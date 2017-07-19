​В Белгородском районе полицейского подозревают в ДТП со смертельным исходом [обновлено]

В Белгородском районе полицейского подозревают в том, что он насмерть сбил пешехода. Инцидент произошёл 15 июля, однако тогда полицейские разбирались в обстоятельствах ДТП и ничего не сообщали о его участниках. В среду, 19 июля, в мессенджере Telegram белгородский блогер Сергей Лежнев рассказал, что за рулём машины сидел сотрудник регионального УМВД. Эту информацию «Фонарю» подтвердили в пресс-службе ведомства.
— Провели проверку, в результате которой обоснованно подозревается один из сотрудников УМВД России по Белгородской области. ДТП совершено во внеслужебное время. Материалы переданы в Следственный комитет. С нашей стороны проводится служебная проверка. По её результатам руководители этого сотрудника будут наказаны: привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Подозреваемый уволен из органов внутренних дел, — рассказал Алексей Гончарук, начальник управления информации и общественных связей УМВД по Белгородской области.
Напомним, что ДТП произошло вечером на трассе Белгород — Никольское. Водитель на Nissan сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, хотя пешеходный переход был недалеко. Пострадавший получил травмы, от которых скончался на месте аварии.
Следственный отдел по Белгородскому району СК предъявил обвинения 35-летнему подозреваемому. Также в ведомстве подтвердили слова блогера о том, что водитель во время ДТП был пьяным. За вождение в нетрезвом виде, нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека обвиняемому грозит до семи лет тюрьмы.