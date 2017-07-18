На Стойленском ГОКе отпраздновали День металлурга

На Стойленском ГОКе отметили профессиональный праздник — День металлурга. Во дворце культуры «Комсомолец» трудовые награды рабочим вручали глава администрации Старооскольского городского округа Александр Гнедых и директор Стойленского ГОКа Сергей Напольских. Всего наградили 260 стойленцев. Так же на Досках почёта предприятия разместили фото лучших работников. Официальная часть праздника закончилась лазерным шоу.
Подарком для всех металлургов и жителей Старого Оскола стало выступление певицы Лолиты и салют на площади. На следующий день для работников Стойленского ГОК и их семей провели марафон «Вместе мы первые». А вечером в Старооскольском театре для детей и молодёжи состоялась премьера спектакля-концерта «Возвращение домой».
Фото- и видеорепортажи с праздничных мероприятий можно найти на страницах предприятия в соцсетях Facebook и «ВКонтакте», на канале Youtube.
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