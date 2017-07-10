LOST. Как в Белгородской области ищут пропавших людей

В последнее время в полицейских сводках, волонтёрских группах и новостях СМИ часто встречается информация о поиске пропавших людей. Судя по объявлениям о поиске, чаще всего люди пропадают в Белгороде, Старом Осколе и Шебекине. Бывает так, что после этих новостей местные жители начинают рассказывать друг другу слухи, которые потом вырастают в «городские страшилки» о потерявшихся. Так, например, в редакцию «Фонаря» обращались несколько пользователей соцсетей, которые просили проверить информацию о якобы найденных в одном из районов расчленённых трупах (информация не подтвердилась — прим. ред.) и интересовались, правда ли, что в Белгороде и области сейчас «эпидемия» пропаж людей.

Они уходят из дома

В мае и июне в группе «Поисковый отряд Лиза Алерт Белгород» во «ВКонтакте» были опубликованы объявления о поисках 13 людей. Например, 26 мая из белгородского наркологического диспансера ушел 49-летний Игорь Яготинцев. Его нашли погибшим.

6 июня из дома в Белгороде ушла 17-летняя Майя Рагозина.. Через некоторое время её нашли. С ней всё в порядке. Родители попросили удалить ориентировку из группы поиска.

12 июня в Старом Осколе ушла из дома Алиса Петрищева, позже её нашли. 11 и 12 июня в том же городе потерялись две школьницы. Анжелика Тимохина также ушла из дома, а Владлена Нечаева — из Старооскольского центра развития и социализации детей «Старт». Днём 14 июня 15-летнюю Владлену нашли, а позже установили также, где была Анжелика.

В Шебекинском районе, судя по ориентировкам, чаще пропадают мужчины. 29 мая в селе Маслова Пристань потерялся 33-летний Александр Коханов. Его поиски продолжаются до сих пор.

20 мая в Шебекине пропал 23-летний Иван Косухин. Позже его нашли погибшим. Ещё одного пропавшего шебекинского парня Эдуарда Унковского нашли живым. Где он сейчас и что с ним было — официально не сообщается.

30 июня из дома в Белгороде ушла 59-летняя Людмила Лапкина. Её искали волонтёры и полиция. Вечером 2 июля стало известно, что её нашли. Она жива.

1 июля начались поиски семидесятилетней Елены Войкшнарас. Позже её нашли живой.

31-летний Александр Толмачев ушел из дома в Старом Осколе на следующий день, 2 июля. Он погиб.

Поиски 32-летнего Станислава Карголя, пропавшего в Дубовом 1 июля, продолжаются до сих пор. По информации из ориентировки, он дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

Малахов так и не нашёл Малахову

Громкую историю двух пропавших оскольчанок узнала вся Россия после передачи Андрея Малахова на Первом. Ток-шоу называлось «Малахов ищет Малахову». Екатерина Кузьмина приехала в Старый Оскол из Луганска. Она пропала ночью 26 декабря 2014 года. Вышла на лестничную площадку позвонить и больше не вернулась. Наталья Малахова исчезла 17 ноября 2016 года после того, как уехала в гости к молодому человеку. Две эти историю объединили в одну из-за схожих обстоятельств, при которых они пропали, и общего знакомого девушек — бывшего сотрудника ГИБДД Михаила Саплинова. Подробнее об этом случае можно почитать здесь.

25-летний Саплинов — главный подозреваемый уголовного дела, возбуждённого по части первой статьи 105 «Убийство» Уголовного Кодекса РФ. Но пока его вину после допроса десятков свидетелей и проведения экспертиз доказать так и не смогли. Живых или мёртвых девушек до сегодняшнего дня найти тоже не могут, они продолжают числиться в розыске. На страницах «ВКонтакте» (тут и тут), посвящённых их поиску, можно увидеть, что родственники и волонтёры до сих пор продолжают активно искать Екатерину и Наталью.

В альбоме «Активные поиски» в группе поискового отряда на сегодняшний день находятся восемь ориентировок о пропавших в Белгородской области. Есть среди них и объявление о поиске Екатерины Кузьминой.

