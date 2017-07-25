Что воняет в Шебекине? Как эколог попытался найти источник неприятного запаха [карта]

В Шебекине люди продолжают жаловаться на неприятный запах. В июле они уже выходили на митинг и требовали закрыть Завод премиксов №1, который по их мнению является источником вони (по официальной информации предприятие сейчас не работает — прим. ред.).
Напомним, что журналист «Фонаря» в прошлом году уже ездил с координатором «Зелёного фронта» в Белгородской области Кириллом Болговым в Шебекино. Тогда местные жители тоже жаловались на плохой запах, устраивали митинг и требовали закрыть завод. Предприятие даже оштрафовали на 200 тысяч рублей за неправильное складирование отходов на городских очистных. Позже администрация завода заявила, что начала строить новые очистные сооружения, а заместитель губернатора области Станислав Алейник обещал, что они будут готовы к маю 2017 года. Из-за проблем с доставкой оборудования очистные к маю не построили и в конце месяца в районной газете вышла новость о том, что деятельность завода «будет временно приостановлена». В материале утверждалось, что хоть завод и не будет работать — он сохранит рабочие места и зарплату рабочих.
— Там парковка завода полная. Что они туда приходят делать? По ощущениям он работает. Слышно, что в цехах завода что-то шумит. Из некоторых труб идёт дым. По самой территории завода ходят люди и ездит транспорт. Чувствуется слабый запах, — рассказывает Кирилл Болгов.
От завода в Шебекино идёт дорога, которая проходит вдоль иловых карт. Иловые карты — это часть городских очистных сооружений, где отстаиваются жидкие отходы. На самих картах запах есть, но при правильной эксплуатации он не должен беспокоить горожан. Тем не менее, когда едешь по дороге от завода к городу, то чувствуется стойкий запах. Примечательно, что на сами иловые карты никого не впускают — неизвестные люди говорят, что территория принадлежит заводу, и блокируют любой проезд. По словам Кирилла Болгова, его тоже не впустили, но экоактивист обошёл охранников с другой стороны и подошёл к отстойникам вплотную. Выяснилось, что один биопруд — место, где хранятся жидкие отходы — полностью раскопали, а иловые осадки с его дна вывезли и оставили рядом на земле, что является нарушением санитарных норм.
— Предположительно, это остатки с иловых хранилищ, полей фильтрации, на которых городские очистные располагали жидкие отходы. Вот эти самые иловые отходы источают устойчивый неприятный запах, в них сконцентрированы все вредные вещества, которые накапливались в отстойнике. Со дна хранилища эти илы собрали тяжёлой техникой и погрузили сюда непонятно зачем, — объясняет эколог.
Об ещё одном нарушении экологу рассказали местные жители. Недалеко от места где лежали иловые отходы, рядом с другим отстойником, Болгов нашёл большой разлив отходов.
— Это уже серьёзные, концентрированные отходы, не илы. Они жидкие и сильно воняют, даже мне было тяжело дышать. Понять, что это — невозможно, надо писать запросы в контролирующие органы и брать анализы. Но очевидно, что это грубое нарушение. Я не могу сказать из-за чего это произошло: может границы отстойников прорвало, а может это кто-то туда привёз. Надо разбираться, — объяснил экоактивист.
— Оба зловонных объекта — в районе 40-го километра автодороги по направлению на Вознесеновку и вблизи городских очистных сооружений — нам удалось обнаружить в своеобразной зоне отчуждения с юго-западной стороны Шебекина. Эта местность испытывает серьёзную техногенную нагрузку: здесь находятся крупный мусорный полигон, городские очистные сооружения, сюда вывозятся отходы производств. В первом описанном случае имеется потенциальная угроза загрязнения реки Нежеголь, во втором — серьёзно загрязненные жидкие отходы отравляют часть поля, используемый для сельскохозяйственного производства, — рассказал координатор «Зелёного фронта»по Белгородской области Кирилл Болгов.
Экоактивисты направили обращения в надзорные органы.
К слову
В Белгородской областной думе депутаты 20 июля обсуждали, как проходит в регионе Год экологии. Председатель облдумы Василий Потрясаев призвал коллег взять под особый контроль решение экологических проблем на избирательных округах, отметив, что нужно работать в этом направлении постоянно, так как за один год решить проблемы экологии в регионе невозможно.
— Чтобы работа была эффективной, представители муниципальных образований должны представлять на совещаниях информацию о конкретных экологических проблемах территорий и план с указанием чётких сроков исполнения и ответственных лиц, а не общую информацию об экологической обстановке в районе, — сообщает пресс-служба областной думы.