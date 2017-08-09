В Белгородской области начали приём документов на конкурс «Благотворитель года»

Во вторник, 8 августа, в Белгороде начали принимать заявки на конкурс благотворителей. Его участниками могут стать россияне и иностранные граждане, которые занимаются благотворительностью в Белгородской области.
Претендентам на орден «Благотворитель года» нужно предоставить все конкурсные документы до 28 августа, после чего комиссия рассмотрит документы, подтверждающие благотворительную деятельность номинантов в здравоохранении, образовании, культуре, искусстве и социальной защите.
С положением о конкурсе и дополнениями к нему можно познакомиться здесь, здесь и здесь.
Напомним, что в феврале 2016 года депутаты областной думы одобрили поправки в закон «О наградах Белгородской области» и учредили орден «Благотворитель года». Он имеет три степени и вручается людям, которые внесли наибольший вклад в поддержку культуры, сохранения исторического наследия и спорта. В ноябре назвали первых обладателей этой награды. Ими стали Владимир Тебекин, Александр Вербенко, Виктор Линник, Александр Исаков, Владимир Зотов и Александр Орлов.