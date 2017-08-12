В Губкине женщина и дети отравились угарным газом из-за забитого дымохода

В Губкинском городском округе на директора предприятия завели дело об административном правонарушении за нарушение правил содержания жилых помещений, из-за которого в конце июля молодая семья с двумя детьми в квартире отравилась угарным газом и оказалась в реанимации.
После инцидента сотрудники «Газпрома» обследовали квартиру и выяснили, что в дымоходе и вентиляционном канале не было тяги. Ответственным за проверку была компания ООО «Теплотехник». По регламенту нужно было проверять вентиляционные каналы не реже чем три раза в год, однако последний раз в квартире потерпевшей такие работы проводились в 2009 году.
— В связи с несоблюдением указанных выше требований в отношении директора ООО «Теплотехник» заместителем городского прокурора возбуждено дело об административном правонарушении по статье 7.22 Кодекса об административных правонарушениях РФ, — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Белгородской области.
За нарушение правил содержания и ремонта жилых домов или жилых помещений предприятию грозит штраф до 50 тысяч рублей. Дело направили для рассмотрения в Государственную жилищную инспекцию по Белгородской области.