В Белгородской области председатель и два члена УИКа заплатят штрафы за вброс бюллетеней

Во вторник, 20 декабря, Яковлевский районный суд вынес обвинительный приговор председателю участковой избирательной комиссии №1198 в Томаровке Елене Рогожиной и двум членам комиссии Ирине Щербак и Татьяне Мирошниковой. Женщин признали виновными в фальсикации итогов голосования. Теперь Рогожина должна заплатить 50 тысяч рублей штрафа, Щербак — 30 тысяч рублей, а Мирошникова 25 тысяч рублей. Судебное заседание продлилось около часа и по ходатайству защиты и подсудимых проводилось в особом порядке — не было опросов подсудимых и свидетелей, не рассматривались вещественные доказательства.
Гособвинитель требовала оштрафовать Рогожину на 250 тысяч рублей, а её подельниц на 200 тысяч рублей. Суд учёл смягчающие обстоятельства и вынес приговор с учетом просьбы защиты — ниже нижнего предела, предусмотренного статьёй УК, по которой было возбуждено дело.
Защитник и прокурор после судебного заседания заявили корреспонденту «Фонаря», что удовлетворены решением суда и обжаловать его не будут.
— Суд, учитывая все положительные характеристики и впервые совершённое преступление средней тяжести, пришёл к верному выводу и назначил более чем мягкое наказание, — пояснила адвокат Ольга Горелова.
Напомним, во время выборов в Государственную Думу на участке 1198 в поселке Томаровка наблюдатель сняла на телефон, как члены комиссии вбросили бюллетени в урны, когда остались одни в помещении для голосования.