гипермаркета «Лента». Новый детский городок с названием «Старая крепость» обойдётся в сумму около 10 миллионов рублей. Корреспондент «Фонаря» попытался разобраться, есть ли проблема с получением жизненно необходимых лекарств больными сахарным диабетом в Белгородской области, на что жалуются диабетики и как на эти жалобы реагируют в департаменте здравоохранения и соцзащиты населения. В России, по информации Минздрава, в 2015 году было почти 4,5 миллиона больных сахарным диабетом. В Белгородской области их — 46 820 человек, из них около 2,8 тысячи человек — первым типом этого заболевания, когда человек должен каждый день делать себе инъекцию инсулина. Я один из этих людей. Каждый продукт имеет хлебные единицы, и в идеале больные сахарным диабетом, должны их считать перед уколом Если диабетикам следовать всем рекомендациям медиков, то они должны придерживаться диеты, заниматься спортом, ежедневно по нескольку раз в день замерять уровень сахара в крови, протыкая себе подушечки пальцев автоматической ручкой Penlet, лежать в стационаре по два раза в год, подтверждать свою инвалидность, пока им не дадут постоянную группу, посещать врача, который, возможно, выпишет (а может и нет) рецепт на инсулин, иголки и полоски, а, может, выпишет, но инсулина просто не будет в аптеке. Со мной подобные ситуации случались часто. И даже когда у меня в холодильнике лежала ещё не открытая упаковка инсулина, услышать от провизора: «„Лантуса“ в городе нет. Придётся подождать или, если есть возможность, купите сами», — не то, что ты хотел услышать, когда ехал в аптеку, которая находится на другом конце города. Сейчас в моём холодильнике остался один шприц того самого «Лантуса», которого хватает на десять дней, и упаковка его отечественного аналога — «Левемира», выписанного в моё последнее посещение с теми же словами: «„Лантуса“ в городе нет...». После эндокринолог посоветовала мне чаще менять иголки, потому что выписанный инсулин быстро кристаллизуется и забивает иглу — звучит довольно пугающе и подрывает остатки веры в импортозамещение. Правда, выход всегда есть — самому купить «Лантус» в аптеке. Средняя цена одной упаковки «Лантуса» — 3,5 тысячи рублей. Для кого-то это половина суточного «люкса» в гостинице «Белгород», а для кого-то достаточно весомая сумма, на которую можно купить продукты на неделю или зимние сапоги ребёнку. Вот и приходится менять каждый день иголки, которые тоже надо выписывать или покупать, и которых тоже ограниченное количество — то есть покупать ты будешь в любом случае, вопрос лишь в количестве купленного. *** По данным Всемирной организации здравоохранения, число больных сахарным диабетом растёт с каждым годом. В условиях экономического кризиса уровень жизни диабетиков стремительно падает, а их здоровье всё меньше и меньше защищается государством. Одни диабетики могут сами себе купить нужные препараты, другие, отчаявшись, ищут помощи в СМИ или, например, на сайте «Народная экспертиза», третьи стали «чаще менять иголки». Возможно, есть и четвёртые, которые по-прежнему вовремя получают нужные препараты. Учитывая предполагаемую неоднозначность ситуации и желая в ней разобраться, мы поговорили с несколькими больными сахарным диабетом, врачом-эндокринологом детской областной больницы и обратились в региональный департамент здравоохранения и соцзащиты населения. Больной: «Нужное лекарство приходилось покупать самому» Сначала я пообщался со студентом одного из белгородских вузов Василием, который уже десять лет болеет сахарным диабетом. Он рассказал, что у него есть знакомая, у которой были серьёзные проблемы с получением препаратов, потому что у неё не было группы по инвалидности. Сам молодой человек несильно знаком с крайними случаями