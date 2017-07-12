​В Яковлевском районе мужчина получил два года тюрьмы за кражу мебели у родственницы

В Белгородской области апелляционный суд отклонил жалобу мужчины, которого осудили за кражу мебели у своей родственницы. Инцидент произошёл в Яковлевском районе.
23-летний местный житель, которого уже судили за кражи, обворовал квартиру своей сестры. Фактически в квартире жила только пожилая мать осуждённого, которая в последнее время была в больнице и оставила ключи своим детям. Мужчина воспользовался ключами и украл из жилья мебель и бытовую технику на 40 тысяч рублей.
В суде мужчина объяснил, что таким образом хотел погасить свой кредит. За рецидив Яковлевский районный суд приговорил осуждённого к 2 годам колонии строго режима. Кроме того, он должен возместить сестре ущерб.