​В Белгородской области мужчину оштрафовали за опубликованную в соцсети песню группы «Коловрат»

В настоящее время корпоративный детский сад, расположенный в Корочанском районе, посещают 72 ребёнка сотрудников компании. За сутки в регионе произошло пять аварий, в которых пострадали пять человек. В среду, 21 октября, в Белгороде под колёса машины попала семилетняя девочка. По данным ГИБДД, школьница переходила дорогу по «зебре» на улице Костюкова. На ребёнка наехал автомобилист на вазовской «четырнадцатой». Девочка с травмами госпитализирована. Всего за сутки в Белгородской области произошло пять аварий, в которых пострадали пять человек. Рейсы будут выполнятся каждые 12 дней. Из белгородского аэропорта запустили чартерную программу в Таиланд. С 14 декабря и до апреля 2016 года в два города — Паттайю и Пхукет — будет летать дальнемагистральный Боинг 767-300ER, вмещающий 300 человек. Вылеты будут совершаться один раз в 12 дней. На сегодняшний день Таиланд — единственное заграничное направление белгородского аэропорта. Ранее, как и по всей России, были отменены вылеты в Египет. Полётную программу в Индию, стартовавшую в ноябре, свернули из-за слабой загрузки рейсов. Напомним, что принимать самолёты, выполняющие многочасовые прямые полёты без промежуточных посадок, аэропорт начал после реконструкции в 2012 году. Тогда же началось авиасообщение с Таиландом. Белгородские волейболисты в матче 24-го тура чемпионата России одержали победу над красноярским клубом со счётом 3:0. В среду, 6 апреля, волейбольный клуб «Енисей» в Красноярске принимал «Белогорье». Матч 24-го тура национального первенства по волейболу закончился победой гостей со счётом 3:0 (25:18, 25:21, 25:23).Белгородские волейболисты заработали три очка и укрепились на третьем месте в турнирной таблице чемпионата. Сейчас в активе подопечных Вадима Хамутцких 52 очка. Ближайшие преследователи «Белогорья» — новоуренгойский «Факел» с 43 очками — в ближайшее время только проведёт встречу 24-го тура с «Нефтяником» из Оренбурга. Московское «Динамо», занимающее вторую строчку с 53 очками, также в рамках 24-го тура встретится с досрочным чемпионом — казанским «Зенитом» (65 очков после 23 туров). В случае поражения москвичей шансы белгородцев стать вторыми возрастут, хоть и останутся достаточно призрачными.Впереди у «Белогорья» ещё два матча в российской Суперлиге: 9 апреля матч с «Новой» (десятое место, 25 очков после 23 туров) и 12 апреля завершающая игра с «Зенитом» . Редакция предлагает читателям вспомнить основные события недели с 8 по 14 февраля, публикации «Фонаря» и ответить на вопросы нашего теста. В МЧС сообщили о массовом отключении электроснабжения в Корочанском, Шебекинском, Белгородском, Старооскольском и Новооскольском районах. В среду, 2 декабря, ГУ МЧС сообщило уточнённые данные об отключении электроэнергии в районах Белгородской области. Без электроснабжения остались жители Корочанского, Шебекинского, Белгородского, Новооскольского и Старооскольского районов. В зону отключения попали 520 домов в 44 населённых пунктах. В них живут 1468 человек. В МЧС рассказали, что отключения электроэнергии в больницах, детских садах и школах не было. Ранее сообщалось об отключении электроэнергии в одной из школ Корочанского района. Восстановительные работы обещают закончить к 23:30.Жителей обесточенных домов просят без крайней необходимости не звонить в коммунальные и экстренные службы. — Во всех пострадавших районах развёрнуты оперативные штабы. Филиал ОАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» был готов к ликвидации последствий отключений электроснабжения. Весь персонал переведён в режим повышенной готовности, прекращены все плановые работы. На диспетчерских пунктах в РЭС дежурят ответственные лица. На восстановление электроснабжения направлены аварийно-восстановительные бригады, — пояснили в ведомстве. Парные номера можно купить в интернет-магазине оператора или выиграть в сообществе «Бесплатный Белгород». Белгородский филиал Tele2 подготовил для белгородцев подарки ко Дню всех влюбленных. В канун праздника в интернет-магазине Tele2 появились красивые парные номера, которые также можно выиграть в сообществе «Бесплатный Белгород» в социальной сети «ВКонтакте». Сотовый оператор предлагает белгородцам оригинальный вариант поздравления с Днём всех влюбленных: в интернет-магазине Tele2 появилась подборка «красивых номеров для красивой пары», где собраны комплекты обычных, серебряных и золотых номеров, отличающихся всего на одну цифру. Комплект из двух простых номеров обойдётся абонентам всего в 100 рублей, из двух серебряных номеров — в 500 рублей, из двух золотых номеров — в 1 тысячу рублей. Схема покупки парных номеров в интернет-магазине Tele2 проста: достаточно кликнуть мышкой по понравившейся паре номеров, оформить на сайте заказ и забрать SIM-карты в одной из действующих точек самовывоза, которые работают в Белгороде и 13 районных центрах Белгородской области. Белгородцы также смогут принять участие в розыгрыше бесплатного комплекта красивых парных номеров с новым префиксом «901» — +7 (901) 990-99-9*. Розыгрыш проходит на площадке сообщества «Бесплатный Белгород» в социальной сети «ВКонтакте». Для того чтобы стать участником, необходимо сделать репост сообщения к себе на страницу и вступить в группу Tele2 Белгород. Имя победителя розыгрыша будет определено при помощи генератора случайных чисел и опубликовано 14 февраля 2016 года отдельным постом в сообществе «Бесплатный Белгород». На правах рекламы Следователи передали в суд дело по обвинению 28-летнего мужчины в покушении на дачу взятки. Следственный отдел по Белгородскому району передал в суд дело по обвинению 28-летнего гражданина Таджикистана в покушении на дачу взятки. По версии следствия, 8 июня 2016 года мужчина находился в кабинете участкового, который составлял на него административный протокол за нарушение режима пребывания в России. Обвиняемый предложил участковому деньги, а сразу после попытки подкупить полицейского иностранца задержали. