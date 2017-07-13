«Что за трек?». Второй выпуск

«Фонарь» продолжает специальный проект «Что за трек?». Вторыми участниками проекта стали актёры драмтеатра имени Щепкина Владимир Кубриков, Екатерина Йовчева и Дмитрий Беседа. Как они пытались отгадать 31 трек — в нашем видео.
Напомним, что в первом сезоне проекта будет десять выпусков. Победителем шоу станет команда, которая наберёт наибольшее количество баллов. В случае равенства будет проведён дополнительный тур между командами-лидерами. Первой в шоу поучаствовала редакция паблика «Белгород — это интересно». Втроём им удалось отгадать исполнителей 22 треков.