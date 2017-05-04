​В многоквартирном доме течёт крыша и сгнили трубы. Как его отремонтировать, не дожидаясь капремонта? [разбор]

Как формируют список домов, которые нужно отремонтировать?
С 2013 года в области действует федеральная программа по капитальному ремонту многоквартирных домов. Капитальные ремонт предполагает реконструкцию крыши, внутридомовых сетей, подвала, внешнего фасада и приборов учёта дома. Отремонтировать дома планируют до 2044 года. С полным списком можно познакомиться здесь. Из этого списка правительство области выбирает дома, которые надо отремонтировать в первую очередь. Так появляется список домов, которые отремонтируют в ближайшие три года (сейчас программа утверждена до 2018 года — прим. ред.).
За чей счёт ремонтируют дома?
Деньги выделяют из фонда капитального ремонта, а вот перечисляют деньги в этот фонд сами жильцы, когда оплачивают квитанции ЖКХ.
Мой дом не будут капитально ремонтировать в ближайшее время, а у него сильно течёт крыша, которую срочно надо починить. Что делать?
К примеру, ваш дом есть в общем списке (очередь до 2044 года), но его не планируют капитально ремонтировать в ближайшие несколько лет. Вы считаете, что ремонтировать надо, например, ту же крышу. Вы можете собраться с жильцами и сделать так, чтобы часть вашего дома досрочно отремонтировали, несмотря на сроки капитального ремонта, обозначенные в плане.
Получается, можно сделать капитальный ремонт в своём доме раньше запланированного графика?
Нет, раньше срока вам могут отремонтировать только часть дома. Например, крышу, если она действительно находится на грани аварийного состояния. При этом, капитальный ремонт дома вам тоже сделают, но по плану.
Хорошо, я хочу отремонтировать крышу своего дома раньше плана капитального ремонта. С чего мне нужно начать?
Сначала нужно убедить соседей в этой необходимости. 2/3 жильцов дома должны быть согласны с досрочным ремонтом. Затем вы собираете документы и подаёте в местную администрацию. Она уже включает вас в региональный список претендентов на досрочный ремонт. После этого к вам в дом приезжает областная комиссия, которая решает, действительно ли ваш дом нуждается в досрочном ремонте. Если да, то вас включают в план ремонта на следующий год. В этом году документы принимают до 1 июля.
Какие документы надо собрать?
В городскую или районную администрацию надо сдать локально-сметную документацию, проверенную управлением госэкспертизы, а также техническую экспертизу специальной организации, в которой она напишет о целесообразности и необходимости ремонта. Подробный список нужных документов предоставят в администрации, там же объяснят, где их сделать. Если просто, то вы должны доказать местной администрации, что часть вашего дома нуждается в срочном ремонте.
В департаменте городского хозяйства рассказали, что обычно на сбор документов у жильцов уходит около месяца. Стоят все экспертизы в районе 50 тысяч рублей.
Надо платить?
Да, жильцы дома должны заплатить за экспертизы и подготовку нужных документов. Деньги можно собрать двумя способами: либо собрать деньги с жильцов сразу, либо договориться о рассрочке с управляющей компанией, которая заплатит за дом, а потом включит эти расходы в коммунальные платежи жильцов.
У кого-то получилось передвинуть ремонт своего дома?
Да, но пока таких домов немного. Дело в том, что возможность сделать частичный досрочный ремонт дома появилась только в этом году. В Белгороде ей пока воспользовались жильцы восьми домов, в которых отремонтируют только крышу, а капитальный ремонт проведут по плану гораздо позже. Всего в городе за 2017 год капитально отремонтируют 33 дома. Чиновники говорят, что горожане только узнают о новой возможности, и на следующий год домов, которые отремонтируют раньше срока, скорее всего, станет больше.