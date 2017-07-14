В Белгородском районе пропала женщина

ОМВД по Белгородскому району разыскивает 57-летнюю Татьяну Гирик, которая 13 июня ушла из дома и не вернулась. На вид ей 55-60 лет, у неё среднее телосложение, рост — до 165 сантиметров, светлые волосы ниже плеч и голубые глаза. В день исчезновения на ней был жёлто-коричневый женский костюм и тёмно-синие шлёпанцы. При себе она имела личные документы и три дорожные сумки. Полиция просит всех кому, известно, где может быть пропавшая, позвонить по телефонам
Напомним, что «Фонарь» разбирался, как в регионе ищут пропавших людей и выяснял, что с сообщениями о пропаже не стоит ждать трёх дней, так как это увеличит шансы на успешное завершение поисков. Мнения полицейских, волонтёров из поискового отряда «Лиза Алерт» и психолога здесь.