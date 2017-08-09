​В Белгороде полиция разыскивает мужчину и женщину

УМВД по Белгороду разыскивает мужчину и женщину. Первый пропавший — Александр Семендяев — ушёл из дома 31 июля. У него среднее телосложение, короткие чёрные волосы, карие глаза, рост — 180 сантиметров. Среди особых примет полиция отмечает 10-сантиметровый шрам на левой стороне головы и лобные и теменные залысины. В день пропажи на нём была светло-синяя рубашка с коротким рукавом и накладным карманом слева, светло-серые брюки и чёрные туфли.
4 августа пропала 30-летняя Оксана Явурик. На момент исчезновения на женщине были тёмно-синее платье до середины бедра, сандалии синего цвета с белой подошвой и солнцезащитные очки. Пропавшая имела худощавое телосложение, небольшие синяки под глазами и тёмно-рыжие волосы, её рост около 165 сантиметров.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить информацию по телефонам: +7 (4722) 31-22-02, +7 (4722) 31-10-28, +7 (4722) 31-21-39 или 02.