В Белгородской области предпринимателей предпреждают о новых штрафных мерах при наличии задолженности за электричество

Белгородский филиал Россельхозбанка и автодилер Genser представили в районах автомобили Datsun. В воскресенье, 12 июня, Россельхозбанк и компания Genser провели автопробег по Белгородской области, посвящённый Дню России. В районных центрах представили новые автомобили Datsun, которые можно приобрести по специальным условиям кредитования: для владельцев личных подсобных хозяйств действует сниженная ставка по кредиту, можно обойтись без первоначального взноса и не приобретать КАСКО. Корреспондент и фотограф «Фонаря» тоже поучаствовали в автопробеге. 10:00. Алексеевка Промо-акция в Алексеевском районе началась в десять утра. На площади перед центральным рынком Алексеевки выставили два автомобиля Datsun: седан Ondo и хетчбек Mido. Вокруг светло-голубых машин сразу собрались люди: и мужчины, и женщины заинтересованно спрашивали, сколько стоит русско-японский автомобиль, какой у него объём багажника и сколько будет стоить обслуживание. В это время ведущий мероприятия рассказывал об автомобилях: мощность 87 лошадиных сил при объёме двигателя в 1,6 литра — достаточная тяга для перевозки грузов, но при этом покупка страхового полиса ОСАГО будет достаточно бюджетной. Расход топлива в смешанном цикле — восемь литров на 100 километров. — Вот хорошая машина, вообще бензина не требует! — громогласно заявил таксист, который катил свой заглушенный чёрный «Форд» к воротам рынка. Банк и автодилер разыгрывали призы среди зрителей: можно было участвовать в лотерее или правильно отвечать на вопросы ведущего. Второй способ требует умственного напряжения, зато результат точный — за верные ответы люди получали подарки от организаторов и спонсоров автопробега. В подарочных пакетах были наборы футболок и кепок, ветровки, куртки и другие сувениры. — Какой дорожный просвет у седана Ondo? — спросил ведущий. — Полметра! — выпалила юная зрительница. — Ну что вы, это же вот столько... — проводя рукой по капоту, ответил ведущий. — 20 сантиметров! — крикнула зрительница постарше. — Почти. — 175! — негромко, но уверенно сказал пожилой мужчина. — 175 чего? — уточнил ведущий. — Миллиметров. У меня такая же машина, — ответил мужчина и получил свой заслуженный приз. 12:00. Бирюч К полудню автопробег добрался до центра Красногвардейского района. Когда на пустой площади Бирюча зазвучала музыка, отовсюду стали подходить люди, причём многие с маленькими детьми — специально для малышей Россельхозбанк привёз четыре багажника воздушных шариков. Когда на площади торжественно появились чистые и блестящие герои автопробега, их облепили зрители — японское качество и адаптация к русским условиям делают марку Datsun весьма популярной. — Цена автомобилей начинается от 358 тысяч рублей! Кредит сроком на пять лет можно получить без первоначального взноса, — просвещал ведущий теперь уже бирючанских зрителей. Здесь викторина тоже вызвала ажиотаж. — Сколько дополнительных офисов Россельхозбанка работает в Белгородской области? — Пять! — Семь! — Десять! — Мало, — сразу всем ответил ведущий. — 11, 12, 13, 14... — взахлёб стала перечислять девушка. — Вы очень хотите приз, да? — обратился к ней ведущий. И она получила приз, потому что правильно угадала — в области работает 14 дополнительных офисов, не считая мобильный офис, который каждую неделю колесит по районам. Девушка рассказала, что она только недавно получила права и задумывается о приобретении авто. — Хорошая машина, и условия выгодные, — вслух размышлял мужчина, который приехал на промо-акцию на внедорожнике. — Я машиной пользуюсь раз в неделю, надо эту дорогую поменять на более выгодную. После розыгрыша лотерейных призов организаторы начали упаковывать аппаратуру, чтобы двигаться дальше, но к менеджерам компаний продолжали подходить люди. Их интересовали не только автокредиты: Россельхозбанк рассказал, что выдаёт кредитные карты, которые позволяют без комиссии и без процентов снимать деньги, которые можно вернуть на карту в течение 55 дней. — Спасибо вам за этот замечательный праздник. Всех благ вам и вашим компаниям! — уходя с площади, сказала обладательница двух призов — она и правильно ответила на вопрос викторины, и выиграла в лотерею. 14:00. Новый Оскол После непродолжительного отдыха участники автопробега отправились в Новый Оскол. Здесь промо-акция проходила перед офисом Россельхозбанка. Новооскольцы целыми семьями садились в автомобили, чтобы протестировать, всем ли будет удобно ездить, просторно ли на заднем сиденье, сколько человек могут комфортно разместиться в машине. Ведущий неутомимо сыпал вопросами. — Какую банковскую услугу иллюстрировали цыплёнок и яйцо? — Кредит на развитие личного подсобного хозяйства! — молниеносно ответила женщина. — Откуда вы знаете? У вас есть хозяйство? — Да, и я кредитовалась в этом банке, — добродушно ответила бизнесвумен. Следующие вопросы касались производителя автомобилей. — Какой концерн производит автомобили Datsun? — «Ниссан»! — выкрикнул мужчина, у которого в руках уже был подарок от Россельхозбанка. — Дайте возможность ещё кому-нибудь выиграть, — с улыбкой сказал ведущий. Мужчина с ним согласился. — Ну, кто подслушал