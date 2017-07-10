​Белгородский боксёр победил в чемпионате мира по версии WBA

9 июля в Екатеринбурге белгородец Денис Лебедев победил в боксёрском поединке австралийца Марка Флэнагана. Судьи единогласно проголосовали за победу спортсмена из Старого Оскола. Таким образом Лебедев в седьмой раз защитил свой титул «суперчемпиона», который он заработал в 2012 году.
— Осторожное начало дало соперникам возможность поближе приглядеться друг к другу, — пишет Чемпионат.ру. — К середине поединка Флэнаган больше полагался на защиту. Тем не менее, в девятом раунде Лебедев нокаутировал австралийца и продолжал держать инициативу в своих руках. Судьи отдали победу по очкам Денису Лебедеву, который закончил поединок со счётом 119:108, 120:107, 119:108.
Справка «Фонаря»
WBA (Всемирная боксёрская ассоциация) — это старейшая международная ассоциация профессионального бокса. Некоммерческая организация проводит боксёрские поединки с 1962 года, а её рейтинг включает в себя самых сильных боксёров мира в семнадцати весовых категориях.
Денис Лебедев — это белгородский боксёр, который выступает в весовой категории до 90 кг. Спортсмен из Старого Оскола одержал 30 побед и только три поражения, два из которых в нокауте. В декабре 2016 года он проиграл Мурату Гассиеву в бою за звание чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации.