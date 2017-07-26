В Белгороде откроют динопарк. Что о нём известно?

Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление» вошёл в ТОП-100 национального рейтинга туристических брендов России и расположился там на 82-м месте. «Фонарь» решил узнать, как хорошо белгородцы знают историю музея-диорамы. В среду, 1 марта, на портале «Российский туризм» опубликовали «Национальный рейтинг туристических брендов», в который вошли сто достопримечательностей из разных российских регионов. — Подобного исследования в России ещё не делалось. Это первая попытка собрать в одном месте всё то лучшее, известное, узнаваемое, чем гордится каждый регион, чем гордится страна, о чём не стыдно рассказать, а лучше бы показать каждому россиянину, — заявил Антон Семёнов, генеральный директор журнала «Отдых в России». При подготовке рейтинга организаторы отправили запросы в профильные департаменты в регионах, опросили экспертов и собрали информацию из открытых источников. Таким образом они составили список из тысячи региональных туристических брендов. Затем эксперты из них отобрали 425 объектов и включили их в опрос, в котором поучаствовали жители регионов. По итогам этого опроса и был составлен ТОП-100 рейтинга. От Белгородской области в рейтинг вошёл только один туристический объект — музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление». Он набрал 186 баллов. Для сравнения, у лидера рейтинга — Третьяковской галереи — 280 баллов. К слову, вместе с Белгородской областью по одной достопримечательности выбрали ещё в 19 регионах, а вот больше всего (по 6 брендов — прим. ред.) их оказалось во Владимирской и Московской областях, а также в Москве. Редакция «Фонаря» подобрала 11 вопросов об истории и экспозиции Белгородского музея-диорамы и предлагает читателям проверить свои знания. Тест «Что вы о музее-диораме „Курская битва. Белгородское направление“?» Сергей Андреев и Андрей Мухартов уволились по собственному желанию и, по некоторым данным, уже нашли новую работу. В администрации Белгорода сменится начальник департамента образования, культуры, спорта и молодёжной политики. В ближайшее время этот пост покинет Андрей Мухартов. Информацию об отставке чиновника в «Фейсбуке» подтвердил мэр Константин Полежаев. По его словам, Мухартов и руководитель аппарата администрации города Сергей Андреев нашли новую работу.В управлении информации и массовых коммуникаций мэрии нам пояснили, что Сергей Андреев ушёл в отставку по собственному желанию и в ближайшее время будет назначен директором Белгородского дворца детского творчества. Андрей Мухартов сейчас в отпуске с последующим увольнением. По нашей информации, Мухартов может занять пост директора одной из школ областного центра. Кто займёт освободившиеся посты, — пока не сообщается. Напомним, в марте 2015 года Андрей Мухартов был назначен начальником департамента образования, культуры, спорта и молодёжной политики администрации Белгорода. До этого он занимал пост начальника городского управления образования. Сергей Андреев был предшественником Мухартова на посту начальника департамент образования, культуры, спорта и молодёжной политики и, освободив место Мухартову, получил должность руководителя аппарата администрации Белгорода. Евгений Савченко поручил провести круглые столы со специалистами, чтобы выяснить причины развития искривления позвоночника у школьников. В понедельник, 3 апреля, на заседании «малого» правительства региона губернатор Евгений Савченко после доклада своего заместителя — начальника областного департамента образования Наталии Полуяновой о работе ведомства и использовании здоровьесберегащих технологий обратил внимание присутствующих на распространении сколиоза (врождённой, приобретённой или посттравматической трёхплоскостной деформации позвоночника — прим. ред.) у школьников. По мнению губернатора Белгородской области, одной из главных причин, почему увеличилось количество детей со сколиозом, является использование в школах столов вместо классических школьных парт. — Я считаю, что этот вопрос заслуживает внимания. Необходимо провести круглые столы со специалистами, педиатрами, обменяться соображениями и опытом работы. Ведь ничто не может быть дороже, чем здоровье детей, — заявил Евгений Савченко. Департамент нарушил закон при закупке деструктора для игл от использованных шприцов. Белгородское УФАС выявило нарушение в сфере закупок у областного департамента здравоохранения и соцзащиты. Департамент нарушил закон о контрактной системе, когда закупал деструктор для игл от использованных шприцов. — Заказчику выдано обязательное для исполнения предписание об устранении выявленного нарушения, — пояснили в УФАС. В автокатастрофе скончалась женщина. В Белгородской области водителя микроавтобуса признали виновным в массовом ДТП, в котором погиб один человек и ещё трое получили тяжкий вред здоровью. На своём микроавтобусе мужчина перевозил людей из Санкт-Петербурга в Украину. Все они являются гражданами Украины. На трассе «Крым» в районе мемориала «Курская Дуга», управляя автомобилем «Мерседес-Спринтер» мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21120», с последующим столкновением с автомобилями «ЗИЛ-5301» и Toyota prius.