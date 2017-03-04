​В Белгороде жители частных домов рядом с Везёлкой пожаловались на затопление грунтовыми водами

Организаторы акции таким способом хотят напомнить горожанам о вреде курения и убедить их избавиться от вредной привычки. В субботу, 31 октября, в белгородском зоопарке проведут акцию против курения. Организаторы собираются предложить горожанам избавиться от вредной привычки, для начала обменяв сигареты на конфеты. Планируется, что несколько человек в костюмах ростовых кукол пройдут от парка Победы к зоопарку, по пути раздавая курильщикам конфеты. Все собранные сигареты предполагается сжечь. Животное укусило мужчину, который пытался его сфотографировать. Во вторник, 22 сентября, Россельхонадзор сообщил о выявлении бешенства у ежа. Животное доставили в ветеринарную лабораторию после того, как оно укусило за руку мужчину, пытавшегося его сфотографировать. В ведомстве пояснили, что ежи — ночные животные, и встретить их днём за городом можно довольно редко. Именно это и произошло с белгородцем, пострадавшим от укуса ёжика.— В 2015 году это первый установленный случай заболевания бешенством среди ежей. Всего же с начала 2015 года зарегистрировано 109 положительных результатов заболевания бешенством среди домашних и диких животных. При этом, наибольшее количество случаев бешенства отмечается среди собак, кошек и лис, — рассказали в Россельхознадзоре. Автомобилисты несколько часов не смогут проехать по улицам в центре города. 23 февраля в Белгороде из-за праздничных мероприятий ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.С 18:55 23 февраля до окончания фейерверка будет запрещено движение транспорта по следующим улицам: по проспекту Ватутина — от улицы Победы до улицы 5 Августа, по улице Попова, по улице Харьковская — от улицы Победы до улицы Супруновской. С 7:00 23 февраля до окончания праздничных мероприятий ограничат остановку и стоянку автомобилей по улице Попова и по улице Харьковской — от улицы Победы до улицы Супруновской. Мужчина поссорился с женщиной и избил её до смерти. Следственное управление СК по Белгородской области возбудило уголовное дело на 67-летнего жителя Яковлевского района, которого подозревают в убийстве сожительницы. 15 августа 2016 года подозреваемый поссорился с женщиной, ударил её по лицу, а потом нашёл металлическую трубу и избил ею. От полученных травм женщина умерла на месте происшествия. После того, как подозреваемому предъявят обвинение, следователи будут ходатайствовать о его заключении на время следствия в тюрьму. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Специальный корреспондент «Фонаря» побывал на встрече руководства белгородской полиции с журналистами. Встречу с представителями СМИ начальник УМВД России по Белгороду Евгений Гаенко начал с размышлений о том, как полиции стоит рассказывать о своей работе общественности. Одна из форм общения была придумана и реализована начальником белгородского УМВД накануне — снять клип на песню Лолиты «Она — ангел», в котором Евгений Гаенко сам сыграл одну из ролей. Видео было приурочено ко Дню сотрудника внутренних дел и рассказывало о нелёгких буднях представительниц прекрасного пола на службе.— Самая идея создания этого клипа витала у меня в голове очень давно. Хотелось показать гражданам, что в полиции работают такие же люди. Негатив широко тиражируется СМИ, а то, что делается хорошего, — остаётся незаметным. Воспринимается (хотя, наверно, это и правильно) как должное. Я бы очень хотел, чтобы мы это хорошее чаще показывали и рассказывали, — поделился Гаенко и сразу же анонсировал новое видео. «Сейчас начинается работа над созданием короткометражного фильма по факту ряда резонансных задержаний в Белгороде. В первом квартале наступающего года мы постараемся вас удивить. Действие будет развиваться на основе реальных фактов задержаний. Там будет и музыка, и юмор, но главное — люди увидят, чем занимается полиция».По словам начальника УМВД, такие видео могут ускорить карьерный рост сотрудников, снимающихся в них, но «кастинг» сможет пройти далеко не каждый. — Главная героиня, Юлия Потапова, получила второе высшее юридическое образование, и сейчас ей предложена вышестоящая должность. Но ни одна из сотрудниц не попала в клип только за красивую внешность — за каждой девушкой стояли показатели деятельности. Все, кто снимался, — на хорошем счету в подразделениях, — рассказал начальник полиции Белгорода.Сам ролик снимала старооскольская телевизионная студия «Сминг-Медиа». — Они сделали это бескорыстно. Это люди, которым не безразлично отношение к полиции, и мы будем работать с ними и дальше, — поделился Гаенко.На этом разговор о видео завершился — наступило время актуальных вопросов.Первый касался продажи нелегального алкоголя «с рук» на улицах Белгорода — в частности, украинского самогона. — Изымаем продукцию, информации довольно много. Затрудняет работу то, что жители города формально стимулируют продажу алкоголя. Нередко факт задержания правонарушителей вызывает массу возмущения. «Зачем вы их задерживаете?» — удивляются люди. И формально белгородцы сами поощряют нелегальную торговлю. Для примера, отрабатывали одну из точек самогоноварения на Харьковской горе. Туда буквально за час порядка 15 человек пришли. Люди потоком идут, причём довольно нормальные люди приходят, — удивлялся Гаенко.