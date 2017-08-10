​Белгородский сувенир «Куб чернозёма» занял первое место в профильном конкурсе

Белгородский сувенир «Куб чернозёма» занял первое место в номинации «Сувенир региона» в финале регионального этапа Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир». Всего на конкурс подали 200 сувениров из 12 регионов Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
«Куб чернозёма» представляет из себя образец белгородского чернозёма, который упаковали в деревянную рамку. Новый сувенир показали в конце 2016 года на Межрегиональном туристическом форуме.
— Такой слоган: «Белгородская область — земля великих свершений». То есть всё идёт от земли, этим мы постарались подчеркнуть значимость нашего богатства — земли чернозёма, — объяснял тогда Давид Бузиашвили, заместитель начальника департамента экономического развития Белгородской области.
Конкурс проводят с 2015 года, чтобы регионы могли обмениваться опытом и рассказывать о своих туристических перспективах. Сувениры оценивали в десяти номинациях, в каждой номинации было три ценовых сегмента: «Эконом», «Средняя» и «Высокая» цена. Всего призовые места заняли больше 70 разных сувениров, среди них 23 сувенира из Белгородской области.
Например, в номинации «Сувенир события» третье место заняла ложка с логотипом фестиваля «Русская каша», которую придумала Елена Новикова. В номинации «Сувенир музея» третье место заняла тканая сумка Анастасии Жуйковой, которая представляла Центр традиционной культуры.
Теперь победители в своих номинациях будут участвовать в финале конкурса, который пройдёт в Кирове.