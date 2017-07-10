Быть здоровым. Спортсмен Михаил Истомин — о правильном питании и здоровом образе жизни

Ограничение связано со строительством ливнёвки у одного из домов по улице Вокзальной. В Белгороде делают ливневую канализацию для дома № 26 на улице Вокзальной. Из-за этого машины не смогут проехать по участку улицы Вокзальной в районе этого дома с 8:00 5 сентября до 20:00 9 сентября. Для объезда можно будет поехать по Преображенской и Белгородского полка, а дальше повернуть на Белгородский проспект или на улицу Октябрьскую — в зависимости от того, куда вам именно нужно проехать. Мэр поручил разработать проект о безвозмездной передаче цветов управляющим компаниям. Мэр Белгорода Константин Полежаев предложил горожанам самим высаживать цветы в своих дворах. Со своей стороны, администрация обещает бесплатно передать растения управляющим компаниям, которые и должны будут организовать жильцов на субботники. Инициатива касается прежде всего тех дворов, где в прошлом году закончили комплексное благоустройство. Такое предложение мэр озвучил на оперативном совещании, где обсуждали уборку улиц после зимы и подготовку к весенне-зимней посадке цветов. — Весной в Белгороде восстановят 62,5 тысячи квадратных метров газонов, высадят 200 деревьев и 5 тысяч кустарников. Всего в общей сложности будет высажено свыше двух миллионов цветов. &lt;…&gt; Во дворах планируется высадить 400 деревьев различных пород: липа, рябина, каштан, акация, а также фруктовые деревья — абрикос, яблоня и вишня. Кроме этого, во дворах появится свыше 2,5 тысяч кустарников, таких как: барбарис, сирень, спирея, форзиция, — пояснили в пресс-службе городской администрации.В мэрии напомнили также об общегородском субботнике, который пройдёт 11 марта. Константин Полежаев заявил, что белгородские предприятия и организации должны не только убирать собственные, но и участвовать в уборке общегородских территорий. Вышестоящая инстанция отменила решение районного суда, приговорившего женщину к году лишения свободы в колонии поселении. Белгородский областной суд отменил решение Свердловского районного суда, приговорившего к году лишения свободы в колонии общего режима бывшего директора детского лагеря «Сокол», рядом с которым погиб ребёнок. Четырёхлетний мальчик во время прогулки с родителями упал в канализационный колодец и утонул. Защита представила в областном суде доказательства того, что директор лагеря не знала о существовании колодца, в который провалился ребенок.— При приёме учреждения директору не предоставили никакой технической документации на инженерные сети. А на той, которую ей впоследствии выдали в Управлении капительного строительства администрации Белгорода, не было отражено наличие данного септика. Более того, о нём, по мнению адвоката, не знал ни один из работников лагеря. До трагедии заместитель директора по административно-хозяйственной части и рабочий проверяли, куда ведёт канализация из старого законсервированного корпуса. Они пришли к выводу, что слив осуществляется в септик, расположенный на территории лагеря, а не тот, где погиб малыш, — сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на адвоката оправданной белгородки.После вынесения оправдательного приговора мама погибшего ребёнка опубликовала петицию, в которой попросила наказать виновных в гибели сына. По её мнению, во время апелляционного слушания в областном суде нарушили процедуру рассмотрения дела, так как на заседании был только один судья, а не комиссия, вместо областного прокурора присутствовал только его помощник, и не были допрошены свидетели, потерпевшие и сама обвиняемая. — Наш сыночек погиб из-за преступной халатности тех, кто обязан следить за состоянием коммуникаций и колодцев, — сообщает в тексте петиции Алина Жигалова.В тексте приговора, который был вынесен в Свердловском районном суде 24 января 2017 года, говорится, что территория, на которой находился колодец с открытым люком, относится к прилегающей территории лагеря «Сокол», так как он расположен был за 7,7 метров от ограждения лагеря, хоть и был скрыт земляной насыпью.— Преступление совершено Апетян (экс-директор лагеря «Сокол» — прим. ред.) по неосторожности в форме небрежности, поскольку ненадлежаще исполняя свои обязанности по должности, подсудимая не предвидела возможность наступления общественно опасных последствий своих деяний в виде падения малолетнего ребёнка в канализационный люк и его смерти, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должна была и могла предвидеть эти последствия, — сообщалось в тексте приговора.Напомним, в феврале 2016 года четырёхлетний мальчик гулял вместе с родителями и их младшим ребенком рядом с детским лагерем «Сокол». Мама наблюдала, как ребёнок скатывался с горки, но не видела, что по другую сторону насыпи в лесу под снегом был незакрытый люк. Мальчик скатился с горки, провалился в колодец и утонул. В Подольске «Энергомаш» обыграл местный клуб «Витязь» со счётом 3:0. В рамках предпоследнего 25-го тура первенства ПФЛ по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр» футболисты «Энергомаша» на выезде обыграли подольский «Витязь», отправив в ворота соперника три безответных мяча. Перед этой встречей в турнирной таблице клубы разделяло девять баллов: белгородцы шли на втором месте зоны «Центр», а хозяева занимали восьмую строчку.