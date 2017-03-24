В Губкине продавщицу обвиняют в даче взятки полицейскому

В Губкине зампрокурора утвердил обвинительное заключение на 59-летнюю продавщицу, которая пыталась дать взятку оперуполномоченному, чтобы он не составлял протокол о продаже в магазине контрафактной продукции.
По версии следствия, в декабре 2016 года в кабинет полицейского пришла продавщица, чтобы объяснить, почему в магазине продавался контрафакт. Она предложила ему вознаграждение и положила 50 тысяч рублей на стол, чтобы сотрудник ОБЭП и ПК ОМВД по Губкине не составлял протокол об административном правонарушении.
Прокуратура направила дело на рассмотрение в суд. Женщине грозит до восьми лет тюрьмы.