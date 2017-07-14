В Белгородском районе пропала женщина

«Фонарь» выяснил, стоит ли ожидать скорого возвращения российских туристов на некогда популярные у них курорты и как быстро восстановят полётные программы. В среду, 29 июня, президент Владимир Путин поручил правительству обсудить с турецкой стороной восстановление двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и других сферах. ТАСС сообщает, что речь идёт в том числе о снятии ограничений по посещению Турции российскими туристами.— Турция была кормилицей, это, как говорится, «всесоюзная здравница и житница», без неё вообще тоска, — говорит директор белгородского офиса туристической компании Maxxi Tour Марина Анисимова.Анисимова в разговоре с корреспондентом «Фонаря» подтвердила мнение экспертов туристического рынка о том, что до запрета Турция была одним из самых доступных, а одновременно и самых комфортных туристических направлений. Запрет на посещение Турции россиянами отрицательно сказался на всей туристической отрасли в целом. — Того уровня сервиса, питания, анимации, уровня отелей, пляжей и прочего ни одна страна по этим ценам дать не может. На замещение пошли Тунис и Кипр, но Кипр в регионах быстро сняли, потому что по цене он был неадекватен возможностям туристов в регионах. Средняя сумма, которую могут потратить на отдых белгородцы, — 30–40 тысяч рублей на человека. Всё, что выше, — это уже VIP. Бюджетный Тунис сопоставим с бюджетным Египтом. Турция в этом же бюджете была на порядок выше по всем показателям.Наша собеседница говорит, что в ближайшее время вряд ли стоит ждать открытия туристического сообщения с Турцией. — Многие отели стоят закрытые и полузакрытые, был теракт в Стамбуле. Поручение президента — это просто первый шаг примирения со страной. Это не значит, что мы все туда полетим. Плюс — в последнее время довольно много катастроф с самолётами, естественно, это пугает и туристов, и сами турооператоры, скажем так, не совсем готовы взять на себя ответственность. Мы, например, в этом году часто предлагаем путешествия поездом. Люди боятся, в заявках просят, чтобы это был поезд.По словам Анисимовой, даже если турецкое направление откроется уже в 2016 году, спрос на него будет гораздо меньше, чем в прошлые годы. И причиной тому не только боязнь перелётов из-за участившихся авиакатастроф, но и из-за возможности терактов. С другой стороны, Анисимова приводит примеры из своей практики, когда никакие катастрофы и теракты не могли заставить людей изменить место отдыха. — У меня люди заказывали туры в Египте в день крушения самолёта с российскими туристами. Были и такие, кто, невзирая на предупреждения об опасности, говорил: «За такие деньги (имеется ввиду низкая стоимость тура — прим. ред.) мы будем загорать в бронежилетах». На Турцию спрос будет, все очень ждут её открытия. Это всегда была очень гостеприимная страна. Другое дело, что я очень сильно сомневаюсь, что пакетные туры в Турцию поставят в этом сезоне. Процесс урегулирования — это всё дело не одного дня.Марина Анисимова отмечает, что одна из причин популярности Турции, в частности у белгородских туристов, — своеобразная оторванность Белгорода от российских курортных зон.— Из Белгорода напрямую никуда не доберёшься. Как минимум нужно ехать в Воронеж, а только оттуда в поезде до того же Краснодарского края или Абхазии. При популярности российских курортов картину портит их труднодоступность для белгородцев. Например, перелёт из Белгорода в Крым на двоих в обе стороны может обойтись больше чем в 30 тысяч рублей. Естественно, проще за те же деньги сесть в самолёт и через четыре часа быть в Тунисе или, как раньше, — в Турции. Заболеваемость вирусом иммунодефицита человека в первом полугодии 2016 года в 1,6 раз выше, чем в аналогичный период прошлого года. В Белгородской области заболеваемость ВИЧ в первом полугодии 2016 года в 1,6 раз выше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Андрей Полякова, рост заболеваемости связан с тем, что наш регион — приграничный, и большое количество выявленных ВИЧ-инфицированных людей — мигранты. Ведомство вместе с миграционным службами занимается их депортацией.— Показатели заболеваемости в Белгородской области ниже среднероссийских, но они нас не радуют, так как постоянно прослеживается тенденция к росту. Мы контролируем медицинские учреждения, организации по переливанию крови, диспансеризацию заболевших граждан. Усилили информационную работу, — пояснил Андрей Поляков. По статистике, чаще всего ВИЧ заражаются наркоманы, но Андрей Поляков отметил, что абсолютно всем жителям региона нужно обратить внимание на профилактику ВИЧ: «К сожалению, никто не защищён — статус здесь не имеет значения», — пояснил руководитель Роспотребнадзора. 49-летний мужчина скончался на месте аварии, а две пассажирки легкового авто попали в больницу. В воскресенье, 17 июля, в Губкинском районе на шестом километре автодороги «Юрьевка — Степное» столкнулись квадроцикл и «Рено Логан».