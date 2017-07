Первые посетители смогут прийти в экзотариум в конце ноября. По информации пресс-службы группы компаний «Агро-Белогорье», в конце ноября в белгородском зоопарке появится дом для экзотических животных. Сейчас его украшают 15 студентов и преподавателей БГИИК, а строители занимаются его постройкой. В экзотариуме будет 10 экспозиций — вольер для попугаев, клетки для обезьян, аквариумы для рептилий и змей и другие уголки. На зиму сюда переедут животные из уличных вольеров — обезьяны, попугаи, черепахи, лемур и игуаны. Здесь же можно будет увидеть и новых животных: кайманового крокодила, красноухих черепах и тигрового питона. К открытию экзотариума обещают ещё добавить семь новых видов змей, пять видов ящериц, два вида варанов, хамелеонов и игуан. Всего на этот проект потратят около 70 миллионов рублей.Фото agrobel.ruСейчас в вольере для попугаев рисуют ветви лиан и силуэты экзотических птиц, используя тёплые песочные тона. — Зоопарк — это тема детства. Для нас обращение к ней всегда приятно. Берёшь в руки краски, кисть и рисуешь Африку, экзотические страны, — рассказывает куратор группы художников БГИИК Юрий Бондарев. В эти выходные в интернете появилось видео со встречи молодёжи с заместителем председателя Государственной думы Сергеем Неверовым на форуме «Территория смыслов на Клязьме». Что это было? Яна Мамаева из Красноярска рассказала политику о том, что имеет два высших образования, работает уже восемь лет в детском доме, но ипотеку получить не может. — И хорошо, что не дали, потому что ипотека будет выше, чем моя зарплата, — посетовала участница форума. В нашумевшем видео ответ Неверова прервала депутат Законодательного собрания Ростовской области Екатерина Стенякина, которая перевела разговор с вопроса о неподъёмной для молодёжи ипотеки на iPhone Яны. — Вот вы стоите, задаёте вопрос, а у вас в руках шестой айфон, который стоит 50 тысяч рублей. Давайте быть честными друг к другу, и, когда мы задаём такие вопросы, давайте смотреть, что у нас в руках, — заявила Стенякина. Яна Мамаева на своей страничке во «ВКонтакте» опубликовала полное пятиминутное видео её вопроса и ответа Сергея Неверова. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?122"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_217770366_422", 217770366, 422, 'kCRPY3inON0nxl2SgdgLm3qubA', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());— А вы второе высшее образование получали платно? А для чего? — поинтересовался Неверов. — Мне нужна была другая специальность. — А первую специальность вы как выбирали? — По глупости в 17 лет. Но вопрос в другом: как нам жить? — Мы будем совершенствовать и развивать те программы, которые у нас есть, по поддержке молодёжи до 35 лет, и программы региональной поддержки. Но ведь за глупости тоже надо отвечать. «Я выбрала для себя первое образование высшее и получила его бесплатно». Но я бы на вашем месте сначала взвешенно подошёл к вопросу образования, которое вам необходимо. Как это понять? Не трогая пока крик души Стенякиной, которой «тоже много чего подарили» (Мамаева сказала, что айфон подарили за красный диплом), попытаемся понять, что сказал политик. «Сначала нужно взвешенно подойти к вопросу образования». Честно говоря, я мало знаю людей, которые в 17 лет обдуманно шли получать ту профессию, которая в будущем позволит им зарабатывать хорошие деньги. Есть те люди, которые очень любят какие-то дисциплины — русский язык, например, или математику, — и решают развиваться в том направлении, какое им наиболее интересно — идут на филфаки, матфаки, геофаки, etc. Есть люди, у которых родители имеют какой-то бизнес и знают, какие специалисты им нужны, — и отправляют их на нужные факультеты. Есть люди, которые понятия не имеют, что им любо, и идут просто куда-нибудь учиться. И только невероятно умные и прозорливые подростки подгадывают, какие специалисты через четыре-шесть лет будут востребованы на рынке труда, и получают соответствующее образование. Нюанс, который смущает в институте высшего образования, — это большая сложность в переходе с факультета на факультет. Отучившись один-два курса, студент внезапно осознаёт, что он и не этого вовсе желал, но безболезненно изменить образовательный вектор практически невозможно: ты переведёшься на курс раньше, хоть ты семи пядей во лбу и круглый отличник, и потеряешь бюджетное место, и даже своё первое образование получишь платно. В общем, «за глупости надо отвечать». Второй нюанс, который смутил во всей этой вакханалии, — то, что Яна работает в детском доме. Да, зарплаты там невесёлые, но ведь это женская «глупость» — получить специальное образование и пойти работать в социальную сферу, так получается? Так что, если хотите взять ипотеку и обеспечить себя жильём, не идите работать в школы, детские сады и детдома. iPhone или ипотека? И если спич Неверова вводит слушателя в состояние глубокого непонимания, то слова Стенякиной мне понятны. Помню, было мне лет 19, и я сильно недоумевала, почему это люди, арендующие