Начальника УМВД спросили об отношении к организации «Лев против» — молодёжи, которая самостоятельно борется с курением в общественных местах города. — С точки зрения того, что они делали, — это самодеятельность. Саму благую идею — пресекать факты нарушения закона — они обрекли в ненужную форму. На то есть специально уполномоченные правоохранительные органы, которые обязаны этим заниматься. «На сегодня Андросов (член Общественного совета при УМВД — прим. ред.) по моей просьбе провёл разговор с Булатовым (лидер белгородской ячейки „Лев против“ — прим. ред.). Мы попросили нашего „Льва“ взять под крыло „Скорой молодёжной помощи“, высказали претензии, в рамках которых сами участники „Льва против“ могут стать субъектами административного правонарушения. В дальнейшем их мероприятия будут продолжаться, но вместе с сотрудниками полиции. Каждый должен делать свою работу», — пояснил Гаенко.По словам главы полиции Белгорода, если в дальнейшем активисты продолжат «самосуд» на улицах областного центра, к ним будут применяться «максимально жёсткие меры». Следующий вопрос касался судьбы дела о «серых схемах», выявленных в БГТУ им. В. Г. Шухова общественником Сергеем Лежневым. Вопрос об этом Евгений Гаенко переадресовал начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Андрею Кузнецову.— Мы берём соответствующее объяснение: как от студентов, так и от руководящего состава вуза. Если дойдёт очередь до ректора, то мы допросим и его. Проводим экспертизы, ревизии. На данный момент материал находится в стадии проверки, результат пока не готов, — рассказал Кузнецов.Более развёрнутый ответ дал сам Гаенко.«На сегодняшний момент возбуждены ряд уголовных дел, находящихся в производстве Следственного комитета, связанных с коррупционной составляющей в виде незаконного получения вознаграждений. Процессуальное решение будет принято до конца 2015 года. В связи с тем, что обращение затрагивает должностные лица, обладающие определёнными полномочиями, процессуальное решение будет приниматься Следственным комитетом Российской Федерации», — пояснил глава муниципального УМВД.Журналисты поинтересовались подлинностью аккаунта «УМВД РФ по Белгороду», от имени которого в популярных сообществах «ВКонтакте» время от времени появляются сообщения разного характера. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?121"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_308841377_136", 308841377, 136, 'ulAuW057Akmt8azgBx1W8dqJDQ', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());— Эту страницу по моему поручению ведут наши общественные помощники. У нас есть официальный сайт, но особенно для молодёжной аудитории гораздо удобнее общаться в соцсетях. Данная страница ведётся пробно, «для затравки»: как на неё будут реагировать, какую вызовет реакцию? Она себя не позиционирует как официальная страница УМВД. «Из доклада добровольных помощников, которые ведут её, — мы на правильном пути и теперь необходимо создание официальной страницы, которую будет вести официальный представитель полиции», — поделился Евгений Гаенко.Журналисты спросили руководство городской полиции и об интернет-мошенничестве — заместитель начальника следственного управления городского УМВД Сергей Пятаков заметил, что больше всего дел по этой теме связаны с телефонными аферами, однако и в веб-пространстве полно обманщиков.— Обычно всё очень просто: человек ищет возможность купить дешевле определённую вещь. Ему обещают её за дешёвую цену, человеку нравится. Ему сразу объясняется, что условие пересылки — предварительная полная оплата. Людям хочется рискнуть. Если исключить неоправданный риск, можно существенно снизить такие преступления. Он переводит деньги, не имея никаких гарантий. Максимум, что предоставляется, это сканируется паспорт, который в 100 процентов случаев не имеет отношения к мошеннику. Был реально случай, когда мать попросили переслать деньги за ДТП, а у её сына даже не было водительского удостоверения, и она об этом знала, — рассказал Пятаков. — Что же касается телефонного мошенничества, то на данный момент в производстве порядка 30 дел, но уголовной перспективы, не хочу обманывать, ни у одного из них на данный момент нет».«Недавно поступил звонок на мой телефон, — вступил в разговор Гаенко, — „Представители“ банка сказали: „Ваша карта заблокирована“. После того, как я сказал: „Извините, вы вообще-то в полицию попали“, номер сразу отключился и был недоступен целый день». Представители СМИ спросили и о целесообразности устройств с «кнопками» вызова полиции, установленными в центре Белгорода. — Таких «кнопок» установлено шесть. На момент, когда их устанавливали, да и сейчас, необходимость в них есть. Единственное, в силу развития технологий, каждый имеет сотовый телефон и не каждый пойдёт к этому устройству. Но буквально в июле на Соборной площади у девушки забрали телефон, она обратил