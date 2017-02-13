В Белгородской области подростков обвиняют в жестоком избиении и кражах

В Губкине следователи завершили расследование по делу трёх подростков, которых обвиняются в причинении тяжкого вреда здоровью, тайном хищении имущества и покушении на кражу.
По версии следствия, 14-летний подросток и пьяный 40-летний мужчина поссорились, и мальчик ударил потерпевшего в глаз, причём удар был такой силы, что он размозжил мужчине глазное яблоко. Но это не остановило обвиняемого. Уже позже вместе с друзьями, двумя 16-летними юношами, он украл из супермаркета алкоголь общей стоимостью около 3 тысяч рублей, а через несколько дней предпринял ещё одну попытку кражи в магазине спортивных товаров. Правда, довести дело до конца подросток не смог, так как его вместе с курткой, которую он собирался унести с собой, задержали сотрудники магазина.
Следователи передали дело для рассмотрения в суд. За причинение тяжкого вреда здоровью подростку грозит до восьми лет тюрьмы, за кражу по предварительному сговору всем троим грозит до пяти лет тюрьмы.