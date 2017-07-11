​Студенты Стойленского ГОКа пройдут производственную практику на заводах Bosch

Стойленский ГОК подписал соглашение о международном сотрудничестве с профессиональной школой Фреденберга из немецкого города Зальцгиттер. Соглашение позволит студентам староосколького индустриально-технического техникума проходить производственную практику на заводах Volkswagen, Bosh и металлургическом комбинате Зальцгитерра. Немецкие студенты же смогут побывать на производстве предприятий Старого Оскола.
— Верю, что результатом этого соглашения станет положительный опыт, который в итоге привнесут в промышленность выпускники Старооскольского индустриально-технологического техникума, — рассказывает Роман Великанский, директор по кадрам и социальным вопросам СГОКа.
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