— Водитель квадроцикла ехал по встречной полосе, а при появлении легкового авто стал перестраиваться на свою полосу. В свою очередь, водитель «Рено», пытаясь избежать столкновения, перестроился на встречную полосу, где и произошло столкновение двух транспортных средств, — пояснили причину аварии в ГИБДД по Белгородской области.49-летний водитель квадроцикла от полученных травм скончался на месте аварии, 46-летняя и 22-летняя пассажирки «Рено» госпитализированы. Надгробия для повреждения злоумышленники выбирали случайно. Городской портал вшебекино.рф сообщил о происшествии на городском кладбище — неизвестные там повредили и сломали несколько памятников. Фото вшебекино.рф — На кладбище я встретил людей, которые восстановили памятники своим покойным родным. Одни мне рассказали, что у них сам памятник не тронули, а вот вазу из красного гранита сбили и забрали. Другие объяснили, что выправили памятник, вандалы разбить его не смогли, но сильно наклонили, — рассказывает Анатолий Поздняков. По словам автора, судя по характеру повреждений, все повреждённые надгробия были выбраны злоумышленниками для слома случайно. Предлагаем проверить, готовы ли вы к заданиям бар-олимпиады «Неслабо умные». Редакция «Фонаря» вместе с организаторами бар-олимпиады «Неслабо умные» в Белгороде публикует второй тест «Проверь свою эрудицию». Если вы ещё не прошли первый, то предлагаем вам сделать это прямо сейчас. Во втором тесте семь вопросов, всё так же из разных отраслей знаний. Участники бар-олимпиады отвечают на такие вопросы, даже не зная вариантов ответа, поэтому вы сможете как раз проверить, готовы ли вы поучаствовать в «Неслабо умных» или нет. Напоминаем, что в это воскресенье, 9 июля, в 17:00 в Белгороде пройдёт очередная бар-олимпиада «Неслабо умные». Поучаствовать в ней могут команды от двух до десяти человек, которые зарегистрируются во встрече во «ВКонтакте» и придут на игру. Стоимость участия — 300 рублей с человека. Приходите! Партнёрский материал Выставка «От реализма к импрессионизму» откроется 5 декабря. В выставочном зале Белгородского государственного художественного музея 5 декабря откроется выставка «От реализма к импрессионизму» с картинами из Третьяковской галереи.Василий Поленов «Московский дворик», фото tretyakovgallery.ru— Это четвёртый проект в рамках сотрудничества музея в создании крупных и значимых для области выставочных проектов с компанией «Металлоинвест», которая взяла на себя все расходы по подготовке выставки, — пояснили в пресс-службе музея. На выставке покажут 53 полотна русских художников второй половины XIX — начала XX века. Среди них работы Репина, его дочери, Поленова и других художников. Выставка будет работать до 12 марта 2017 года. Окровавленное животное несколько часов пролежало на обочине. Сотрудники пожарной части возвращались с места ликвидации ДТП и заметили у края дороги раненого енота. Пожарные укутали животное в одеяло и забрали с собой в пожарную часть. Фото пресс-службы регионального отделения МЧС— Спасатели попытались сделать всё, чтобы уменьшить страдания пострадавшего: специальным раствором обработали раны, перебинтовали перебитые лапки и даже попытались накормить колбасой, — сообщает пресс-служба регионального отделения МЧС. Пожарные сообщили о происшествии ветеринарам, и они уже через полчаса приехали за енотом, чтобы оказать ему необходимую помощь. Сейчас животное находится в ветеринарной станции, его здоровью ничего не угрожает. Энергичная радиоведущая рассказала «Фонарю» о своей жизни в столице, о кофе, одиночестве и квартирах. Когда слушаешь новости на радио Energy, часто улавливаешь такое знакомое имя ведущего — Олеся Массальская. Олеся была голосом «Русского радио» в Белгороде, а потом переехала в Москву и перешла работать в Energy. Теперь слышать чарующий голос Олеси можно практически каждый день, просто включив 104.2 FM. Олеся Шкреба — Сколько лет вы уже живёте в Москве и чем занимаетесь в столице? Олеся Массальская — В Москве я живу больше трёх лет. С момента переезда всё это время работаю в сфере радиовещания. О. Ш. — Как отличается ваш ритм столичной жизни от жизни в Белгороде? О. М. — Отличается, причём кардинально! Жизнь в Белгороде — это нечто размеренное, никуда не нужно торопиться, весь город можно на автомобиле проехать за час. В Москве — большие расстояния, и на дорогу уходит как минимум полтора-два часа. Кроме того, неспешности в столице не место. Как говорится, хочешь жить — умей вертеться! Иногда жалею о том, что в сутках всего лишь 24 часа. О. Ш. — Что вас подтолкнуло переехать? О. М. — Это было спонтанное желание. На работу в Москву меня приглашали давно, спустя примерно год после начала моей радийной карьеры в Белгороде. Однако находились веские, как мне казалось, причины, чтобы не ехать и не покорять столицу. Осенью 2012 года всё изменилось: мне показалось, что Белгород для меня стал слишком мал и тесен, и я попросту не могу прыгнуть выше своей головы. О. Ш. — Насколько сложно найти работу в Москве? О. М. — Мне как человеку, неоднократно отвергавшему предложения от федеральных радиостанций, об этом говорить сложно. Когда я решила, что перееду во что бы то ни стало, отправила четыре резюме в места, в которых мечтала построить карьеру. Из трёх ответили, пригласив на собеседование. По поводу радио Energy не думала ни секунды — здесь мне нравится всё! Коллектив молодой, рабо