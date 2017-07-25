Что воняет в Шебекине? Как эколог попытался найти источник неприятного запаха [карта]

Мужчина хотел отомстить сотруднику полиции, ударив его головой по лицу. Свердловский районный суд вынес приговор белгородцу за применения насилия в отношении представителя власти, исполняющего свои должностные обязанности. Два года назад сотрудник полиции конвоировал заключённых из Свердловского суда в следственный изолятор. Один из заключённых начал грубо высказываться в его адрес, за что начальник конвоя сделал ему замечание. По прибытию в СИЗО мужчина решил отомстить ему и ударил полицейского по лицу, причинив лёгкий вред здоровью. Подсудимый признал вину, ему назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы. Суд учёл смягчающие и отягающие обстоятельства дела (рецидив преступления), а также тот факт, что обвиняемый уже отбывал наказание по другому приговору, поэтому итоговый срок его пребывания в исправительной колонии строгого режима должен составить шесть месяцев без штрафа и ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. В городском конкурсе «Мир выбора» могу участвовать белгородцы в возрасте до 35 лет. Городская избирательная комиссия Белгорода проводит конкурс аудио- и видеороликов, посвящённых выборам.— Работы для конкурса «Мир выбора» должны мотивировать избирателей принять участие в выборах. Конкурс проводится в целях повышения правовой культуры и электоральной активности молодых избирателей, эстетического и нравственного воспитания молодежи, — рассказали организаторы. В конкурсе могут участвовать жители Белгорода в возрасте до 35 лет. Конкурс проводится по двум номинациям: «видеоролик, мотивирующий избирателей принять участие в выборах» и «аудиоролик, мотивирующий избирателей принять участие в выборах». Работы принимают до 15 февраля по адресу: 308000, Белгород, улица Генерала Лебедя, 2, кабинет 204. К роликам необходимо приложить заявку на участие в конкурсе в печатном виде. Победителям обещают вручить грамоты и подарки. На стоянку нельзя будет оставить автомобили на улицах Калинина и Конева. Пресс-служба мэрии сообщает, что в Белгороде в районе Белой горы 4 августа с 18:00 из-за проведения реконструкции боя по освобождению города от немецко-фашистских захватчиков ограничат движение транспорта. На улице Калинина от железнодорожного переезда до улицы Студенческой на правой полосе проезжей части — при движении от автозаправки «Газпром» в сторону улицы Студенческая — организуют парковку для машин и отметят эту зону соответствующими знаками. По левой полосе дороги можно будет проехать в обоих направлениях — двустороннее движение автотранспорта организуют с помощью направляющих устройств и дорожных знаков, ограничивающих максимальную скорость до 20 километров в час и запрещающих обгон. Нельзя будет поставить машину на стоянку на правой полосе проезжей части при движении от улицы Студенческой в направлении железнодорожного переезда. Также в четверг, 4 августа, с 7:00 нельзя будет оставить машину на стоянку на улице Конева от малого проезда по улице Щорса до улицы Будённого, а также от улицы Конева до бульвара Юности в районе храма иконы Божьей Матери «Почаевская». Проехать по этим участкам нельзя будет с 17 часов 4 августа. Ограничения движения связаны с крестным ходом со списком чудотворной иконы «Почаевская». Сотрудники ГУ МЧС по Белгородской области уничтожили артиллерийские снаряды времён Великой Отечественной войны. Житель Чернянского района во время сельхозработ на своём огороде нашёл 11 боеприпасов времён Великой Отечественной войны: восемь артилерийских снарядов и три взрывателя. Боеприпасы после обращения в Службу спасения изъяли сотрудники взрывотехнической группы и уничтожили их на специальном полигоне.В пресс-службе регионального МЧС отметили, что жители Белгородской области каждый день обнаруживают боеприпасы. В ведомстве напоминают, что в таких случаях нельзя перемещать предметы и необходимо сообщить о находке в Службу спасения по телефону 01 со стационарного телефона или по номеру 112 с мобильного, также можно обратиться в полицию по телефону 02. Первый летний дайджест обязывает ко многому: начался новый сезон и вроде как надо рассказать о том, что он принёс. И сделать это на этой неделе оказалось очень легко — семь дней июня оказались пропитаны интересными и разными новостями (пусть и не в большом количестве), а главное — дали старт классной телепрограмме, декаде жарких фестивалей и прояснили ситуацию с самым главным днём для выпускников. Поехали. — на минувшей неделе стартовал новый сезон передачи «Места знать надо». Светлана Немыкина и Алексей Зимин, известные по самому популярному белгородскому телепроекту «Всё как есть», представили в первом выпуске историю мужской гимназии имени герцога Эдинбургского. Сейчас в здании гимназии на улице Преображенской находится социально-теологический факультет НИУ «БелГУ».— трагедия произошла в посёлке Разумное. В среду, 3 июня, трое рабочих «Белой птицы» делали ремонт на канализационно-насосной станции. Один из них упал в колодец, двое других полезли за товарищем, но разделили участь коллеги. Скорая помощь констатировала смерть всех троих рабочих. Возбуждено уголовное дело.