квартиры, ходят по пабам. С тех пор уже много воды утекло, и то своё недоумение я объясняю целым списком причин: я воспитывалась в семье, где не было принято тусоваться в общественных заведениях, мой юный мозг был одурманен первой любовью, мне ещё комфортно было жить с родителями и так далее. Но сейчас-то я считаю иначе! А ростовский депутат утверждает, что неча на ипотеку пенять, коли айфон в руках. И такое положение дел удручает. Бессмысленно рассказывать о том, насколько удобен этот смартфон в работе и как он избавляет от необходимости иметь диктофон, навигатор, фотоаппарат и видеокамеру (если только вы не профессиональный видеограф), бессмысленно объяснять, что поменять битый экран на айфоне дешевле и быстрее, чем на смартфоне другого производителя. Всё бессмысленно. По-прежнему остаётся стереотип, что если у тебя в руках «яблоко», то ты богач и понторез, а не человек, стремящийся к комфорту. И кого вообще интересует, что один айфон равен всего двум выплатам по ипотеке? И, знаете ли, у меня айфон. И ипотеку мне не дали. И чем старше я становлюсь, тем мне непонятнее всё, что происходит. Ещё пять работников больницы получили выговоры. По результатам служебной проверки департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области были установлены шесть человек, ответственных за похищение ребёнка из перинатального центра.Заведующая отделением патологии для новорождённых и недоношенных детей, откуда и произошло похищение, Татьяна Фадеева освобождена от занимаемой должности.Двое заместителей главного врача Белгородской областной больницы, начальник штаба гражданской обороны и мобилизационной работы, старшая медсестра и медсестра-постовая отделения, на смене которой произошло ЧП, получили выговоры. Губернатор встретился с президентом в Кремле. Владимир Путин поддержал Евгения Савченко в его намерении участвовать в выборах губернатора Белгородской области. Встреча президента и губернатора прошла в Кремле. Путин одобрил решение белгородского губернатора избираться на следующий срок и участвовать в выборах. Президент отметил эффективность работы главы региона и его опыт. — У вас заканчивается срок? — спросил Путин.— Да, в сентябре очередной срок. Если будет на то ваше разрешение, я готов продолжить работу, — подтвердил Савченко. — Вы человек очень опытный и эффективный, поэтому я с удовольствием поддержу вас. Вопрос юридический, как нам поступить, я имею в виду, когда у вас заканчивается срок?— В октябре, а выборы — в сентябре, — цитирует ТАСС разговор Евгения Савченко и Владимира Путина.Напомним, что полномочия белгородского губернатора истекают 10 сентября, в единый день выборов. Формально Евгений Савченко может участвовать в выборах, не складывая с себя полномочий, только с разрешения президента. В Белгороде появился детский технопарк BelRobot. «Фонарь» побывал на его открытии, узнал, кто может попасть в технопарк и зачем он вообще нужен, а также снял видео, как роботы играют в футбол и проходят трассу с препятствиями, а дети соревнуются в создании моделей из конструктора LEGO. В субботу, 22 октября, в Белгороде открылся детский технопарк BelRobot. К открытию приурочили проведение третьего белгородского чемпионата по конструированию. Технопарк BelRobot — это проект детского центра раннего развития «Я сам». В бизнес-пространстве «Контакт» на втором этаже теперь есть три лаборатории, в которых могут заниматься лего-конструированием дети от четырёх до пятнадцати лет. — Агентство стратегических инициатив выпустило атлас профессий. Там из 186 профессий, которые начинают появляться в мире, 112 связаны с искусственным интеллектом, робототехникой и программированием. В сегодняшнем мире сложно чувствовать себя комфортно без технических компетенций. Поэтому мы решили развивать это направление в нашем центре «Я сам». Выбрали лего-конструирование и в августе 2014 года провели первый лего-фестиваль, а в декабре первый чемпионат по лего-конструированию. Сегодня это уже третий чемпионат, который мы проводим каждый год, — пояснил один из создателей технопарка Олег Грязнов. Фактически технопарк — это место для детей, которым интересно всё, что связано с конструированием и программированием роботов. На занятиях мальчики и девочки работают с наборами Lego Education — перворобот WeDo, физика роботов, — содержащими элементы Technic, датчики, моторы вместе со средой их программирования — более сложными конструкторами, в которых есть электрические элементы с возможностью их программирования. На каникулах технопарк открывает летние лагеря для школьников, куда можно приходить и по четыре часа в день создавать свои модели. Чемпионат по конструированию проводится в двух дисциплинах: «Лего-батл» и «Лего-спринт». В «Лего-батле» участники на скорость соревнуются в сборе моделей лего, где сначала собирают предложенный образ (например, крокодила), а потом меняются собранной моделью с оппонентом и собирают ещё один конструктор, такой же, как у соперника. При сборке важно в точности собрать модель соперника и сделать это быстрее. «Лего-спринт» проводится по похожему принципу