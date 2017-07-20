«Безопасный двор». Зачем в Белгороде устанавливают камеры видеонаблюдения?

В среду, 19 июля, на пресс-конференции «Городской МедиаСреды» сотрудники управления ГОЧС по Белгороду рассказали журналистам о новом проекте «Безопасный двор», который стал частью аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
— «Безопасный город» — это комплекс технических программных средств, которые позволяют осуществлять контроль за теми или иными рисками, которые характерны для муниципальных образований, — поясняет Виктор Баранов, начальник управления ГОЧС Белгорода.
«Безопасный двор» является одним из элементов проекта «Безопасный город». Суть его заключается в обеспечении многоквартирных домов и дворов специальными камерами видеонаблюдения, которые отслеживают и фиксируют нарушения. На протяжении двух лет такая система работает в 20 белгородских дворах. Всё это нужно, чтобы в случае преступления можно было быстро найти виновных и в целом обеспечить безопасность на оборудованных камерами территориях. Примечательно, что камеры могут фиксировать десятки лиц, регистрационные знаки, реагировать на движения и странные явления вроде дыма. Многие из них снимают в высоком разрешении и оборудованы датчиками звука.
— Инвестор монтирует систему, передает её на обслуживание в управляющую компанию либо жильцам, либо ТСЖ, если это ТСЖ на одном доме, и затем, включая в абонентскую плату, содержит данное оборудование, — объяснил заместитель руководителя департамента городского хозяйства Константин Радченко.
Он также отметил, что инвесторы бесплатно устанавливают камеры и заменяют неисправные, а всё, что остаётся жильцам, — это платить абонентскую плату, которая в зависимости от опций и дома составляет от 40 до 80 рублей в месяц. При этом белгородцы могут в любое время следить за своим домом и двором. Члены территориального самоуправления часто поддерживают идею установки камер, чтобы избавиться от вандалов, а вот сами жильцы отказываются из-за дополнительных трат. К слову, чтобы установить камеру во дворе, нужно провести очное или заочное собрание собственников жилья. Если 70 процентов из них согласятся на установку и дальнейшее обслуживание видеокамер, тогда во дворе можно будет установить систему видеонаблюдения.
С помощью камер также можно контролировать, как работают жилищно-коммунальные службы. Например, как они зимой чистят от снега дворы или вывозят мусор. Там же можно получить подтверждения, что не всегда бывают виноваты сотрудники соответствующих служб.
— Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день у нас имеется поколение потребителей. И люди не совсем понимают, что не только потреблять надо, но и помогать управляющим компаниям в плане того, чтобы не мешать исполнять свои обязанности: не бросать автомобили возле контейнерных площадок, возле мусорокамер, чтобы спецтехника могла приехать, забрать контейнер и вывезти ТБО, — рассказывает Константин Радченко.
На сегодняшний день в Белгороде установили 300 камер. Системы видеонаблюдения есть во всех торговых центрах, магазинах, потенциально опасных производствах и в 20 процентах мест массового пребывания людей. Камеры установили также в ста дворов из 1780.
Заместитель начальника полиции УМВД России по Белгороду Николай Жуков сказал, что за первые полгода в городе из 1672 преступлений более 200 раскрыто с помощью камер. В своём докладе он привёл данные статистики, согласно которым за полгода снизилось количество зарегистрированных преступлений практически на 14 процентов — с 668 до 579 фактов, на улицах количество преступлений снизилось на 3 процента, а раскрываемость преступлений в общественных местах выросла на 2 процента.
Николай Жуков привёл примеры, когда видеонаблюдение помогло задержать людей, которые в течение трёх лет совершали кражи из сейфов торговых и промышленных предприятий.
— Развитие системы «Безопасный город», установка не просто видеонаблюдения, но интеграция в Единую дежурную диспетчерскую службу служит не только целям раскрытия преступлений, но и их профилактике. Психологически правонарушителю неудобно там, где за ним наблюдают, — сказал Николай Жуков.
Управление ГОЧС сотрудничает с компаниями и предприятиями, которые в случае необходимости предоставляют данные со своих собственных камер. Также отслеживаются и опасные предприятия. Из 20 действующих в городе к единой дежурной диспетчерской службе подключены девять предприятий, получение данных от остальных — вопрос технический и затратный.