«Безопасный двор». Зачем в Белгороде устанавливают камеры видеонаблюдения?

Руководитель предприятия Василий Горбунов рассказал, как из учителя стал хозяйственником, сколько зарабатывают механизаторы и почему мечтает об элитной породе коров. Село Косилово располагается в 35 километрах от Грайворона. Главное предприятие села — «Заречье», где уже 15 лет выращивают крупный рогатый скот, овец и разводят лошадей. Каждый год труженики предприятия засевают тысячи гектаров земли зерновыми культурами, чтобы на весь год обеспечить животных кормом. Руководитель хозяйства Василий Горбунов провёл экскурсию по селу и рассказал о предстоящих видах на урожай.Подготовка к посевной— Сейчас у нас идёт процесс закрытия влаги на полях. Весной всегда, в первую очередь, надо сделать боронование, чтобы уменьшить испарение земли, сохранить влагу в земле, — начал экскурсию с поля Василий Павлович. — У нас в севообороте пшеница, ячмень, кукуруза на зерно и на силос, подсолнечник. В этом году попробую посеять сахарную свёклу. У меня животноводство, поэтому среди зерновых обязательно должен быть кормовой стол для животных: трава на подкормку и на сено, силосная кукуруза, ячмень и кукуруза для приготовления кормовых смесей. Закупать комбикорма слишком дорого.Сегодня у «Заречья» около 2 тысяч гектаров земли. В этом году планируют 400 гектаров засеять пшеницей, 250 — ячменём, по 150 гектаров — кормовой и силосной кукурузой, 100 гектаров — сахарной свёклой и 200 — подсолнечником.— Пшеница и ячмень на посев у нас идут свои, остальное закупаем у белгородских предпринимателей. Обычно посевная у нас длится две-три недели, многое зависит от погоды. Сейчас заморозки, нельзя приступать к севу, — отметил Василий Павлович.Чернозём обрабатывается современной техникой: по полям разъезжают механизаторы на тракторах, к которым прицепляется навесное оборудование.— С новой техникой посевная у нас стала проходить намного легче. Во-первых, меньше людей занято, во-вторых, сеем в два раза быстрее, чем раньше. Мы всё в кредит покупали через Россельхозбанк. У нас два тяжёлых трактора, а лёгких — восемь. Два КамАЗа с прицепами, три «Акроса», силосоуборочный комбайн, навесная техника — культиваторы, сеялки, посевные комплексы, дискаторы. У меня кредитный портфель сейчас где-то миллионов на 60. Я его погашаю и постоянно что-нибудь приобретаю. Вот сейчас взяли в Россельхозбанке краткосрочный кредит — 10 миллионов — на сезонно-полевые работы: купили горюче-смазочные материалы, гербициды, посевной материал, удобрения.В этом году предприниматель планирует получить с одного гектара по 50 центнеров пшеницы и ячменя, кукурузы — 100, сахарной свёклы — 400 центнеров.— Урожай у нас расходится пополам. Половину оставляем себе на корм животным, половину продаём: например, подсолнечник продаём в Алексеевку и Валуйки, зерно — в «Мираторг».Труженик-хозяйственник— Я с 2000 года в хозяйстве. В 1987 году пришёл из армии и пошёл работать в местную школу, преподавал историю, географию, труды и черчение. После работал главой администрации сельского совета, а потом перешёл в хозяйство. Сейчас у нас дойного стада 300 голов, а в общей сложности — с тёлками — около 700 голов. Мы получаем надой с одной коровы чуть больше 5 тонн. Лошадей четыре стада — они служат пастухами и пасут коров. Сейчас уже второй год разводим овец. Купили 80 ярок — мериносы и романовские — и уже у нас около 500 голов. Овец на мясо продаём, и они у нас работают как санитары фермы — уничтожают бурьян и сорняки. — Для деревни зарплата у нас неплохая. Да и для города тоже, — заявил руководитель бизнеса. — Зимой доярка у меня получает 20 тысяч, летом — до 35. Механизаторы на животноводстве получают порядка 20–25 тысяч. Плюс у нас всегда есть возможность подзаработать: парни совмещают по две-три должности. Вот сейчас Иван Петрович сначала на «Кировце» боронит, потом у него посевной комплекс, осенью сев и подготовка почвы к весне — пахота, дискование. У ребят — зерноуборочные комбайны: они в июле заходят на уборку зерновых, а заканчивается сезон кукурузой в октябре-ноябре. Три-четыре месяца на уборке. Зарплата у комбайнёров 70–80 тысяч в месяц выходит.«Живут люди, не жалуются, всё их устраивает, всё у них есть. Дома распродаются. Люди звонят, чтобы дом купить, и спрашивают: «А есть у вас школа? А есть у вас садик? Медпункт?». Стараемся всё поддерживать. Три года назад к нам комиссия приехала, осмотрели медпункт — там стенка лопнула, там трещина пошла. Решили закрывать из-за аварийности. Приехал главврач. Мы поняли, что если медпункт закроют, то потом его уже нельзя будет открыть. Я туда вложил небольшие деньги, и там сделали ремонт. В итоге нам удалось сохранить медпункт!» — гордо поделился Василий Горбунов.Животновод-аграрийОсновной упор хозяйство делает на молоко и мясо: молоко сдают «Белгородскому молочному заводу», мясо продают переработчикам. При этом «Заречье» не закупает кормовые смеси: зерно и кукурузу выращивают сами в больших объёмах — хватает и на содержание собственного поголовья, и на продажу в холдинги.