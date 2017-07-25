​В Белгороде тренерскую семью Кривцовых подозревают в крупном мошенничестве

В отношении тренеров Кривцовых УМВД России по Белгороду возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах. Ранее, в мае 2017 года, в Белгороде состоялось судебное заседание по иску Вероники Гребенюк — дочери Кривцовых к победительнице альтернативной паралимпиады Татьяне Рябченко. Вероника Гребенюк по документам была тренером Татьяны Рябченко. Она требовала от своей воспитанницы половину премии за медаль в российской паралимпиаде, которая прошла в 2016 году в Подмосковье.
Хотя тогда российские паралимпийцы и не были допущены на международные соревнования из-за допингового скандала, государство выплатило им такие же премии, как при победе на настоящих играх. За золотую медаль спортсмены получили по 4 миллиона рублей, за серебряную — 2,5 миллиона и за бронзовую — 1,7 миллиона, тренерам же выплатили по 600 тысяч рублей.
Татьяна утверждала, что до выигрыша крупной суммы вопрос о разделе денег с других соревнований не поднимался, а сам договор она подписала под давлением Сергея Кривцова, который и тренировал девушку. Веронику Гребенюк за всё время, по словам Рябченко, она видела только на одной тренировке, поэтому она и отказалась делиться с ней.
Кривцовы утверждали, что на протяжении подготовки Татьяны Рябченко, они покупали девушке экипировку, расходные материалы и оплачивали путёвки на соревнования, но адвокаты Вероники Гребенюк не смогли доказать этого на суде. Защитники Татьяны Рябченко адвокат Анна Щека и представитель областного Центра адаптивного спорта и физической культуры Изольда Ольшевская смогли доказать, что все расходы на тренировки спортсменки оплачивались из бюджета.
— Ни один пункт договора между Гребенюк и Рябченко не был исполнен ни тренером, ни спортсменом. Следовательно, этот договор просто не действовал. На основании всего этого считаю, что иск удовлетворять нельзя и необходимо отказать в полном объёме, — цитировала «БелПресса» Изольду Ольшевскую.
Судья Светлана Марковская признала иск Гребенюк к спортсменке необоснованным и отказалась его удовлетворять.
Помимо Изольды Ольшевской за Татьяну Рябченко тогда вступились её коллеги — паралимпиец Андрей Кожемякин и волейболист Сергей Титюхин, прокомментировавший судебное разбирательство «Абирегу».
— У нас много бардака и коррупции, в том числе и в спорте. Рядом со спортсменами много тех, кого надо поганой метлой гнать. Я раньше думал, что это далеко, а оказалось, что нехорошие дела происходят и в Белгороде, — сказал спортсмен.
Также на сторону спортсменки встала депутат областной думы Анастасия Байбикова, которая и обратилась в следственное управление МВД России и генеральную прокуратуру, прокуратуру Белгорода и области с просьбой разобраться в деле Татьяны Рябченко.
|
После того, как прокуратура несколько раз оправляла дело на дополнительные проверки, отдел следственного управления УМВД России по Белгороду возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах на Кривцовых.