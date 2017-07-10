Быть здоровым. Спортсмен Михаил Истомин — о правильном питании и здоровом образе жизни

Чтобы наладить свой рацион питания, нужно отталкиваться от цели. На мой взгляд, самая грамотная и адекватная цель — быть здоровым. Если ты здоров, у тебя нормальный обмен веществ, здоровый желудок, хорошее пищеварение — тогда и нормализуется вес: худые толстеют, толстые худеют. При занятиях спортом увеличивается запрос к энергопотреблению — нужно, чтобы была энергия на тренировках — и запрос к восстановлению. То, что мы делаем от тренировки до тренировки, так же важно, как и сама тренировка. Нагруженным мышцам нужно восстановиться, и если организм не кормить, то такой образ жизни только навредит человеку.
— Как нужно питаться спортсменам?
— Спортсмену, который тратит много калорий, можно есть всё подряд: пироженки, мороженки... Вес не будет теряться. Но возникнет вопрос: а эффективен ли такой образ жизни? Можно достигать своих целей намного быстрее, если правильно питаться.
Я против революционных подходов в питании: вчера ты ел жареные крылышки, запивая их пивом, а сегодня всё — только салатики с растительным маслом. Будем откровенны: так бывает только в очень редких случаях. Я думаю, нужно постепенно приучаться, осознанно. Читать про правильное питание, интересоваться им. Чем больше этой информации попадает в нашу картину мира, тем больше организм хочется включаться в процесс правильного питания.
— В чём плюсы регулярной физической нагрузки?
— Когда человек постоянно имеет физические нагрузки, он чувствует, как организм реагирует на тот или иной рацион. Человек, который вечером наестся шашлыка, а утром пойдёт на тренировку, почувствует, что не так-то хотелось шашлыка, как казалось вечером! Будет больше хотеться салата. Если мы остановим на улице 100 человек, то 95 из них скажут, как надо и как не надо питаться. Но выполнять эти рекомендации не так просто. Каждый раз нужно задумываться: а иду ли я к своей цели? Берёшь в руки «Сникерс» и спрашиваешь себя: «Иду я к здоровому питанию? — Нет, не иду» — и откладываешь «Сникерс». Берёшь мороженое: «Иду? — Не иду» — откладываешь. Берёшь яблоко: «О, иду» — и ешь. Любой адекватный человек понимает, что нужно и что не нужно есть. Нужно включить элементарную осознанность. Я в марте начал небольшой эксперимент над собой: каждое утро я встаю на весы, фиксирую вес и рисую график. У меня перед глазами всегда моя динамика. Мы не можем управлять тем, что мы не измеряем. Когда измеряешь вес, включается осознанность, ты можешь анализировать своё питание. Хочешь лучше осознавать, что ты ешь — начни фотографировать еду. Не надо эти фотографии никому показывать, никуда выкладывать, даже поначалу можно не смотреть эти фотографии... Но ты уже начинаешь осознавать, что и в каком количестве ты ешь. Питание становится более правильным. Маленькие шажочки в течение долгого времени позволяют пройти большое расстояние!
— Какое мясо лучше выбирать — домашнее или «промышленное»?
— Мы чаще покупаем мясо известных производителей, но если есть возможность купить домашнее — берём домашнее. Покупаем курицу, индейку. Сейчас много говорят о том, что индейку невозможно накачать антибиотиками. Я не специалист в этом, поэтому не знаю, так ли это на самом деле, но индейка точно вписывается в тренд правильного питания и здорового образа жизни.
— Какие традиции есть у бегунов?
— Есть такое мнение, что в мышцах находится определённое количество гликогена. Чтобы во время забега мышцы полны гликогеном, вечером перед забегом нужно есть сложные углеводы: каши, пасты. И поэтому перед всеми соревнованиями на выносливость — перед забегами, заплывами, триатлонами — устраиваются традиционные паста-пати. Все собираются, едят пасту, болтают, делятся планами.
— А как во время марафона себя поддерживаете? «Сникерс» и «Кока-кола»?
— «Кока-кола» — да. В обычной жизни я её не пью, а на забеге... Когда бежишь десятый час, ты настолько измождён, что организм чистую воду уже не принимает, а «Кола» заходит. В ней быстрые сахара, которые моментально дают энергию. Мы много пьём на забеге, потому что организм выделяет много пота. С ним выходят и соли, поэтому надо пить изотоники или употреблять солевые капсулы. Если не хватает соли, то начинаются судороги. Самое простое питание во время забега — это гели. Его хватает на полчаса, чтобы поддерживать энергию.
— Как переходить к здоровому образу жизни?
— Я считаю, что в первую очередь нужно задуматься о графике сна. Потом о правильном питании и регулярной физической нагрузке. Если человек сидит дома, то пойти часок погулять — это уже физическая нагрузка. Подниматься домой пешком, а не на лифте — тоже нагрузка. Встать и десять раз присесть. Если голова не кружится — ещё пять. И уже какой-то эффект будет. Постепенно режим наладится.
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В специальном проекте редакции «Фонаря» и «Дюк-Агро» «Быть здоровым» мы рассказываем, как белгородцы придерживаются здорового образа жизни, что они знают о правильном питании и что советуют делать другим, чтобы быть здоровыми.
Факты от Дюка
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