В первом тайме обе команды имели возможность открыть счёт, однако удалось это сделать только гостям. На 36-й минуте встречи полузащитник Олег Калугин отправил мяч в ближний угол ворот «Витязя» — 1:0 в пользу «сине-белых». Уже в середине второго тайма гости смогли упрочить своё преимущество. На 68-й минуте нападающий белгородцев Владислав Фасхутдинов воспользовался неразберихой в штрафной хозяев и переправил мяч в сетку — 2:0. А спустя ещё десять минут Артём Самсонов блестяще исполнил штрафной удар, попав в «девятку» ворот соперника и установив окончательный счёт — 3:0 в пользу «Энергомаша».Этот успех позволил подопечным Виктора Навоченко набрать 43 балла и за один тур до окончания первенства досрочно «забронировать» за собой вторую строчку турнирной таблицы, завоевав серебряные награды чемпионата. Свой заключительный матч в этом сезоне белгородцы проведут на выезде в столице 30 мая. Соперником белгородцев станет известный московский клуб «Торпедо». В 2016 году компания практически полностью покрыла связью Московскую область, запустила 4G в регионах и выпустила брендированную линейку смартфонов. Альтернативный мобильный оператор Tele2 подвёл итоги 2016 года. В прошлом году компания отметила первый год работы в Москве и Московской области, где сотовое покрытые оператора составляет 97 процентов. Помимо этого оператор запустил сеть 4G в нескольких регионах России, среди них: Воронежская, Иркутская, Ростовская области и Краснодарский край. Также оператор запустил собственную линейку брендированных смартфонов, которые вошли в десятку самых продаваемых в России. В будущем оператор собирается создать единую экосистему с телевидением, музыкой и мобильной коммерцией. — В 2017 году на телекоммуникационном рынке произойдут весомые изменения. Tele2 начнёт формирование новой экосистемы мобильных услуг, которая выходит за границы отдельных отраслей. Телевидение, музыка, мобильная коммерция, проекты в сфере M2M, решения на основе Big data и другие услуги на базе мобильной связи — вот будущее сотового рынка, которое начнет обретать свои черты в 2017 году, — рассказал Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2. На правах рекламы Журналисты «Фонаря» Владимир Корнев и Гульнара Тагирова поговорили с молодым депутатом об агитации на столбах, политической силе оппозиции, планах на облдуму, сменяемости власти, точечной застройке и тарифах «Белводоканала», за повышение которых Егоров голосовал. Выборы в Белгородскую областную думу сюрпризов не принесли — подавляющее большинство мандатов осталось за «Единой Россией». Выиграла предвыборную гонку партия власти и в Белгороде, где депутатов выбирали в шести избирательных округах. Победитель в округе № 2 — бывший депутат горсовета Белгорода, генеральный директор «Домостроительной компании» Максим Егоров провёл одну из самых запоминающихся кампаний в областном центре.Владимир Корнев — В новый состав облдумы вошли несколько молодых депутатов. По сравнению с ними, да и в целом, у вас была сама яркая предвыборная кампания, о вас много говорили. Тем не менее, ваш результат по единому одномандатному округу — 33 процента. Это всего на шесть процентов больше, чем у господина Пучкова, который широкому кругу белгородцев неизвестен. Вы довольны результатами? Как оцениваете итоги своей избирательной кампании?Максим Егоров — Очень доволен. Наш штаб работал очень хорошо, слаженно, одной командой. Наши оппоненты, в частности господин Пучков, вели себя очень порядочно, что традиционно для избирательных кампаний города и области. У нас не принято обзывать конкурентов, поливать грязью. Поэтому отдельное спасибо моим конкурентам. Что-то (плохое — прим. ред.) было только от коммунистов...В. К. — От КПРФ?М. Е. — От КПРФ. Теперь результат. Мне не нравится выражение «мы победили». Здесь не совсем уместно слово «победили» — это же не гонка какая-то, это люди, которые проголосовали за того или иного кандидата. Поэтому огромное спасибо всем, кто поддержал меня, равно как и тем, кто за меня не проголосовал, но проживает на нашем округе. Я буду делать всё возможное для того, чтобы их жизнь улучшалась.«Что касается процентного соотношения. Если мы говорим конкретно о результате кандидата Егорова, которому за полтора месяца до выборов „Единая Россия“ оказала доверие, и не было никакой подготовительной работы, а все партии знали своих кандидатов как минимум с декабря-января, в том числе и господина Пучкова... Они („Справедливая Россия“ — прим. ред.) активно вели кампанию, встречались с людьми, у них были открыты несколько центров на округе № 2… Когда мы включились в гонку, наш уровень узнаваемости по округу был пять процентов. Поэтому мы где-то рисковали, но старались не передразнить людей своим лицом, своей фамилией, и она — наша кампания — была чуть более агрессивной, чем у других. Поэтому, учитывая стартовые позиции, конечный процент нас более чем устраивает».— Если посмотреть в целом по кандидатам от «Единой России», которые баллотировались, то разрывы с ними в процентном отношении очень незначительные. А, на одну секундочку, это мэтры, это мои учителя, которые всю жизнь город Белгоро
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Быть здоровым. Спортсмен Михаил Истомин — о правильном питании и здоровом образе жизни

