​В Белгороде профсоюз «Правда» провёл праздник для многодетных семей

В Белгороде профсоюз «Правда» отметил День семьи, любви и верности. На мероприятие пригласили многодетные семьи, которые состоят в профсоюзе. Детей разукрашивали аквагримом в супергероев и сказочных персонажей, дарили игрушки из скрученных шариков.
Кроме аквагрима и шаров для моделирования, детей ждали персонажи мультфильма «Тролли» Розочка и Цветан. Тролли отправились вместе с детьми в путешествие, во время которого дети играли в подвижные игры, прыгали через скакалку и загадывали животных, которых должен был узнать Цветан. Важной частью праздника стало появление профессора, который вместе с детьми провел несколько волшебных опытов. Учёный помогал ребятам вызывать джина из колбы, кипятить воду у себя в руках, а также делать снег и зубную пасту для слона.
Во время праздника в актовом зале профсоюза подвели итоги конкурса семейных фотографий. Победили четыре семьи, которые прислали самые оригинальные фотографии на тему «Общее увлечение – путь к семейному сплочению» .
Выиграла конкурс фотографий читающая семья Бортник. Серебро досталось семье Фесенко. На конкурс они прислали фотографию, где отец и сын вместе собирают мотоцикл. Почётное третье место получила спортивная семья Головнёвых за фото, на котором бабушка, дедушка, мама, папа и маленькая дочь вместе катаются на велосипедах в хвойном лесу. Памятным подарком отметили семейную фотографию Саламасовых.
Всем победителям подарили подарочные сертификаты от профсоюза. Председатель профсоюза Сергей Фуглаев поблагодарил всех собравшихся и вручил благодарственные письма многодетным семьям, которые состоят в профсоюзе «Правда».
— День семьи, любви и верности - очень чистый и добрый праздник. Семья, любовь и верность - это три столпа, на которых держится весь мир, и ради которых надо жить. Наши многодетные семьи - гордость и профсоюза, и страны. Это яркий пример для подражания, читает Сергей Фуглаев, председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда».
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