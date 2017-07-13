​Стойленский ГОК победил в отраслевом конкурсе в номинации «Управление персоналом»

Стойленский ГОК в отраслевом конкурсе занял первое местов в номинации «Управление персоналом». XIV Конкурс «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» проходил накануне Дня металлурга.
В пресс-службе СГОКа отмечают, что руководство комбината отводит большую роль профессиональному обучению персонала. При этом в компании постоянно думают о кадровом резерве и поэтому сотрудничают школами и профессиональными образовательными учреждениями в Старом Осколе.
— Победа в отраслевом конкурсе — результат системной работы с персоналом, которая ведется на СГОКе. Руководители предприятия уделяют большое внимание вопросам профессиональной подготовки и обучения стойленцев. [...] Чтобы заинтересовать перспективную молодежь в трудоустройстве на комбинат, разработаны программы «Студент Стойленского ГОКа», «Стипендиат Стойленского ГОКа», в школах округа открыты профориентационные классы, также успешно работает «Школа Юного горняка», — пояснили в пресс-службе комбината.
Конкурс организовала Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса и Центральный Совет Горно-металлургического профсоюза России. Награждение победителей пройдёт в Москве.
На правах рекламы