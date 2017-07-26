В Белгороде откроют динопарк. Что о нём известно?

С чего всё началось?
5 августа 2016 года «Агро-Белогорье» подписало контракт с чешской компанией West Media, которая владеет франшизой «Динопарк». С 2002 года West Media успела открыть восемь больших динопарков в Чехии, Испании и Словакии, но белгородский проект стал для неё первым в России. И именно в нём впервые будут использовать водных и движущихся доисторических ящеров. По информации компании, динопарки пользуются большой популярностью — их посещают более 1 миллиона человек в год.
Динопарк уже полностью готов?
Почти. На сегодняшний день, по информации группы компаний «Агро-Белогорье в парке уже построили практически все запланированные объекты. Готовы даже входные ворота, которые стилизованы под частокол.
Специалисты WestMedia сами приехали в Белгород и контролировали процесс установки. Сейчас уже 90 процентов фигур динозавров заняли свои постоянные локации в парке. В ближайшее время в Белгород привезут оставшиеся роботизированные и статичные экспонаты.
К слову, пока в Белгороде на протяжении года готовили площадку под динопарк (её начали строить ещё в сентябре 2016 года), сами фигуры ящеров создавали в Чехии, откуда их транспортировали в областной центр.
— Слой за слоем мастера наносят грим на каркас динозавра, добиваясь максимального сходства с его доисторическим прототипом. Расчёт делается на то, чтобы фигуры могли выдержать самые сложные погодные условия, — рассказывают в пресс-службе компании «Агро-Белогорье».
Первых динозавров привезли в апреле, а самых больших ящеров — в конце июня. Специалисты West Media провели в Белгороде уже большую часть лета и практически закончили работу над динопарком: осталась только работа по благоустройству и озеленению.
По задумке инвесторов, в дальнейшем парк планируют объединить с зоопарком — их сделают одной рекреационной зоной. Чтобы сюда смогли попасть больше желающих, автомобильную парковку расширят.
Что посмотреть в динопарке?
Посетители белгородского динопарка увидят 88 фигур динозавров. Большинство из них будут статичными, однако есть и механизированные, которые приводятся в действие датчиком движения, и даже водные — экспонаты будут перемещаться по воде не из-за электричества, а с помощью ветра.
— Роботизированные динозавры максимально приближены к своим историческим прототипам. Кожу древних ящеров имитирует специальный силиконовый материал. Их движения абсолютно бесшумны и естественны, — рассказывает пресс-служба «Агро-Белогорья».
Если вы хотите узнать больше о доисторических ящерах, которые сможете увидеть в динопарке, пройдите наш тест на «Фонаре». Предупредим сразу: он очень сложный!
На территории парка будет также кафе «Диногриль», бесплатная фотозона «Фотозавр», «Диношоп», в котором можно будет купить чешские тематические товары: от яиц динозавров до футболок с ярким принтом. Будет в динопарке и свой 3D-кинозал, палеонтологическая площадка и музей.
Сколько это стоит?
В сентябре 2016 года строительство динопарка оценивалось в 145 миллионов рублей, однако в апреле 2017 года стала известна новая сумма — динопарк обошёлся группе компаний «Агро-Белогорье» в 181 миллион рублей. Так как договор с WestMedia был заключён на условиях франшизы, белгородский динопарк будет выплачивать ежегодные взносы чешской компании, которая в свою очередь будет следить за соблюдением стандартов на территории парка.
Детский билет в динопарк будет стоить сто рублей, а взрослый — 300. Таким образом итоговая цена осталась такой же, какой её озвучил ещё год назад Владимир Зотов. В компании отмечают, что просмотр 3D-фильма, озвученного специально для белгородского динопарка, и возможность сделать себе динотату в стоимость входного билета не входит, зато входит посещение палеонтологической площадки и музея.
Главный вопрос: когда откроется?
Точная дата открытия динопарка пока неизвестна, но руководство нового развлекательного объекта обещает, что это будет в самом начале августа.