«Пропадают без вести единицы»

Начальник отделения розыска лиц УМВД России по Белгородской области Сергей Темненко считает, что причина слухов о том, что люди стали чаще теряться — большая открытость информации.

— К тому же, в тёплое время года — летом — люди больше уходят из дома. На самом деле, по сравнению с прошлым годом увеличения роста исчезновения людей мы не наблюдаем. Даже наоборот, мы проводим профилактические мероприятия по этому вопросу, и это даёт свои результаты.

Сотрудники по делам несовершеннолетних едут беседовать с подростками в детские оздоровительные лагеря, в школы. Летом часто подростки имеют больше свободного времени, а родители работают. Несовершеннолетним внушают, что необходимо всегда быть на связи, сообщать, где они находятся.

Сергей Темненко пояснил, что в случае с пропажами людей в Шебекинском районе наблюдался «непонятный вброс информации» (неподтвердившаяся информация о якобы найденных расчленённых трупах тоже касалась пропавших в Шебекинском районе — прим. ред.).

— Это могло породить слухи о пропадающих без вести. Там был известный случай с молодым человеком, после которого, может быть, и пошли такие разговоры. К сожалению, я не могу говорить об этой истории подробно, так как это компетенция Следственного комитета (один из пропавших молодых мужчин был найден мёртвым — прим. ред.). Я лишь могу уверить, что там всё тихо и спокойно.

Начальник отделения розыска лиц УМВД России по Белгородской области объяснил, как работает «машина поиска».

— Начнём с начала. При поступлении заявления о пропаже человека сразу готовится подробная ориентировка с описанием его примет, одежды, фотографии. Информация идёт во все территориальные органы полиции и во все строевые подразделения — патрульно-постовую службу, ГАИ, сотрудникам Росгвардии. Конечно, мы привлекаем и волонтёров, чтобы они помогали разместить информацию в социальных сетях и сделали репосты.

Хочу сразу развеять миф о правиле трёх дней или трёх часов, которое бытует среди населения: дескать, только по прошествии некоторого времени полиция начинает поиски, поэтому люди тянут, выжидают трое суток. Это «правило» не предусмотрено нашими ведомственными нормативными документами. На телефонное обращение или письменный сигнал о пропаже человека полиция реагирует незамедлительно!

На место происшествия — то есть, на последнее место, где был замечен пропавший, — выезжает следственно-оперативная группа и приступает к проведению поисковых и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения человека.

Поиски пропавшей в Старом Осколе Натальи Малаховой, фото vk.com/club133689016

В городе сразу проводится опрос возможных свидетелей, полиция обращается в близлежащие торговые точки, изучает записи видеокамер наблюдения, чтобы определить маршрут движения этого человека. Устанавливаются дружеские и родственные связи пропавшего: с кем он мог контактировать, с кем в последний раз общался, о чём вообще рассказывал, какие у него были намерения. Можем посмотреть, когда он в последний раз выходил в сеть. Все это изучается по цепочке.

Если человек пропадает в лесу, мы задействуем нашу полицейскую кинологическую службу, обращаемся в МЧС, чтобы провести совместные мероприятия. У сотрудников МЧС имеется на вооружении квадрокоптер. С его помощью мы осматриваем открытые участки местности, а кусты и лесной массив проходим пешком. Здесь опять же привлекаем волонтёров, сотрудников частных охранных предприятий, людей, желающих оказать содействие полиции в розыске людей.

Если человек уехал из дома на машине и не вернулся — алгоритм точно такой же. Изучается его образ жизни, связи, друзья, родственники. Но в этом случае ещё отслеживаем, куда и в каком направлении уехала машина. Для этого мы используем систему «Поток» — видеокамеры, которые установлены на трассах.

Сергей Темненко говорит, что из дома часто уходят несовершеннолетние.