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы. Теперь голоса абонентов будут передаваться почти без искажений. Белгородский филиал Tele2 объявляет о запуске нового стандарта кодирования аудиосигнала при передаче голосового трафика в сетях 3G. Специальный кодек обеспечивает трансляцию голоса в самом реалистичном на данный момент качестве — HD-Voice.Новая технология позволяет повысить реалистичность передачи звука за счёт расширения канала передачи в несколько раз. Стандартный способ кодирования голоса в сетях 3G позволяет передавать диапазон от 300 до 3400 герц. Специальный кодек расширяет эту полосу: нижний порог передаваемых частот при активированном кодеке составляет 50 герц, а верхний — 7000 герц.Это позволяет транслировать голос в сети мобильной связи с минимальными искажениями и делает речь максимально разборчивой с помощью системы активного шумоподавления. Для использования технологии HD-Voice абонентам не нужно совершать дополнительные действия или менять настройки своего мобильного устройства. Технологию HD-Voice поддерживает большинство крупных производителей телефонов, среди которых Alcatel, Apple, Huawei, НТС, LG, Nokia, Samsung, Sony, ZTE и прочие.— Одним из приоритетных направлений работы технической службы Tele2 является постоянное улучшение качества связи. Помимо расширения зоны покрытия и ёмкости сетей 3G для увеличения скорости передачи данных, мы уделяем значительное внимание внедрению технологий, которые позволяют повысить качество передачи речи. По этой причине мы внедрили HD-Voice — современную технологию, позволяющую передавать человеческую речь в чистом виде с минимальными искажениями. Новое оборудование поднимает характеристики связи на качественно иной уровень и позволяет абоненту улавливать нюансы интонации и особенности речи собеседника. Мы уверены, что наши абоненты оценят новые возможности по достоинству и будут получать еще больше удовольствия от общения, — заявил технический директор белгородского филиала Tele2 Алексей Соловьёв. На сегодняшний день технология HD-Voice активирована в сетях 16 регионов страны: Московской, Омской, Костромской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Ростовской, Тверской, Владимирской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Белгородской областях и в Краснодарском крае.На правах рекламы По предварительным данным, водитель МАЗ превысил скорость и врезался в легковушку. В понедельник, 27 июня, в УМВД по Белгородской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту ДТП в Алексеевке, в котором погиб девятилетний мальчик. Водителя грузовика подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Мужчина задержан.Напомним, в субботу, 25 июня, в Алексеевке цистерна МАЗ придавила ВАЗ-2109 под управлением 27-летней женщины. По данным ГИБДД, водитель грузовика превысил скорость, не справился с управлением и врезался в легковушку. Из-за травм, полученных во время столкновения, мальчик скончался на месте происшествия. Ещё трое пассажиров «девятки» — двое детей и 33-летний мужчина — госпитализированы. Боеприпасы выкопали недалеко от мемориала «Курская дуга». В четверг, 16 октября, в Яковлевском районе в поле обнаружили 23 снаряда времён Великой Отечественной войны. Боеприпасы выкопали недалеко от мемориала «Курская дуга». Очевидцы сразу же сообщили о находке в Единую службу спасения. Приехавшие на вызов взрывотехники изъяли боеприпасы, а позднее их уничтожили на специальном полигоне. Правильно и оперативно присланная в оргкомитет заявка позволит команде попасть на квест. Белгородское отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» в ближайшие выходные, 23 и 24 января, проводит молодёжный исторический квест «Блокада Ленинграда». Чтобы поучаствовать в нём, нужно собрать команду от семи до десяти человек и отправить правильно заполненную заявку по электронной почте volpobeda31@yandex.ru. К участию в игре будут допущены первые восемь команд, которые справятся с этой задачей.Квест будет длиться шесть часов в течение двух дней. Организаторы предупреждают, что у участников обязательно должны быть с собой следующие вещи: компас, карта города, блокноты, ручки и телефон с доступом в интернет.Подготовительный этап начнётся в субботу, 23 января, в 18:00 в Центре молодёжных инициатив. Командам предложат посмотреть документальный фильм о блокаде Ленинграда, а после его просмотра выдадут подробные
$ 58,85
 62,68
 2,16
-4 °C
суббота, 11 февраля

​В Белгородской области мужчину оштрафовали за опубликованную в соцсети песню группы «Коловрат»

Пользователь добавил песню «Слава России» группы «Коловрат» к себе в аудиозаписи.

В Белгородской области суд оштрафовал мужчину на тысячу рублей за распространение экстремистской песни во «ВКонтакте». Мужчина добавил песню песню «Слава России» группы «Коловрат» в аудиозаписи на своей странице в социальной сети. Сама песня включена в Федеральный список экстремистских материалов. На суде мужчина вину полностью признал.

Если вы до сих пор не знаете, по какому принципу вас могут осудить за распространение экстремистских материалов, то вы можете прочитать наш текст. В материале мы подробно объясняем, почему за видео во «ВКонтакте» вас могут посадит на реальный срок и какая информация попадает под статьи об экстремизме.

Трофим Нарожный

Читайте также

#борьба с экстремизмом #Белгород #ВКонтакте #прокуратура Белгородской области
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
comments powered by HyperComments

Похожие новости