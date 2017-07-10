Быть здоровым. Спортсмен Михаил Истомин — о правильном питании и здоровом образе жизни

Ограничение связано со строительством ливнёвки у одного из домов по улице Вокзальной. В Белгороде делают ливневую канализацию для дома № 26 на улице Вокзальной. Из-за этого машины не смогут проехать по участку улицы Вокзальной в районе этого дома с 8:00 5 сентября до 20:00 9 сентября. Для объезда можно будет поехать по Преображенской и Белгородского полка, а дальше повернуть на Белгородский проспект или на улицу Октябрьскую — в зависимости от того, куда вам именно нужно проехать. Мэр поручил разработать проект о безвозмездной передаче цветов управляющим компаниям. Мэр Белгорода Константин Полежаев предложил горожанам самим высаживать цветы в своих дворах. Со своей стороны, администрация обещает бесплатно передать растения управляющим компаниям, которые и должны будут организовать жильцов на субботники. Инициатива касается прежде всего тех дворов, где в прошлом году закончили комплексное благоустройство. Такое предложение мэр озвучил на оперативном совещании, где обсуждали уборку улиц после зимы и подготовку к весенне-зимней посадке цветов. — Весной в Белгороде восстановят 62,5 тысячи квадратных метров газонов, высадят 200 деревьев и 5 тысяч кустарников. Всего в общей сложности будет высажено свыше двух миллионов цветов. <…> Во дворах планируется высадить 400 деревьев различных пород: липа, рябина, каштан, акация, а также фруктовые деревья — абрикос, яблоня и вишня. Кроме этого, во дворах появится свыше 2,5 тысяч кустарников, таких как: барбарис, сирень, спирея, форзиция, — пояснили в пресс-службе городской администрации.В мэрии напомнили также об общегородском субботнике, который пройдёт 11 марта. Константин Полежаев заявил, что белгородские предприятия и организации должны не только убирать собственные, но и участвовать в уборке общегородских территорий. Вышестоящая инстанция отменила решение районного суда, приговорившего женщину к году лишения свободы в колонии поселении. Белгородский областной суд отменил решение Свердловского районного суда, приговорившего к году лишения свободы в колонии общего режима бывшего директора детского лагеря «Сокол», рядом с которым погиб ребёнок. Четырёхлетний мальчик во время прогулки с родителями упал в канализационный колодец и утонул. Защита представила в областном суде доказательства того, что директор лагеря не знала о существовании колодца, в который провалился ребенок.— При приёме учреждения директору не предоставили никакой технической документации на инженерные сети. А на той, которую ей впоследствии выдали в Управлении капительного строительства администрации Белгорода, не было отражено наличие данного септика. Более того, о нём, по мнению адвоката, не знал ни один из работников лагеря. До трагедии заместитель директора по административно-хозяйственной части и рабочий проверяли, куда ведёт канализация из старого законсервированного корпуса. Они пришли к выводу, что слив осуществляется в септик, расположенный на территории лагеря, а не тот, где погиб малыш, — сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на адвоката оправданной белгородки.После вынесения оправдательного приговора мама погибшего ребёнка опубликовала петицию, в которой попросила наказать виновных в гибели сына. По её мнению, во время апелляционного слушания в областном суде нарушили процедуру рассмотрения дела, так как на заседании был только один судья, а не комиссия, вместо областного прокурора присутствовал только его помощник, и не были допрошены свидетели, потерпевшие и сама обвиняемая. — Наш сыночек погиб из-за преступной халатности тех, кто обязан следить за состоянием коммуникаций и колодцев, — сообщает в тексте петиции Алина Жигалова.В тексте приговора, который был вынесен в Свердловском районном суде 24 января 2017 года, говорится, что территория, на которой находился колодец с открытым люком, относится к прилегающей территории лагеря «Сокол», так как он расположен был за 7,7 метров от ограждения лагеря, хоть и был скрыт земляной насыпью.— Преступление совершено Апетян (экс-директор лагеря «Сокол» — прим. ред.) по неосторожности в форме небрежности, поскольку ненадлежаще исполняя свои обязанности по должности, подсудимая не предвидела возможность наступления общественно опасных последствий своих деяний в виде падения малолетнего ребёнка в канализационный люк и его смерти, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должна была и могла предвидеть эти последствия, — сообщалось в тексте приговора.Напомним, в феврале 2016 года четырёхлетний мальчик гулял вместе с родителями и их младшим ребенком рядом с детским лагерем «Сокол». Мама наблюдала, как ребёнок скатывался с горки, но не видела, что по другую сторону насыпи в лесу под снегом был незакрытый люк. Мальчик скатился с горки, провалился в колодец и утонул. В Подольске «Энергомаш» обыграл местный клуб «Витязь» со счётом 3:0. В рамках предпоследнего 25-го тура первенства ПФЛ по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр» футболисты «Энергомаша» на выезде обыграли подольский «Витязь», отправив в ворота соперника три безответных мяча. Перед этой встречей в турнирной таблице клубы разделяло девять баллов: белгородцы шли на втором месте зоны «Центр», а хозяева занимали восьмую строчку.