— Обычно это дети, воспитывающиеся в неполных семьях. Такой ребёнок при постоянно занятой на работе матери может быть предоставлен сам себе или находиться на воспитании у бабушек-дедушек. Уходят подростки и из центров воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Это две категории риска. Как правило, мы находим их на территории Белгорода в крупных торговых центрах. А сейчас, когда на улице потеплело — в парках, скверах.

Например, в Борисовском районе около месяца назад пропал 15-летний мальчик. Он ушёл из дома и не вернулся. Начали проверять по району, установили, что мальчика видели, а потом обнаружили в роще оборудованную лежанку. Он прятался от родителей, взял с собой одеяло, переночевал ночь, после чего в деревне его больше никто не видел. Мы проводили там широкомасштабные поисковые мероприятия, но найти мальчика так и не смогли. На вторые сутки по ориентировкам мальчик был обнаружен в белгородском торгово-развлекательном комплексе. Оказалось, что у него было 100 рублей, он самостоятельно доехал на маршрутном такси до Белгорода и отправился развлекаться и гулять.

Темненко привёл ещё один пример с пропажей взрослого человека.

«В Старом Осколе девушка жила с матерью и воспитывала малолетнего ребёнка. После звонка по мобильному телефону она сказала, что выйдет на улицу, чтобы встретиться с человеком, и вернётся. В итоге она не вернулась. На вторые сутки родственники обратились с заявлением в полицию о розыске девушки. Когда мы начали её искать, мы получили информацию, что девушка со своим молодым человеком поехали погулять в Курск. При этом она никому ничего не сказала. В данном случае мы подозревали, что она могла стать жертвой преступления. Сотрудники белгородской полиции выехали в служебную командировку в Курск и с помощью курских коллег установили, что пара проживала на съёмной квартире. Наша функция закончилась на том, что было установлено её местонахождение и выяснили, что в отношении неё не было совершено никаких противоправных действий со стороны этого молодого человека или других лиц. О том, где она, мы сообщили родственникам».

Полицейский рассказал, что бывают случаи, когда человек ушёл из дома после конфликта в семье, а родственники заявляют о его пропаже.

— После появления информации о розыске в социальных сетях «пропавший» сам звонит и говорит полиции: «А что вы меня ищете? Я здесь, жив, здоров».

Темненко говорит, что криминал очень редко может быть причиной ухода из дома.

— Однажды нам поступило заявление о пропаже. Оказалось, что молодой человек в полиции дал ложные показания в ходе допроса по уголовному делу, хотя его предупреждали об ответственности. Когда следствие это выяснило, он решил уехать из Белгорода в Москву, не предупредив родителей. Полиция определила, где он находится, связались с ним. Позже он сам сообщил родителям, где он, и почему боится возвращаться. Но в этом случае надо было заранее понимать последствия своего поступка.

Считаю, что в большинстве случаев, когда взрослые люди уходят из дома, они делают это по собственной халатности, расхлябанного образа жизни, аморального поведения, злоупотребления спиртными напитками. Не возвращаются и пропадают без вести единицы. В этом году у нас было два таких факта, когда люди ушли, и мы не можем их найти. Это случай в Белгороде, когда зимой парень пропал после корпоратива, и второй — молодой мужчина в Масловой Пристани (речь идёт об Александре Коханове — прим. ред.).

Полицейский отметил, что иногда людей находят погибшими.

— Ситуации бывают разные, особенно в тёплый период времени. Например, люди уходят купаться на речку, озеро и пропадают. Особенно хотелось бы, чтобы родственники обращали внимание на пожилых людей, которые могут страдать различными заболеваниями, в том числе, потерей памяти. Старикам можно положить в одежду записки на пластиковом материале, который может сохраняться длительное время. Потому что бывает такое, что мы находим человека, а он даже не может сообщить сведения о себе в силу возраста и состояния здоровья. Тогда их помещают в медицинское учреждение, в больницы в зависимости от диагноза, поставленного врачами. Также такие записки помогли бы при обнаружении человека погибшим, чтобы мы могли опознать его и восстановить полные данные.

Не медлите — обращайтесь сразу!

Региональный представитель российского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Белгороде Елизавета Кравцова также подтверждает, что люди в регионе не стали пропадать чаще.