Руководитель школы бега I love running и школы плавания I love swimming Михаил Истомин специально для проекта «Быть здоровым» редакции «Фонаря» и «Дюк-Агро» рассказал, как постепенно перейти к правильному питанию и почему бегуны устраивают «паста-пати».

Быть здоровым. Спортсмен Михаил Истомин — о правильном питании и здоровом образе жизни

Чтобы наладить свой рацион питания, нужно отталкиваться от цели. На мой взгляд, самая грамотная и адекватная цель — быть здоровым. Если ты здоров, у тебя нормальный обмен веществ, здоровый желудок, хорошее пищеварение — тогда и нормализуется вес: худые толстеют, толстые худеют. При занятиях спортом увеличивается запрос к энергопотреблению — нужно, чтобы была энергия на тренировках — и запрос к восстановлению. То, что мы делаем от тренировки до тренировки, так же важно, как и сама тренировка. Нагруженным мышцам нужно восстановиться, и если организм не кормить, то такой образ жизни только навредит человеку.

— Как нужно питаться спортсменам?

— Спортсмену, который тратит много калорий, можно есть всё подряд: пироженки, мороженки... Вес не будет теряться. Но возникнет вопрос: а эффективен ли такой образ жизни? Можно достигать своих целей намного быстрее, если правильно питаться.

Я против революционных подходов в питании: вчера ты ел жареные крылышки, запивая их пивом, а сегодня всё — только салатики с растительным маслом. Будем откровенны: так бывает только в очень редких случаях. Я думаю, нужно постепенно приучаться, осознанно. Читать про правильное питание, интересоваться им. Чем больше этой информации попадает в нашу картину мира, тем больше организм хочется включаться в процесс правильного питания.

— В чём плюсы регулярной физической нагрузки?