В автокатастрофе погибла пассажирка микроавтобуса, ещё двое тяжело пострадали. В «Тойоте» тяжело пострадал восьмилетний ребёнок. За нарушение правил ППД, которе повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людям и смерть человека, водитель получил 2 года и 6 месяцев колонии-поселения. Помимо этого его лишили прав на три года. Алексей Потапов рассказал, как в «Потапыче» борются с тараканами, кто является основными посетителями пиццерии и почему возникают проблемы с обслуживанием. В комментариях к посту в паблике «Белгород — это интересно» депутат горсовета, основатель сети пиццерий «Потапыч» Алексей Потапов отреагировал на жалобы интернет-пользователей на обслуживание, качество блюд и другие претензии к пиццериям «Потапыч». Началось всё с поста белгородца Сергея Емельянова в сообществе «Белгород сейчас», в котором он рассказал, что подал заявления в полицию, прокуратуру и Роспотребнадзор на пиццерию «Потапыч». По словам обратившегося, в конце сентября он вместе с женой и дочерью ужинали в пиццерии. Ночью всем троим стало плохо. В больнице им поставили диагноз «Пищевая токсикоинфекция, гастроэнтерическая форма средней степени тяжести». На жалобу Емельянова в «Потапыче» ответили, что в качестве производимой продукции в пиццерии не сомневаются. — Качество и сроки годности продукции проверяются на пиццерии с поставкой продукции в тот же день. Привоз продуктов производится ежедневно. Был произведён отбор продукции для проверки даты и срока изготовления — сроки соответствуют нормам, — сообщается в ответе индивидуального предпринимателя Натальи Потаповой. В связи с обращением клиента, по словам предпринимателя, сделали внеплановый отбор проб продукции и подали их для проведения анализов в Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области. О результатах исследований пообещали сообщить Емельянову дополнительно. Алексей Потапов, фото belnovosti.ru— Мнение у каждого может быть своим и совершенно разным, и каждое мнение заслуживает внимания. Но по данному случаю есть одно «но». Придя в кафе и утверждая, что вся семья отравилась, данный мужчина начал требовать с администрации пиццерии денежные средства за его «молчание», причём пришёл в кафе он совершенно здоровым. После отказа в выплате ему денег, начал писать жалобы во все инстанции и соцсети, так как не получил желаемого. Ни у кого не возникает вопрос о его искренности? Поверьте, таких людей, которые пишут ради странной наживы то, чего нет на самом деле, очень много, к сожалению, большинство, и это, конечно же, формирует негативное мнение. Естественно, как и в любом предприятии общественного питания, впрочем как и в деятельности любого предприятия малого бизнеса, возникают проблемы, связанные как с человеческим фактором, так и с поставщиками, и с непрошенными «гостями». Мы с ними боремся постоянно. В ответе на данную претензию мы написали честно, что в качестве нашей продукции мы не сомневаемся. Если кто-то желает проверить наши продукты и их приготовление, вы можете это сделать в любое время, в любом нашем кафе в сопровождении нашего технолога, проверить все даты выпуска, условия хранения, приготовления и прочее, — написал в комментариях паблика «Белгород — это интересно» Алексей Потапов. Приводим ответы основателя «Потапыча» на другие жалобы, которые высказали пользователи социальной сети «ВКонтакте». О тех, кто ходит в «Потапыч» — В наших кафе постоянно кушают школьники и им нравится и вкус, и доступность цен. Я лично проверяю работу технолога на качество приёмки продукции. Сегодня в городе огромное изобилие предприятий общепита с разной кухней и разным ценником, но все мы закупаем продукты практически у одних и тех же поставщиков. Кафе пиццерии «Потапыч» работает для деток, студентов, рабочих всех профессий и для всех, кому нравится ходить к нам, для тех людей, которые, может быть не имеют возможности часто посещать дорогие рестораны или не считают нужным переплачивать, в которых, в отличие от наших кафе, другие только цены, ну и конечно же оформление блюд.1-го сентября каждого года мы устраиваем праздники для деток из малоимущих семей, на выпускные мы делаем специальные огромные пиццы. 22 июня у нас каждый год эту трагическую дату отмечают дети войны. Ветераны, библиотеки, различные центры реабилитации, организация питания волонтёров — можно ещё много и долго перечислять.Об официантах — Обслуживающий персонал — это известная проблема всех предприятий обслуживания населения, не только общепита. Мы над этим работаем, но, к сожалению, не всегда дело в администрации и персонале. В нашем городе эта профессия, к сожалению, не считается престижной среди клиентов, и зачастую посетители ведут себя так, что поражаешься терпению персонала. За день этот негатив у них накапливается. В основном, это молодые и очень активные ребята и девчонки, и у них нет опыта не обращать внимание на плохое. Но это не повод быть невнимательными, стараемся это исправить. О культуре белгородцев — Расскажу одну историю, произошедшую со мной в пиццерии на улице 50-летия Белгородской области. Пришёл я пообедать, сел за столик, сижу кушаю. Напротив — молодая компания тоже обедает. Один из парней выплюнул жвачку и прилепил её