— теперь стало точно известно, что строят рядом с драмтеатром им. М. С. Щепкина, в нескольких метрах от Соборной площади. Это часовня — она будет открыта в середине сентября 2015 года в связи с празднованием тысячелетия со дня преставления князя Владимира. До революции на этом месте находился монастырь. Строители рассказали, что внутри часовни будет колокол, наверху — купол.Будущая часовня около Соборной площади, фото fonar.tv— глава Росграницы рассказал о будущем российско-украинской границы в Белгородской области. К 2017 году пропуск через неё планируется сделать дистанционным.«Человек может с компьютера или даже с мобильного телефона забить „я, Иванов Иван Иваныч, собираюсь завтра в 15:00 пересечь границу” и заполнить документы. И уже на пункте пропуска его ждут, никакие бумаги заполнять не надо. Вместо получаса он проводит там минут пять», — пояснил Константин Бусыгин.Намного проще с пропуском станет и для легковых автомобилей, и для перевозки грузов.— В Харькове к логическому завершению подошла история с визитом в Белгород преподавателей одной из городских школ. Педагоги участвовали в патриотическом семинаре на базе школы № 40 областного центра, где сделали общую фотографию на фоне портретов Владимира Путина и Дмитрия Медведева, а затем опубликовали заметку с этой фотографией на сайте своей школы. Общественность возмутилась снимком: в результате украинские депутаты написали обращение в СБУ с просьбой расследовать инцидент и привлечь учителей к ответственности. По информации сайта korrespondent.net, госинспекция учебных заведений установила, что педагоги посетили семинар в ущерб учебному процессу, поскольку во время отсутствия не на всех уроках их заменяли профильные педагоги. Сейчас стало известно, что контракт с директором харьковской школы разорван, а преподавателям объявлены выговоры.Скандальный снимок харьковских педагогов в белгородской школе, фото lifenews.ru/news/152063— две сотни активистов «Молодой гвардии» совместно с сотрудниками городской администрации проверяли работу общественного транспорта в Белгороде 4 июня. Главный вывод — автобусы ходят по расписанию, в среднем на остановках транспорт ждут пять минут. Оптимистичные результаты исследования активисты пообещали передать в отдел транспорта и развития транспортной сети департамента городского хозяйства администрации Белгорода.Электронное табло на остановке «Технолог», фото fonar.tv— губернатор Белгородской области Евгений Савченко дал большое интервью «России-24». Разговор журналиста и главы региона состоялся на I Всероссийском форуме продовольственной безопасности в Ростове-на-Дону. Савченко ответил на вопросы об импортозамещении и влиянии санкций на экономику области и страны.— на минувшей неделе появилось распоряжение о проведении единого общегородского выпускного в Белгороде. На торжественный вечер потратят 880 тысяч рублей, из которых почти половина пойдёт на аренду зала во дворце спорта «Космос». Белгородских школьников за 400 тысяч рублей запустят в «Космос». Новость дня, конечно.— Михаил Койнов (@mkoinov) 5 июня 2015 При этом в самом распоряжении речи о дворце спорта не идёт — здесь говорится о выделении средств Белгородскому дворцу детского творчества. Как пояснил корреспонденту «Фонаря» источник в городской администрации, это сделано с целью исключения претензий со стороны прокуратуры по поводу того, что зал ДС «Космос» будет взят в аренду без проведения торгов.— В Белгородской области у погибшей овцы обнаружили сибирскую язву. Это произошло в селе Окуни Чернянского района. Чтобы исключить ошибку в диагнозе, специалисты провели исследования несколькими методами — во всех случаях результат был положительным. Источником сибирской язвы могут быть пастбища, на которых раньше сжигали трупы больных животных.— старт летним белгородским фестивалям 6 июня дала «Маланья» — в парке Ключи Прохоровского района прошёл третий фестиваль народности и исторических реконструкций. Это событие неофициально носит статус самого популярного и посещаемого в регионе. Неслучайно, что в этнографическую деревню «Кострома» приехали тысячи белгородцев, а венчал день масштабный хоровод.Общий хоровод на «Маланье», фото fonar.tv— не попавшим на «Маланью» тоже было куда сходить. В конце дня в Дубовом стартовал сезон музыкальных встреч «Под дубом». (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?116"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-35961352_189171", -35961352, 189171, 'A6B7BBWBB3HKA-8yijA7hIKKdg', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());Живописный склон, величественные ветви дерева, народный фольклор и уже не припекающее, но всё так же греющее солнце — организаторы обещают проводить встречи каждое первое и третье воскресенья месяца в 18:00.Открытие сезона встреч «Под дубом», фото vk.com/fkbel2015Что это будет? 12 июня будет отмечаться День России, так что проблем с развлечениями в этот день не будет. Но рассказать хотелось бы о том, что ждёт белгородцев за