ответ и назовёт его? — «Тойота»! — радостно ответил другой парень. Ведущий опешил. — Ещё варианты? С третьей попытки зрители ещё раз назвали «Ниссан» и забрали причитающиеся призы. На этом автопробег по районам завершился, и Datsun вернулись назад — в Белгород. — Мы понимаем, насколько важно владельцам личных подсобных хозяйств быть мобильными. Именно поэтому мы предлагаем особые условия по автокредитам: для приобретения автомобиля Datsun нужно всего два документа. Кроме того, мы снижаем процентные ставки для хозяйственников и совсем убираем первоначальный взнос. Удобный и вместительный автомобиль станет настоящим помощником в хозяйстве, — отметил директор Белгородского филиала Россельхозбанка Алексей Киселёв. правах рекламы Победители и призёры конкурса получили денежные премии. Более 60 работников Стойленского ГОКа поучаствовали в корпоративном конкурсе талантов, где продемонстрировали свои умения выступать на сцене и создавать изделия декоративно-прикладного творчества. номинации «Декоративно-прикладное творчество» всего было 43 работы. Работа Ларисы Калатозишвили из центральной лаборатории в номинации «Выставка-экспозиция» стала лучшей. «Серебро» завоевали Надежда Сунгурова из исполнительной дирекции и Альфия Максимова из отдела технического контроля. А третье место заняли Сергей Тарасов из цеха хвостового хозяйства и Владимир Долапчи из дренажной шахты. В номинации «Сценическое мастерство» с творческими номерами выступили 23 стойленца на сцене дворца культуры «Комсомолец». Лучшее выступление было у Валентина Иванова, микробиолога лаборатории по охране окружающей среды и химико-бактериологического анализа. Он исполнил казачью песню. Сергей Жильников из цеха автоматизации и метрологии станцевал кадриль и занял второе место. Третье место — у Светланы Панковой, которая читала стихи о России и Стойленском ГОКе. Николаю Морозову из цеха железнодорожного транспорта вручили специальный приз за творчество, посвящённое Стойленскому ГОКу. Все победители и призёры получили денежные премии. Медицинское учреждение в Белгороде планируется открыть в октябре 2015 года. В октябре 2015 года в Белгороде должен начать работать новый перинатальный центр на базе городской больницы № 2. В медицинском учреждении планируют трудоустроить около 20 граждан Украины — врачей из Донецкой и Луганской областей.— У них большой опыт работы и высокая квалификация. Найти достаточное количество врачей с таким опытом и такой квалификацией у нас в регионе на данный момент, увы, пока не получается, — цитирует «БелПресса» начальника отдела по вопросам трудовой миграции УФМС России по Белгородской области Алексея Бондаренко. Напомним, строительство перинатального центра на Харьковской горе началось в 2014 году. Планируется, что он будет работать по новой системе — врачи будут сопровождать женщин с момента беременности до родов. Там смогут принимать до 5 тысяч родов в год. На строительство и оснащение центра было выделено около полутора миллиардов рублей. В Октябрьском районном суде Белгорода продолжается рассмотрение дела бывшего врача-хирурга городской больницы № 2 Ильи Зелендинова, обвиняемого в убийстве пациента. В качестве свидетелей на процесс были приглашены санитарка, утверждающая, что погибший умышленно ударил Алину Кучму, и медсестра, рассказавшая о более ранних случаях подобных инцидентов в больнице. Специальный корреспондент «Фонаря» Владимир Корнев следил за ходом допроса медперсонала больницы. Санитарка Людмила Чеботкова вместе с сопровождавшим пациента Александром Авиловым помогала медсестре Кучме промывать желудок Вахтина. Она держала пациента и приносила медсестре салфетки.— Перед тем, как начать промывать (желудок — прим. ред.), Вахтин долго не давался, — сходу заявила санитарка. — Пытался соскочить, подняться. По словам Чеботковой, которые явно противоречили заявлениям Авилова, Кучма вела себя «очень профессионально и быстро ввела зонд». — Вахтин закапризничал, подскочил, всё выдернул из себя — зонд, салфетки, — и всё полетело в медсестру. Она отошла немного назад и поравнялась с его ногами. Но чтобы она больше к нему не приставала, он развернул ногу и припечатал её к плитке. Девочка ударилась головой, рукой, — вся сторона у неё была сначала синей, потом красной, дальше я не знаю.Санитарка уточнила, что удар Вахтина был «стопроцентно умышленным», и рассказала, что Кучма тут же заплакала и убежала из кабинета, а Авилов начал извиняться за Вахтина и спрашивать, что им дальше делать. На это Чеботкова предложила сопровождавшему пациента соврать: «Скажите, что он ударил её нечаянно». — Но самое основное, что когда мы укладывали его, я спросила Авилова: почему вы привезли его, а не жена? И сколько же он пил, если он так крутит, вертит головой? Можно сказать, что это была не агония, но точно психоз.Чеботкова объяснила, что Авилов ей ответил так: «Обычно он по две недели пьёт, а потом отдыхает, но в этот раз он пил целый месяц». — Пусть он скажет, что я вру! — обратилась свидетель к сидящему рядом с ней Авилову. Тот не имел права слова, но всем видом показывал несогласие с её показаниями.«Очень много грязи налили на нашу больницу, врача, медсестру, сказали, что они любовники. Ну это же всё неправда, вы пони