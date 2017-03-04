​В Белгороде жители частных домов рядом с Везёлкой пожаловались на затопление грунтовыми водами

В Белгороде жители частных домов на улице Пугачёва, которая идёт вдоль реки Везёлки, пожаловались на затопления грунтовыми водами. Об инциденте узнали журналисты, когда их пригласили на учения ГОЧС, которые проходили в этом районе. Местные жители рассказали журналистам, что уже второй год подвалы в их домах и огороды затоплены водой — из-за этого в постройках появились плесень и трещины.
— У нас грунтовые воды поднялись настолько, что в подвалах наших домов на один метр всё в воде. Такая ситуация у нас с осени позапрошлого года. Причём дальше во двор, на огороде, такая жи ситуация — появилась большая лужа. И летом она не уходит — и в подвале, и во дворе вода стоит круглый год. Все плодовые деревья, кустарники, розы, виноградник — всё сгнило за один сезон. И такая ситуация на всей улице, — пояснила Алла Бекина.
Из рассказа местных жителей стало известно, что они обращались в администрацию города, которая, по их словам, «очень глупо ответила»: судя по документу, власти признают проблему и говорят, что нужно разрабатывать дренажную систему, а этим должны заниматься собственники домов. При этом чиновники отмечают, что в случае экстренной ситуации спасатели откачают воду.
Этим спасатели занялись на учении, однако, как отмечает Алла Бекина, вода сразу вернулась. Некоторые жильцы связывают затопления со строительством жилищного комплекса «Париж», который расположен на другом берегу реки. Однако издание Go31.ru цитирует эксперта, который говорит, что изменение уровня грунтовых вод зависит от разных факторов.
— При строительстве многоэтажного здания в обязательном порядке проводятся инженерно-геологические изыскания. Это комплекс специальных работ, цель которых заключается в определении специфических характеристик грунтов. При этом должны учитываться гидрогеологические условия территории строительства. В зависимости от результатов изысканий определяются параметры фундаментов и при необходимости разрабатываются мероприятия по защите зданий от подтопления. По моему мнению, нельзя однозначно утверждать о наличии или отсутствии влияния построенного здания на режим грунтовых вод и последствий его строительства на прилегающие территории. Локальный подъём уровня вод может быть связан с многочисленными факторами, например, интенсивным таянием снега, поднятием уровня в близлежащих водоёмах и т.д. Для оценки ситуации необходимо рассмотреть все факторы в комплексе, возможно, провести дополнительные исследования и только после этого говорить о причинах подтопления частных домовладений, — говорит Евгений Яницкий, заместитель гендиректора по научной работе и развитию, заведующий лабораторией горнопромышленной геологии ОАО «ВИОГЕМ».