В Белгородской области предпринимателей предпреждают о новых штрафных мерах при наличии задолженности за электричество

Филиал ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» сообщил об изменениях в законе об ограничении потребления электричества, связанным с началом действия постановления правительства России от 24 мая 2017 года № 624. Теперь энергетики могут прекратить подачу электроэнергии после одного уведомления, а энергосбытовая компания имеет право инициировать ограничение электроснабжения при любой задолженности, не ожидая накопления долга.
Если поставщик по каким-то причинам не может отключить электричество, то потребитель обязан сам отключить электричество после получения уведомления и пустить домой контролёров. В соответствии с новыми положениями закона прекратить подачу электричества могут даже тем потребителям, отключение которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям. Им ограничат подачу электроэнергии после того, как они подготовятся к отключению.
В законе также закрепили новые способы уведомления должников. С согласия абонента, уведомления будут присылать на телефон, электронную почту или включать в счёт за электричество.
За нарушение закона должностных лиц ждёт штраф от 10 до 100 тысяч рублей, а юридических — от 100 до 200 тысяч рублей. С полным текстом постановления правительства можно познакомиться на сайте.