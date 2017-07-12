В Белгородской области построят всесезонный аквапарк с гостиницей

В Белгороде к концу 2018 года планируют построить крытый аквапарк. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель Совета директоров ГК «Агро-Белогорье» Владимир Зотов. Сейчас проект тестируют на пляже «Лазурный», где установили несколько горок и бассейнов.
— Философия этого проекта: первое – чтобы отдыхающие привыкали к культуре аквапарка, второе – научить будущих специалистов большого аквапарка, то есть спасателей, инструкторов и т. д. — Приводит слова Владимира Зотова информационное агентство «Бел.Ру».
Новый аквапарк построят в районе села Нижний Ольшанец, запланированная площадь — около 8 тысяч квадратных метров. На его территории будут бассейны с водными аттракционами, трехзвёздочный гостиничный комплекс, точки общественного питания и большая парковка. На стройку «Агро-Белогорье» планирует потратить больше миллиарда рублей. В этом году компания займётся проектной документацией и земельными работами.
Помимо аквапарка, компания построит на территории старого зоопарка «Мастреславль» — город мастеров для детей, в который уже инвестировано 160 миллионов рублей. Также напротив «Пикник-парка» планируется обустроить урочище, которое получит название «Муромский лес».