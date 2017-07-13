​В Белгороде спасатели вытащили из воды тонущего ребёнка

Во вторник, 11 июля, в Белгороде спасатели водно-спасательной станции управления ГОЧС Белгорода во время рейда заметили, что на центральном пляже стал тонуть ребёнок. Семилетняя девочка пришла купаться вместе с друзьями и тётей, но она самостоятельно отплыла от берега на несколько метров и потеряла дно под ногами. Рядом никого из взрослых не оказалось, но спасатели заметили, что она тонет и вовремя вытащили её из воды. По информации пресс-службы мэрии, всего с начала купального сезона в Белгороде спасли четырёх человек.
Несмотря на не самую тёплую погоду, температура воды достигает 20 градусов.
— В связи с этим наблюдаем рост отдыхающих на водоёмах областного центра, что добавляет работы спасателям как на берегу, так и на воде. В дни школьных каникул основное внимание направлено на купание детей без присмотра взрослых, что строго запрещено, — цитирует пресс-служба городской администрации начальника водно-спасательной станции управления ГОЧС Белгорода Эдуарда Гудыменко.
Спасатели просят белгородцев купаться только в специально оборудованных местах и не заходить в воду в пьяном состоянии. Проверить свою готовность к купальному сезону можно в нашем тесте.