— На самом деле, все эти разговоры об увеличении количества пропавших появляются из-за большой открытости статистики. Раньше такие ситуации меньше освещались. Когда наш отряд пришёл в Белгород, мы стали везде распространять ориентировки. В таких случаях подключаются и СМИ, в результате создаётся впечатление, что пропадает много людей. Здесь ещё нужно учитывать, что сейчас летний сезон: летом всегда больше «потеряшек». Поездки на дачи, в лагеря, походы в лес за грибами — те ситуации, в которых люди могут теряться.

Летом также убегает больше подростков. Мы называем их «бегунки». Среди «бегунков» часто бывают подростки, которым не хватает внимания. Они его так привлекают. Есть те, кто уходят из дома из-за несчастной любви.

Елизавета рассказала, кто ещё входит в категорию риска.

«Бывает, что взрослые люди таким образом пытаются скрыться от долгов, но в семье говорить об этом не хотят. Игроманы, которые скрывают от родных свою страсть, — тоже категория риска. Бывает, что человеку просто надоела семья, и он уходит из дома, ничего никому не сказав. Когда погода сильно меняется, это действует на стариков, у которых есть определённые диагнозы, и людей с психическими заболеваниями, которые „сваливаются“ в обострения. Могут теряться пожилые люди, за которыми родные не следят. Также старики могут таким образом сопротивляться контролю».

У поискового отряда, по словам Елизаветы Кравцовой, есть свой алгоритм поиска пропавших людей.

Фото vk.com/lizaalert_belgorod

— Для нас первый шаг — это всегда заявка на федеральную круглосуточную горячую линию по номеру 8 (800) 700-54-52. После поступления заявки мы звоним заявителю, собираем первичную информацию, выясняем обстоятельства пропажи. Узнаём, есть ли заявление в полицию. Без этого мы не работаем, потому что бывают самые разные случаи вплоть до того, что на горячую линию звонят коллекторы, которые разыскивают должника. Нам нужно убедиться, что родные ищут члена своей семьи. Если заявления нет, мы просим людей обратиться в полицию.

Дальше мы связываемся с сотрудниками полиции, выясняем дополнительные детали, в частности, криминал это или нет. В откровенно криминальные истории мы не лезем. На основании всех собранных данных составляем ориентировку и с разрешения родственников выкладываем её в интернете. Особенно это касается случаев, когда пропадают подростки. Далее идёт расклейка ориентировок на улицах, чтобы максимально оповестить население.

Когда мы собираем информацию, то опрашиваем людей, но не заходим без сотрудников полиции в частные владения. Если надо осмотреть сарай, пристройки, то обязательно спрашиваем хозяев, без разрешения не заходим. Если надо опросить детей, то беседуем только в присутствии родителей или сотрудников отдела по делам несовершеннолетних.

Елизавета отмечает, что в работе с ушедшими из дома подростками есть свои хитрости.

— Бывает, что убежавшие подростки не хотят чтобы их нашли. Они пытаются скрываться — тогда мы не выкладываем информацию открыто, а передаем её в службы безопасности, охране, продавцам торговых центров. Они отслеживают подростков по камерам.

Если есть вероятность, что подросток уехал в соседний регион, мы подключаем дальнобойщиков. Выходим на них по рации, читаем ориентировку. Были случаи, когда дальнобойщики опознавали подростков и их, успевших проехать несколько областей, находили буквально через семь часов. У подростков-«бегунков» случаются рецидивы. Тогда они уже знают, как скрываться, меняют одежду, и это осложняет поиск.

Кравцова рассказала ещё о нескольких видах работы по поиску людей.

— Если человек потерялся в лесу, происходит прочёсывание местности. Наши поисковые группы называются «лисы». В них обычно от трёх до пяти человек, они прочёсывают лес по квадратам. В каждой группе есть навигатор, компас и рация у старшего.