— В своё время была программа по реконструкции и восстановлению животноводства, я попал в эту программу и увеличил стадо до 300 голов. Мы отремонтировали сараи, провели коммуникации, свет, дорогу сделали, потому что раньше условия были жуткими. Сейчас для нашей деревни достаточно рабочих мест — процентов 70 трудоспособного населения работает у меня. На доярок и скотников очередь стоит! Раньше как? Хоть кто-то пришёл, и я был рад. Сейчас время изменилось, заработки изменились, подход изменился. На ферме у нас практически всё механизировано: молокопроводы, раздача кормов. Облегчили труд.И технику, и оборудование предприятие покупает в кредит. Сначала Горбунов модернизирует производство, увеличивает обороты, зарабатывает больше денег, а потом возвращает заём, берёт новый, и круг повторяется.«Я работал с разными банками, но в итоге остановился на Россельхозбанке по одной простой причине: человечное отношение коллектива. Процентные ставки предлагают разные, но отношение замечательное. Мы начинали дело, когда у нас ещё не было нормальной залоговой базы, и нам часто шли на уступки — приезжали, смотрели, что мы не просто берём деньги, чтобы проесть, а чтобы вложить в развитие, закрывали глаза и помогали взять кредит. Если бы не Россельхозбанк, предприятие „Заречье“ могло и не состояться. Был проект „Развитие животноводства“, под него мы восемь лет назад взяли кредитов на 18 миллионов. По тем деньгам это была сумасшедшая сумма. Мы на них сделали молокопроводы, купили технику, проложили дороги».— У меня есть мечта — развести новую породу элитных коров. Когда я пришёл, коровы давали по 1,8 тысячи литров молока в год, сейчас — больше 5 тысяч. Но всё равно это не показатель. 8–10 тысяч — это да! Но, чтобы добиться таких надоев, надо поменять коров на элитных. Мы просчитывали уже, пока что выходит очень дорого. Но мечта есть. Есть ещё одна мечта — развести голов 500 быков, поставить свою переработку молока или мяса. Скорее всего, мяса. Колбасу какую-нибудь делать или ещё что-нибудь. предпринимателя Василия Горбунова два сына, которые помогают развивать бизнес.— Старший сын закончил обучение по направлению «Финансы и кредит», вернулся в деревню, сейчас работает у меня заместителем по животноводству. На ферме его заслуг уже процентов 20. Я сам никогда бы не разводил овец и не ставил бы на откорм. Младший сын учится на четвертом курсе Белгородского аграрного университета. Он отличник, стипендиат Россельхозбанка, передовик. Постоянно помогает и на посевной, и на уборке. В трудные времена, когда мы не успеваем своим коллективом и максимально задействован людской труд, он отпрашивается с занятий и две-три недели у нас работает. Я уверен, что он вернётся работать к нам — надо готовить кадры, кому-то передавать дело. Мы ведь не вечные!Партнёрский проект Корреспондент «Фонаря» поговорил с создателем самого рейтингового белгородского клана в игре World of Tanks Алексееем Чебукиным. Молодой человек работает заместителем директора в одном из известных белгородских баров. Ему 34 года, четыре из которых он играет в «Мир танков». Он рассказал, когда начинается профессиональная игра и почему управлять игроками интереснее, чем воевать с ними. — Играть я начал 5 октября 2012 года… — Вы даже точную дату помните? — Формально это дата регистрации моего аккаунта. Случайно получилось — друг уговорил попробовать поиграть. Я до этого только в футбол на компьютере по сети играл. Тут вроде бы командная игра, и друзья играют, поэтому мне стало интересно попробовать. Достижениями в футболе некому было похвастаться, а в «Танки» у нас играют очень многие. Первое время просто как дурак катался, серьёзно даже не думал играть. Потом захотелось создать клан вместе с белгородскими друзьями, которые тоже играют. Нас собралось человек 15-20, придумали название — Clan31. Я был командиром, начал кадровую политику — приглашал людей, причём приоритет отдавал белгородцам. В итоге из ста человек (максимальный размер клана — прим. ред.) у нас примерно треть ребят была из нашей области. Оказалось, что у нас есть очень хорошие игроки. Это меня удивило. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?121"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-75049846_147", -75049846, 147, '9BeAADpwya2SLvP9NhDDdK6lHQ', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());— Всё это время вы командовали в одном клане? — Нет. Было время, когда я уже научился неплохо играть, у меня появилась хорошая игровая статистика, и меня пригласили в другой клан. Он был лучше и уже не позиционировал себя как белгородский. В нём состояли просто хорошие игроки, но его, кстати, тоже организовал белгородец. Вместе со мной этот клан попал в топ-100 лучших кланов русского сервера. Это почти профессиональный уровень игры! Рейтинг включает первые тысячу лучших кланов, но всего их гораздо больше. Играя на таком уровне, я набрался опыта, хотя через какое-то время меня попросили уйти. — Вас выгнали? — Не совсем. Мы нормально поговорили с командиром, и он объяснил, что хочет идти дальше вверх по рейтингу. А чтобы продвинуться, надо иметь безупречную статистику у все