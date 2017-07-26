В Белгороде инспекторы ДПС спасли водителя с инсультом

Старший лейтенант полиции Вячеслав Старый и капитан Артём Самара во время патрулирования улиц Белгорода спасли мужчину, у которого случился инсульт.
Они увидели, что на дороге стоял автомобиль с открытой дверью, а на водительском сидении был мужчина без сознания. Автоинспекторы вызвали «скорую», а пока она ехала, сами оказали водителю помощь. Медики подтвердили, что у мужчины случился инсульт, и его жизни угрожала серьёзная опасность, которую удалось предотвратить.
Полицейские выяснили, что 49-летний мужчина числился в розыске как без вести пропавший.