Поиски пропавшей в Старом Осколе Натальи Малаховой, фото vk.com/club133689016

Есть и такой вид поиска, как работа на отклик, если человек может отзываться. Тут свои особенности: например, ребёнка выкрикивают только женским голосом, потому что подсознательно у него больше доверия к женщине. Взрослого просто зовут по имени, например: «Вася! Вася!». Если мы находим человека, вызываем «скорую помощь», потому что у него могут быть какие-то травмы, обезвоживание.

Елизавета говорит, что очень важно, чтобы родные обращались за помощью сразу после пропажи.

«Хочу отметить, что при поступлении заявки в первые сутки вероятность найти человека живым человек составляет 98 процентов, во вторые сутки — уже 48 процентов. Особенно это касается случаев, когда человек потерялся на природе. Самый активный поиск происходит в первые десять дней, поэтому так важно не задерживать заявку. Позже не остаётся следов и трудно найти свидетелей».

Также она обратила особое внимание на то, что их отряд не берёт денег за свою работу.

— Люди часто спрашивают нас об оплате. Мы всем говорим, что работаем бесплатно, и у нас нет никаких расчётных счетов. Отряд может принять в дар батарейки, скотч, в крайнем случае, бензин. У нас круглогодично идёт набор волонтёров. Например, сейчас не хватает людей, которых мы называем инфорги. Они работают в интернете, собирают и распространяют всю информацию. Единственное ограничение на работу, если это работа в поиске, — чтобы человек был совершеннолетний.

Эксперт «Фонаря»

За комментарием мы обратились к руководителю психологической службы НИУ «БелГУ» Дмитрию Сазонову.

Дмитрий Сазонов, руководитель психологической службы НИУ «БелГУ», фото Виктории Муратовой

— Если брать ситуации, когда из дома ходят взрослые люди, на мой взгляд, причиной этого в большинстве случаев являются психические нарушения. Когда же взрослые люди не могут решить свои проблемы и таким образом пытаются от них «скрыться» — это довольно инфантильная позиция.

А вот с подростками картина более сложная. Основными причинами выступают реакции эмансипации, то есть стремления утвердить себя перед взрослыми, уйти от их гиперопеки. Бывает импульсивный уход, связанный с ситуациями отвержения и травли среди сверстников, психологического насилия со стороны учителей, родителей и иного окружения. Демонстративный уход более безобиден, так как нацелен на привлечение внимания.

В подростковом возрасте длительное бродяжничество закрепляет у ребёнка деструктивные формы взаимодействия — обманы, манипуляции, воровство, то есть те средства, которые позволяли ему прожить вдали от дома. Ещё одно из негативных последствий ухода из дома — это резкое снижение и без того плохого психологического контакта родителей и взрослых с ребёнком.

Общая особенность большинства психологических проблем в том, что там, где они возникают, там их и нужно решать. Бродяжничество — это следствие глубокой семейной дисгармонии или реакции ребёнка на угрожающую среду (семейную или школьную). Наряду с индивидуальной психологической работой нужен целый комплекс мероприятий для окружения ребёнка заботой взрослых.

Чтобы предупредить ситуации ухода из дома подростков, в первую очередь, нужно развивать психологический контакт с ребенком. Это сложный комплекс взаимодоверия, здоровой взаимозависимости и ответственности, умения понимать и принимать внутреннюю жизнь ребёнка, быть чутким к его переживаниям и выступать для него той опорой по жизни, в которой нуждается каждый человек. В поведении родителей должны быть все слагаемые психологического контакта, тогда вы сможете «держать руку на пульсе».

Искренность — основа человеческого общения. Уверен, что даже самые «негодные» родители переживают за ребёнка, когда он уходит из дома. Нужно дать ему обратную связь о своих переживаниях за него, без обвинений, упрёков и нотаций — именно это будет залогом открытого и доверительного разговора с ребёнком. Если причина лежит в семье — никакие профилактики и психологи не помогут, пока родители не изменят образ жизни и систему отношений в семье. Это незыблемое правило, это нельзя обойти, как нельзя изменить законы физики. Если причина в среде сверстников — здесь семья должна работать совместно с педагогами, психологами и социальными работниками.