В Старом Осколе мэрия обещает некоторым пострадавшим дольщикам жильё до конца года

В администрации Старого Оскола заявили, что часть дольщиков из Старого Оскола, пострадавших от строительной фирмы «Витязь», получит жильё к концу 2017 года. Компания «Витязь» достроила многоэтажку в микрорайоне «Северный», но не подвела к ней коммуникации. «БелПресса» пишет, что водоканал прочистил забитые мусором канализационные колодцы и провёл ревизию сетей. В многоэтажке уже есть вода и тепло, осталось ввести тепловой узел, счётчики и провести электричество.
Дом в Центральном микрорайоне на половину не достроен. Власти Старого Оскола ищут на конкурсной основе застройщика, который сможет его достроить. По условиям конкурса, компания должна будет достроить часть дома, в которую вселятся дольщики, а остальные квартиры застройщик сможет продать.
На собрании дольщиков в администрации Старого Оскола депутат Анатолий Кондауров предложил им обратиться за помощью к состоятельным людям города и руководителям крупных предприятий, отметив, что предприятия смогут помочь не только деньгами, но и техникой или строительными работами. После этого дольщики написали соответствующее обращение в городской Совет депутатов.
После банкротства компании «Витязь» 251 старооскольский дольщик остался без жилья. На гендиректора компании завели уголовное дело и оштрафовали его на 500 тысяч рублей за невыплату зарплат сотрудникам. Чтобы завершить все работы в микрорайоне «Северный», требуется 34 миллиона рублей, в Центральном — по разным оценкам от 300 до 500 миллионов рублей.