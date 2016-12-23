По предварительным данным, девушку несколько раз ударил ножом её бывший возлюбленный. В Шебекинском районе 17-летняя школьница попала в больницу с ножевыми ранениями. В УМВД по Белгородской области рассказали, что сейчас проверяют причастность к нападению на девушку 19-летнего жителя села Новая Таволжанка. Молодой человек задержан.По данным полиции, подозреваемый пришёл к своей бывшей девушке и во время ссоры несколько раз ударил ножом. Пострадавшая позвонила своим родным, которые вызвали «скорую» и полицию. В Следственном управлении СК РФ по Белгородской области на молодого человека завели уголовное дело за покушение на убийство. В пресс-службе ведомства рассказали, что молодой человек нанёс девушке 12 ножевых ранений и пытался душить. На время следствия обвиняемого заключили под стражу.
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суббота, 24 декабря
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​В Белгородской области презентовали новый сувенир региона

В первом Межрегиональном туристическом форуме Центрального Черноземья участвовали представители Липецкой, Воронежской и Курской областей.

В Белгороде прошёл первый Межрегиональный туристический форум Центрального Черноземья, на котором представили новый сувенир региона — образец белгородского чернозёма упакованный в деревянную рамку.

— Такой слоган: «Белгородская область — земля великих свершений». То есть всё идёт от земли, этим мы постарались подчеркнуть значимость нашего богатства — земли чернозёма, — объяснил Давид Бузиашвили, заместитель начальника департамента экономического развития Белгородской области.

В форуме также участвовали представители Липецкой, Воронежской и Курской областей.


Дмитрий Голуцкий

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#Белгород #туризм
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