В первом тайме обе команды имели возможность открыть счёт, однако удалось это сделать только гостям. На 36-й минуте встречи полузащитник Олег Калугин отправил мяч в ближний угол ворот «Витязя» — 1:0 в пользу «сине-белых». Уже в середине второго тайма гости смогли упрочить своё преимущество. На 68-й минуте нападающий белгородцев Владислав Фасхутдинов воспользовался неразберихой в штрафной хозяев и переправил мяч в сетку — 2:0. А спустя ещё десять минут Артём Самсонов блестяще исполнил штрафной удар, попав в «девятку» ворот соперника и установив окончательный счёт — 3:0 в пользу «Энергомаша».Этот успех позволил подопечным Виктора Навоченко набрать 43 балла и за один тур до окончания первенства досрочно «забронировать» за собой вторую строчку турнирной таблицы, завоевав серебряные награды чемпионата. Свой заключительный матч в этом сезоне белгородцы проведут на выезде в столице 30 мая. Соперником белгородцев станет известный московский клуб «Торпедо». В 2016 году компания практически полностью покрыла связью Московскую область, запустила 4G в регионах и выпустила брендированную линейку смартфонов. Альтернативный мобильный оператор Tele2 подвёл итоги 2016 года. В прошлом году компания отметила первый год работы в Москве и Московской области, где сотовое покрытые оператора составляет 97 процентов. Помимо этого оператор запустил сеть 4G в нескольких регионах России, среди них: Воронежская, Иркутская, Ростовская области и Краснодарский край. Также оператор запустил собственную линейку брендированных смартфонов, которые вошли в десятку самых продаваемых в России. В будущем оператор собирается создать единую экосистему с телевидением, музыкой и мобильной коммерцией. — В 2017 году на телекоммуникационном рынке произойдут весомые изменения. Tele2 начнёт формирование новой экосистемы мобильных услуг, которая выходит за границы отдельных отраслей. Телевидение, музыка, мобильная коммерция, проекты в сфере M2M, решения на основе Big data и другие услуги на базе мобильной связи — вот будущее сотового рынка, которое начнет обретать свои черты в 2017 году, — рассказал Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2. На правах рекламы Журналисты «Фонаря» Владимир Корнев и Гульнара Тагирова поговорили с молодым депутатом об агитации на столбах, политической силе оппозиции, планах на облдуму, сменяемости власти, точечной застройке и тарифах «Белводоканала», за повышение которых Егоров голосовал. Выборы в Белгородскую областную думу сюрпризов не принесли — подавляющее большинство мандатов осталось за «Единой Россией». Выиграла предвыборную гонку партия власти и в Белгороде, где депутатов выбирали в шести избирательных округах. Победитель в округе № 2 — бывший депутат горсовета Белгорода, генеральный директор «Домостроительной компании» Максим Егоров провёл одну из самых запоминающихся кампаний в областном центре.Владимир Корнев — В новый состав облдумы вошли несколько молодых депутатов. По сравнению с ними, да и в целом, у вас была сама яркая предвыборная кампания, о вас много говорили. Тем не менее, ваш результат по единому одномандатному округу — 33 процента. Это всего на шесть процентов больше, чем у господина Пучкова, который широкому кругу белгородцев неизвестен. Вы довольны результатами? Как оцениваете итоги своей избирательной кампании?Максим Егоров — Очень доволен. Наш штаб работал очень хорошо, слаженно, одной командой. Наши оппоненты, в частности господин Пучков, вели себя очень порядочно, что традиционно для избирательных кампаний города и области. У нас не принято обзывать конкурентов, поливать грязью. Поэтому отдельное спасибо моим конкурентам. Что-то (плохое — прим. ред.) было только от коммунистов...В. К. — От КПРФ?М. Е. — От КПРФ. Теперь результат. Мне не нравится выражение «мы победили». Здесь не совсем уместно слово «победили» — это же не гонка какая-то, это люди, которые проголосовали за того или иного кандидата. Поэтому огромное спасибо всем, кто поддержал меня, равно как и тем, кто за меня не проголосовал, но проживает на нашем округе. Я буду делать всё возможное для того, чтобы их жизнь улучшалась.«Что касается процентного соотношения. Если мы говорим конкретно о результате кандидата Егорова, которому за полтора месяца до выборов „Единая Россия“ оказала доверие, и не было никакой подготовительной работы, а все партии знали своих кандидатов как минимум с декабря-января, в том числе и господина Пучкова... Они („Справедливая Россия“ — прим. ред.) активно вели кампанию, встречались с людьми, у них были открыты несколько центров на округе № 2… Когда мы включились в гонку, наш уровень узнаваемости по округу был пять процентов. Поэтому мы где-то рисковали, но старались не передразнить людей своим лицом, своей фамилией, и она — наша кампания — была чуть более агрессивной, чем у других. Поэтому, учитывая стартовые позиции, конечный процент нас более чем устраивает».— Если посмотреть в целом по кандидатам от «Единой России», которые баллотировались, то разрывы с ними в процентном отношении очень незначительные. А, на одну секундочку, это мэтры, это мои учителя, которые всю жизнь город Белгоро