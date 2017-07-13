В Белгородскую область приедет Владимир Путин

В пятницу, 14 июля, президент Владимир Путин приедет в Белгородскую область. По информации сайта kremlin.ru, он посетит Лебединский горно-обогатительный комбинат, который в этом году отмечает своё 50-летие, чтобы запустить там третий цех по производству горячебрекетированного железа (напомним, что в ноябре 2016 года председатель правительства Дмитрий Медведев открывал в Старом Осколе фабрику окомкования Стойленского горно-обогатительного комбината — прим. ред. ). Также Владимир Путин пообщается с работниками Лебединского комбината и проведёт рабочую встречу с губернатором Евгением Савченко.
В прошлый раз Владимир Путин приезжал в Белгородскую область в 2013 году на 70-ю годовщину танкового сражения под Прохоровкой. Также президент посещал регион в 2011 году на форуме сельской интеллигенции.
Справка «Фонаря»
Горячебрикетированное железо — материал с высоким содержанием железа, полученный по специальной технологии. Он используется как сырьё для производства стали. Лебединский горно-обогатительный комбинат является крупнейшим в СНГ предприятием по производству горячебрикетированного железа.