В Белгороде бизнесмен и депутат стали почётными гражданами

В Белгороде прошло голосование за звание почётного гражданина города. Большинство депутатов горсовета Белгорода проголосовали за двоих кандидатов — гендиректора компании «Трансюжстрой-ПГС» Антона Словецкого и депутата облдумы, проректора БГТУ имени Шухова Юрия Селивёрстова.
В
2016 году трое кандидатов набрали не менее 30 голосов
депутатов при необходимых минимальных
28 баллах, поэтому всем трём людям — Владимиру Зотову, Екатерина Миндолиной и Виталию Теплову — было присвоено
звание
«Почётный гражданин». В этом году за Антона
Словецкого
проголосовали
33 депутата, а за Юрия Селивёрстова — 35
депутатов из 47 присутствовавших.
Помимо Юрия Селивёрстова и Антона Словецкого депутаты могли проголосовать за Анатолия Колесникова из совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, Владимира Копицу из общественного совета при УМВД России по Белгороду, Галину Лобач из совета женщин Белгорода, мастера-инженера-технолога «Белэнергомаша-БЗЭМ» Василия Ханюкова и ветерана Великой Отечественной войны Ивана Тютерева.
К слову, Иван Тютерев был направлен в Красную армию в 1943 году. Служил в артполку, участвовал в операции «Багратион», освобождал Могилёв, Орошу, Вильнюс, Каунас, Ригу. Участвовал в ликвидации Курляндской группировки немецких войск. Награждён орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и другими медалями и памятными знаками. С 1961 года более 20 лет работал на витаминном комбинате спасателем газоспасательной службы, потом аппаратчиком цеха многостадийного производства синтеза сильвана. С 1990 под 2011 годы избирался председателем первичной ветеранской организации РЭУ-5 (ТСЖ «Ватутинское»).