В Белгороде назвали исполнителей, которые поздравят горожан с Днём города

В Белгороде 5 августа на концерте ко Дню города выступит экс-солистка популярной в 90-е группы «Гости из будущего» Ева Польна. Об этом сообщает сетевое издание Go31.ru со ссылкой на источник в администрации города. Концерт пройдёт на Соборной площади. Он закончится традиционным салютом.
На площади перед ТРК «МегаГРИНН» тоже пройдёт праздничный концерт. Его хедлайнером станет «Te100стерон» — российская популярная группа, основанная в 2013 году братьями Андреем и Валери Бирбичадзе. Концерт начнётся в 21:00.