​В Белгородской области мужчину оштрафовали за опубликованную в соцсети песню группы «Коловрат»

В Белгородской области суд оштрафовал мужчину на тысячу рублей за распространение экстремистской песни во «ВКонтакте». Мужчина добавил песню песню «Слава России» группы «Коловрат» в аудиозаписи на своей странице в социальной сети. Сама песня включена в Федеральный список экстремистских материалов. На суде мужчина вину полностью признал.
Если вы до сих пор не знаете, по какому принципу вас могут осудить за распространение экстремистских материалов, то вы можете прочитать наш текст. В материале мы подробно объясняем, почему за видео во «ВКонтакте» вас могут посадит на реальный срок и какая информация попадает под статьи об экстремизме.