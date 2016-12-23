​В Белгородской области презентовали новый сувенир региона

В Белгороде прошёл первый Межрегиональный туристический форум Центрального Черноземья, на котором представили новый сувенир региона — образец белгородского чернозёма упакованный в деревянную рамку.
— Такой слоган: «Белгородская область — земля великих свершений». То есть всё идёт от земли, этим мы постарались подчеркнуть значимость нашего богатства — земли чернозёма, — объяснил Давид Бузиашвили, заместитель начальника департамента экономического развития Белгородской области.
В форуме также участвовали представители Липецкой, Воронежской и Курской областей.