— Когда человек постоянно имеет физические нагрузки, он чувствует, как организм реагирует на тот или иной рацион. Человек, который вечером наестся шашлыка, а утром пойдёт на тренировку, почувствует, что не так-то хотелось шашлыка, как казалось вечером! Будет больше хотеться салата. Если мы остановим на улице 100 человек, то 95 из них скажут, как надо и как не надо питаться. Но выполнять эти рекомендации не так просто. Каждый раз нужно задумываться: а иду ли я к своей цели? Берёшь в руки «Сникерс» и спрашиваешь себя: «Иду я к здоровому питанию? — Нет, не иду» — и откладываешь «Сникерс». Берёшь мороженое: «Иду? — Не иду» ­— откладываешь. Берёшь яблоко: «О, иду» — и ешь. Любой адекватный человек понимает, что нужно и что не нужно есть. Нужно включить элементарную осознанность. Я в марте начал небольшой эксперимент над собой: каждое утро я встаю на весы, фиксирую вес и рисую график. У меня перед глазами всегда моя динамика. Мы не можем управлять тем, что мы не измеряем. Когда измеряешь вес, включается осознанность, ты можешь анализировать своё питание. Хочешь лучше осознавать, что ты ешь — начни фотографировать еду. Не надо эти фотографии никому показывать, никуда выкладывать, даже поначалу можно не смотреть эти фотографии... Но ты уже начинаешь осознавать, что и в каком количестве ты ешь. Питание становится более правильным. Маленькие шажочки в течение долгого времени позволяют пройти большое расстояние!

— Какое мясо лучше выбирать — домашнее или «промышленное»?

— Мы чаще покупаем мясо известных производителей, но если есть возможность купить домашнее — берём домашнее. Покупаем курицу, индейку. Сейчас много говорят о том, что индейку невозможно накачать антибиотиками. Я не специалист в этом, поэтому не знаю, так ли это на самом деле, но индейка точно вписывается в тренд правильного питания и здорового образа жизни.

— Какие традиции есть у бегунов?

— Есть такое мнение, что в мышцах находится определённое количество гликогена. Чтобы во время забега мышцы полны гликогеном, вечером перед забегом нужно есть сложные углеводы: каши, пасты. И поэтому перед всеми соревнованиями на выносливость — перед забегами, заплывами, триатлонами — устраиваются традиционные паста-пати. Все собираются, едят пасту, болтают, делятся планами.


— А как во время марафона себя поддерживаете? «Сникерс» и «Кока-кола»?

— «Кока-кола» — да. В обычной жизни я её не пью, а на забеге... Когда бежишь десятый час, ты настолько измождён, что организм чистую воду уже не принимает, а «Кола» заходит. В ней быстрые сахара, которые моментально дают энергию. Мы много пьём на забеге, потому что организм выделяет много пота. С ним выходят и соли, поэтому надо пить изотоники или употреблять солевые капсулы. Если не хватает соли, то начинаются судороги. Самое простое питание во время забега — это гели. Его хватает на полчаса, чтобы поддерживать энергию.

— Как переходить к здоровому образу жизни?

— Я считаю, что в первую очередь нужно задуматься о графике сна. Потом о правильном питании и регулярной физической нагрузке. Если человек сидит дома, то пойти часок погулять — это уже физическая нагрузка. Подниматься домой пешком, а не на лифте — тоже нагрузка. Встать и десять раз присесть. Если голова не кружится — ещё пять. И уже какой-то эффект будет. Постепенно режим наладится.

***

В специальном проекте редакции «Фонаря» и «Дюк-Агро» «Быть здоровым» мы рассказываем, как белгородцы придерживаются здорового образа жизни, что они знают о правильном питании и что советуют делать другим, чтобы быть здоровыми.

Факты от Дюка

«Дюк-Агро» выпускает мясо индейки под брендами «Дюк-Индюк» и «Разуменская индейка». Если включать это мясо в рацион, то это положительно скажется на работе сердечно-сосудистой системы, суставов, кожи, костей и не только. Больше об этом можно прочесть в нашем материале.

Больше о мясе индейки можно узнать на сайте «Дюк-Агро» и в группах во «ВКонтакте» и Facebook.

Партнёрский проект

Олеся Шкреба

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