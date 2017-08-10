Белгородец заплатит тысячу рублей за изображение с нацистской символикой у себя на стене «​ВКонтакте»

Свердловский районный суд оштрафовал белгородца, который опубликовал на стене «ВКонтакте» фотографию с нацистской символикой. Суд посчитал, что этим подсудимый нарушил статью шестую Федерального закона от 19 мая 1995 года № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Журналист Go31.ru пообщался с осуждённым, который рассказал ему, что на фото была модель Хлоя Морец.
— Стилистика Третьего рейха, сама актриса в этом антураже — всё это выглядело здорово. Пост провисел на стене около недели, затем я его удалил и думать забыл. Это не нацистский лидер, да и никаких призывов она не содержит. Но мне объяснили, что она всё равно нарушает статью 20.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ, — цитирует мужчину Go31.ru.
Подсудимый признал свою вину, удалил фотографию и теперь заплатит тысячу рублей штрафа.
В феврале мы писали о том, как житель Белгородской области был осуждён за то, что добавил в плейлист «ВКонтакте» песню группы «Коловрат». Вы также можете прочитать наш текст о том, кого и за что могут оштрафовать за размещение постов в социальных сетях.