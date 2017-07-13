​Студенты БГТУ имени Шухова будут работать на объектах «Белгородэнерго»

В филиале ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» начался трудовой сезон студенческих отрядов электросетевого комплекса. В этот раз на работу в компанию пойдут 10 студентов БГТУ имени Шухова, которые учатся на направлении «электроэнергетика и электротехника». Полтора месяца они будут работать в бригадах Белгородского РЭС.
— Им предстоит освоить несколько направлений деятельности энергетиков, связанных в первую очередь с развитием и реконструкцией сетевого комплекса, подключением новых потребителей, подготовкой энергооборудования к предстоящим зимним нагрузкам. Студенты университета уже в четвёртый раз работают в студотряде электросетевого комплекса. По общему мнению энергетиков и преподавателей вузов, это существенно повышает уровень подготовки выпускников и помогает студентам получить более четкое представление о выбранной профессии, — пояснили в компании.
Ребят из студенческих отрядов поздравили Владимир Русанов, начальник управления производственной безопасности и производственного контроля компании и руководство «Технолога».